Политолог: рейтинг Зеленского будет падать, но это не главное

Рейтинг Зеленского будет падать, главное — сохранить доверие большинства и не стремиться понравиться националистическому меньшинству, в ином случае будет майдан, считает политолог Андрей Золотарев.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), положительно деятельность Владимира Зеленского в октябре оценили 66% опрошенных, в сентябре таких насчитывалось 73%.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Андрей Золотарев, "падение рейтинга Зеленского неизбежно". "От него же ждали чуда, но чудес, как известно, не бывает. Соответственно, ряды разочаровавшихся умножаются", — отметил эксперт. Но пока, по мнению политолога, "никакой трагедии нет".

"Если мы возьмем рейтинги президентов Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко спустя полгода после победы на выборах, то увидим, что у Зеленского результат значительно лучше", — сказал Андрей Золотарев.

Зеленскому, по его мнению, надо быть последовательным, выполнять свои обещания и наладить согласованность в команде. "Когда мы видим премьера Алексея Гончарука, катающимся на самокате по кабмину, у нас были к нему вопросу. Но его явление на концерт неонацистской группы "Сокира Перуна" расставила все точки над i. Это будет удар по Зеленскому", — сказал Андрей Золотарев.

Второй пример — это назначение генпрокурором Русланом Рябошапкой замами тех людей, которые "шили дело Манафорта". "А это не может оставить осадок у Трампа, которому Зеленский сказал, что генпрокурор на 100 % его человек".

Третий пример — это борьба с коррупцией, "которая под вопросом", продолжил эксперт, "так как очередная реформа генпрокуратуры дезорганизовала и деморализовала ведомство". По словам Андрея Золотарева, "прокуроры сегодня думают не о работе, а о том, как пройти аттестацию или уйти на пенсию или уйти вообще". Понятно, что задача к ноябрю показать "крупную рыбу" в таких условиях выполнена не будет, поэтому у Зеленского впереди "маячит проблема".

Андрей Золотарев уверен, что борьба с контрабандой "ударит по миллионам живущих с контрабанды галичан, и недовольных будет много". То же с игровым бизнесом. Любые реформы не проходят безболезненно для рейтинга первого лица. Для Зеленского, по словам эксперта, "важно сохранить ядро своих сторонников". Оно, по разным оценкам, составляет 30-35%.

"Наличие ядра обеспечивает легитимность власти. И Зеленский не должен стремиться понравится проактивному меньшинству, которое, увы, руководствуется логикой украинских националистов. И вот эту логику Зеленскому надо любой ценой ломать, поскольку в противном случае его загонят в оборонительную позицию. А дальше мы уже знаем историю двух майданов, чем они закончились для власти", — сделал вывод политолог.

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