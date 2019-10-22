Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Европа Соотечественники Азия Бывший СССР Остальной мир Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Климатология и метеорология - заложницы большой политики

Мир print

США вышли из "Парижского соглашения", чтобы вернуть производство и не терять рабочие места. Получается, Россия от ратификации этого соглашения их потеряет?


Зачем Москва ратифицировала "Парижское соглашение"?

По словам премьера Дмитрия Медведева, надо спасать вечную мерзлоту? Насколько ее надо домораживать? Может быть, что-то потекло как раз в другом месте? Ближе к власти? Будем подогревать юг?

Видимо, здесь главное — все-таки не экология, а глобальная экономика и еще более серьезная политическая игра. Россия отдает козыри и блефует?

Об этом "Правде.Ру" рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

Читайте начало интервью:

Кому выгодно "Парижское соглашение"

Какую выгоду получает Россия, подписав "Парижское соглашение"

Эксперт: минприроды не дало России заработать на экологии

Эксперт о политических аспектах "Парижского соглашения"

— Сергей Анатольевич, как вам такая страшилка, озвученная премьером Медведевым, что самое главное, почему мы ратифицировали "Парижское соглашение", — это безопасность людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты? Но ведь на этот счет очень широкая палитра мнений. Многие ученые считают, что, наоборот, нам грозит глобальное похолодание. И этому есть объективные подтверждения. Во всяком случае, не доказано, что вечная мерзлота тает. Ваше мнение?

— Вообще-то, я не климатолог. И судить стопроцентно о том, что происходит в районах вечной мерзлоты, я не могу. Единственное, с чем мне будет сложно согласиться, — это с тем, что "Парижское соглашение" действительно снизит (и вообще человечество способно как-то снизить или повысить) температуру на Земле. Пока что оно не снижает.

Четыре года назад приняли это соглашение, и каждый год глобальные выбросы только растут. Даже по выбросам это не работает. По температуре я судить не могу. Но, по логике "Парижского соглашения", если выбросы растут, значит, температура должна расти.

— Ну а кто присоединился? Европа только. Китай не присоединился. США выходят. А самые главные загрязнители — как раз США и Китай, потом Индия. Так ведь?

— Китай, безусловно, участвует в соглашении, но просто у него другие обязательства. Индия тоже участвует в соглашении, но, опять-таки, у них другие обязательства. Им не надо снижать выбросы.

— Им проценты к ВВП надо соблюдать?

— Да. У них совсем другой тип обязательств, поэтому ровно до тех пор, пока это так, и будут расти выбросы. Другие вопросы — влияет это на глобальную температуру или не влияет, влияет это на вечную мерзлоту или нет? Вот я, например, не могу сказать точно, не будучи климатологом. Нашему руководству виднее, наверное.

— Наверное, каких-то серьезных исследований на эту тему не проводилось. Но, по крайней мере, никакие компании не жалуются, что у них вышки падают из-за того, что подтаивает вечная мерзлота.

— Какие-то исследовательские работы все-таки проводились, но данные они приводят противоречивые. По одним данным, например, идет безумно быстрое таяние арктических льдов. По другим — это циклический процесс, который все время бьется вокруг какого-то среднего показателя. Чему верить и чему не верить — это вопрос, наверное, личной квалификации и выбора.

Наше понимание этого вопроса сильно затруднено все-таки отсутствием больших, серьезных, долговременных, системных исследований реальной сути дела. Слишком много денег тратится на подгонку задачи под ответ. Слишком много исследований является просто освоением гранта. Ученые элементарно зарабатывают деньги. Они в науку шли не для того, чтобы жить в нищете.

Наука во все времена считалась достаточно престижной и хорошо оплачиваемой работой. А сейчас к тому же климатология и, в существенной мере, метеорология стали заложницами большой политики. И представьте себя на месте нормального ученого, который ни секунды не Галилей и не Джордано Бруно. Ему на костер совершенно не пора.

Он прекрасно знает, что он должен будет написать, какие выводы он должен будет сделать. Надо будет подрихтовать первичный материал — он его легко подрихтует. Потому что прекрасно понимает, что если напишет не то, то в следующий раз ему гранта не видать как своих ушей. Это в лучшем случае. А в худшем — просто выкинут из университета.

— Трамп отказался присоединиться к соглашению. Он говорил, что исполнение обязательств по договору лишит США миллионов рабочих мест. Что имеется в виду?

— Естественно, все сигналы "Парижского соглашения" требуют закрытия угольных ТЭЦ и ряда предприятий металлургических, химии и нефтехимии, цементного производства, стекольного производства… То есть, грубо говоря, если у тебя есть задание снижать выбросы относительно чего-то, то ты просто вынужден будешь резать по живому.

А Трампу как раз нужно все это вернуть… Он правильно сообразил, что еще немного и Америка утеряет основную часть компетенций, необходимых даже в обороной отрасли. Чем подтверждать статус сверхдержавы? "Ютубами" и "фейсбуками" и спекулятивными пузырями на недвижимости?…

И у меня большое подозрение, что в последнее время сильно путали климат с экологией. Дело в том, что в Китае, например, проблема не климата. В Китае — проблема экологии, конкретно промышленных и транспортных загрязнений в городах. В крупных городах Китая в некоторые дни дышать невозможно. И маска на лице — это уже совершенно нормальный атрибут.

Да, Китай за последние годы очень много для этого сделал. Но им еще очень много предстоит сделать. Другое дело, что каждый шаг по снижению вредных выбросов, естественно, имеет и свой СО2-эквивалент. Потому что если ты снизил выбросы на электростанциях, то ты снизил и выбросы СО2, и выбросы всей линейки вредных веществ, которые им сопутствуют.

Соответственно, народу стало легче дышать. А выбросы СО2 тоже понизились, и это можно спокойно упаковать как климатический проект. И поэтому мне кажется, что, скорее всего, речь идет о методологии этого опроса. По-моему, все-таки западноевропейская и американская публика гораздо больше озабочена, но совершенно не в том направлении.

— Россия, ратифицировав этот протокол, поступила неосмотрительно, потому что не оговорила свои условия? И неизвестно, во что это все выльется для России?

— Я бы так сформулировал: если есть какие-то плюсы от участия в данной конструкции, то они точно лежат за пределами этой конструкции. Это, наверняка, элемент какой-то более серьезной, большой игры, о которой, я надеюсь, мы в свое время узнаем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы климат точка зрения климатология метеорология сергей рогинко экспертное мнение парижское соглашение глобальное потепление
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Здоровье
Путешествие во времени: увлекательная история лекарств
Авторалли
Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?
Новости Все >
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина
Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов
Сборные России по волейболу остались на пятом месте рейтинга FIVB
Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян
Исследование: футболисты чаще страдают от смертельных болезней
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
На форуме "Точка роста" выступят легендарные "Братья Грим"
Полузащитник "Ювентуса" Рэмзи пропустит матч с "Локомотивом"
Последние материалы
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Путешествие во времени: увлекательная история лекарств
Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
23 октября: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина
Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка
Волки в овечьих шкурах
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Константин Кузнецов Путешествие во времени: увлекательная история лекарств Константин Кузнецов Рустем Сафронов Как бандит стал информатором ФБР Рустем Сафронов Любовь Степушова "Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Иран всех раздражает исламским социализмом
Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев
Реактор или "ядерная батарейка": Москва должна проговориться о Северодвинске
Под Москвой автомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода
Помпео рассказал о готовности США начать военные действия против Турции
Эксперт: России не хватает Украины
Степашин пообещал Яшину больше не позорить "Динамо"
Реактор или "ядерная батарейка": Москва должна проговориться о Северодвинске
СМИ признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа
Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа
Российские вертолеты приземлились на бывшей базе США в Сирии
"Азов" ответил на планы США признать полк террористической организацией
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Пять народных средств от папиллом и бородавок
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ