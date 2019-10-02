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Автор Любовь Степушова

Нидерланды задумались над разваливающимся делом по MH17

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Продолжать поддерживать разваливающееся дело по MH17 Гааге не имеет смысла, так как это кейс сдающей позиции Демократической партии США, и он может стать критическим для нидерландских властей.

Правительство Нидерландов под давлением парламента приняло решение "обсудить возможность расследования роли Украины" в гибели рейса MH17 в небе над Донбассом. А ведь еще полгода назад, тот, кто осмелился бы даже заикнуться об этом, был бы объявлен "человеком Путина", не уважающим выводы следствия.

Накануне вчерашнего заседания, кабинет министров объявил, что выделяет на судебные слушания, которые начнутся 9 марта, более 54 миллионов евро до 2023 года.

Что же случилось в Гааге?

Необычно то, что решение принято единогласно: все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии поддержали предложение. По словам Криса ван Дама (Христианско-демократический призыв, CDA), расследование необходимо, чтобы "понять, что произошло" 17 июля 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной военных действий на востоке Украины.

Напомним, что Совместная следственная группа (ССГ), куда входили специалисты из Нидерландов, Украины, Австралии пришла к выводу о том, что "Боинг" сбили "сепаратисты", уже объявлены имена четырех подозреваемых, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" с территории России на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому "Боингу". Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Казалось бы, все точки над i расставлены, но глава МИД страны Стеф Блок, поддержал решение парламента и объявил о том, что кабинет министров "рассмотрит возможности проведения дальнейших расследований по установлению фактов" в отношении незакрытия воздушного пространства до посадки рейса MH17 над Украиной в июле 2014 года, сказал Блок парламентариям, цитирует volkskrant. nl

Блок обратил внимание на то, что задача не будет легкой, поскольку потребуется сотрудничество не только со стороны Киева, но и со стороны Москвы.

Демократы канули в лету, а Цемах заговорит

Дело в том, что файл MH17 относится к эпохе Джо Байдена — Обамы — Хилари Клинтон — Порошенко, и выяснилось, что время этих политиков ушло окончательно в связи с дискредитацией главного претендента от демократов — Джо Байдена по делу о коррупции на Украине.

Все указывает на то, что демократы организовали госпереворот на Украине с целью захвата ее природных ресурсов и нанесения ущерба и ослабления России. Поэтому, очень вероятно, что выстрел по MH17 был заказан Вашингтоном. Он же надавил на кабмин Нидерландов для организации нужного "расследования", а так же в момент дискуссии по подписанию соглашения ЕС-Украина (надо же отблагодарить и Киев), которое должно было быть одобрено на референдуме. Тогда премьер Марк Рютте вел себя крайне истерично. Но его усилия по положительному решению вопроса (был найден российский след и парламент ратифицировал соглашение) были вознаграждены возвратом золота из хранилищ Федрезерва США.

Вероятно, в Гааге также обратили внимания и на заявления немецкого детектива о новых достоверных фактах, опровергающих версию ССГ.

Кроме того, Владимир Цемах, который был заявлен Киевом и Гаагой как главный свидетель, подтверждающий версию ССГ, вполне может ее не подтвердить, а наоборот опровергнуть. Возможно, Киев его и обменял потому, что уже знал об этом и подсказал Гааге не очень суетиться с просьбой к России о его выдаче. Блок даже не подошел к Сергею Лаврову с данным вопросом на недавнем заседании ГА ООН, сетовали голландские депутаты. Им пока невдомек — почему.

Таким образом стала ясно, что Дональд Трамп переизберется в 2020 году, поэтому угождать демократам нет смысла, а имиджевые потери от выяснения реальных фактов трагедии с MH17 могут стать критическими для многих нидерландских политиков.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра европейской информации доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, "вероятно, появились новые факты в ходе расследования, которые могут говорить о том, что в этом инциденте задействованы украинские власти". У эксперта нет сомнений, что "депутаты хотят установить истину, кто же все-таки виновен в гибели этого самолета". В предыдущие годы, по мнению политолога, "они находились под определенным давлением со стороны той же Украины, со стороны определенных средств массовой информации, что не позволяло им более объективно, более сбалансированно подходить к этому вопросу".

Сейчас обстановка меняется и в Киеве и в США, куратор Украины из администрации США — Курт Волкер, ушел. Выясняется, что Джо Байден и его сын были задействованы в этих всех коррупционных схемах на Украине. То есть много чего "мутного" во всей истории, отметил эксперт.

"Это тоже, кстати, оказывает воздействие на европейских парламентариев, у которых глаза стали шире раскрываться, и они стали подходить более скрупулезно, более взвешенно, более сбалансированно к этому инциденту", — сказал Николай Топорнин.

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