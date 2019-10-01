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Автор Василий Амирджанов

Публикация стенограмм: о чём говорят мировые лидеры

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На фоне публикации телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США прозвучало предложение предъявить общественности и другие беседы американского президента со своими коллегами.

Обычно если не всё содержание бесед глав государств и правительств, то значимые их части спустя десятки лет после события становятся бесценным материалом для историков. Американские власти сумели-таки удивить своим внутриполитическим креативом, от которого всерьёз напряглись мировые лидеры. Через свои пресс-службы многие из них уже выразили озабоченность по этому поводу.

С одной стороны, существуют правила, которые позволяют не предавать огласке технические нюансы в достижении компромиссов по различного вида проблемам в международных отношениях. Это обычная практика разумных коммуникаций, начиная от управления государством, компаниями и заканчивая общением с соседями по подъезду.

Замечу, что мало кого интересует содержание дискуссий строителей, их оценочные суждения, которые бывают далеки от нормативной лексики. Главное же — результат. В случае со строителями это возведённое здание. В международных делах — решение задач в соответствии с национальными интересами суверенных государств.

С другой стороны, очень любопытно, в какой форме и какими методами осуществляется движение к компромиссу во внешнеполитической сфере. В СМИ ведь попадают либо сообщения с парадными и не всегда понятными формулировками, либо информационные "сливы", которые ещё требуют своего подтверждения. Чаще — просто слухи, которые успешно насыщают медиапространство флёром интригующей драматургии.

Собственно, и интерес публики понятен. Любопытно же, как и что обсуждают главы государств и в каких выражениях. Они же ведь вступают в диалог от имени граждан, которые их избрали на высший пост в своих странах. В чём они делают уступки, чем откровенно жертвуют и что взамен приобретает государство от их деятельности на высшем посту.

Одно дело — скупо и торжественно сообщить об участии того или иного государства в каком-либо военном конфликте и послать солдат под пули. Другое — раскрыть все реальные причины, государственный или исключительно коммерческий интерес групп влияния, приведший к дипломатическому конфликту или вообще к силовой фазе из-за несостоявшегося компромисса.

Если после публикации телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа у американских парламентариев появилось желание узнать содержание беседы своего президента с Владимиром Путиным, то будет весьма последовательным шагом предать огласке и телефонные переговоры предыдущего лидера США.

Любопытно, что же Барак Обама обещал Владимиру Путину во время контактов с ним по теме событий на Украине в 2014 году. По словам российского лидера, его коллега устранился от выполнения своих обязательств. Интересно — каких?

Что обсуждали европейские лидеры, поучаствовавшие в майданной встряске и её последствиях, тоже было бы не лишним узнать, чтобы ясность купировала нескончаемое болото домыслов.

Интересно, как руководство западной коалиции договаривалось совместно ударить по Ираку. Они же стопроцентно знали, что в руках госсекретаря США Колина Пауэлла была пробирка совсем не с боевым отравляющим веществом. В здание ООН пронести химическое оружие вряд ли представляется возможным.

Обнародование разговоров президента Франции Николя Саркози с убитым позднее лидером Ливии Муаммаром Каддафи тоже могло бы указать на объективные причины трагедии богатейшей страны Магриба. Было бы весьма полезным узнать и что в реальности стояло за событиями в Сирии.

Наблюдая за развитием нового тренда, уже не получится оставаться в уверенности, что подобного политического каминг-аута не случится. На возможную огласку пикантного содержания бесед придётся отвечать чем-то подобным, чтобы выбить информационный клин встречным клином. В этом случае может запуститься цепная реакция, когда связанные логической цепочкой события потянут за собой следующие откровения.

Я с пониманием отношусь к государственной тайне и нежеланию будоражить общественность, но ведь реально интересно. Более того, это знание важно, когда в результате каких-либо закулисных соглашений гибнут люди, стираются с лица земли государства и происходят гуманитарные катастрофы.

Возможно, если бы существовала перспектива предания огласке в таких деликатных вопросах, то и планы, и договорённости мировых лидеров стали бы более взвешенными. У избирателей появилась бы ещё одна возможность составить для себя портреты политиков и оценить их умение приличными методами добиваться решения важных для их страны задач.

Не исключаю, что при такой открытости картина мира может оказаться непривычной и даже удивительной. Вполне возможно, что по глобальным проблемам планетарного масштаба на геополитической кухне уже давно в приоритете взаимопонимание. По крайней мере, на МКС — тишь да благодать.

Вопрос о целесообразности погружения простых граждан в закулисье международной политики весьма дискуссионный, но тем не менее прецедент уже состоялся. Куда он заведёт трансформирующуюся систему межгосударственных отношений — пока неизвестно.

Надо признать, что любое движение всегда придаёт драйва человеческому общежитию. Может, и правда кулуарно политические лидеры говорят между собой совсем не о том и не так, как потом формулируется в официальных сообщениях.

В любом случае в связи с прецедентом у творческого Квартета "И" появился железный повод для художественного осмысления события. Раскрытие темы просто просится в продолжении серии нетривиальных фильмов — "О чём говорят мировые лидеры".

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