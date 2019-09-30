Молдавию и Азербайджан связывает русская культура

Отношения Молдавии и Азербайджана всегда обладали большим потенциалом. Недаром президент Игорь Додон отмечал, что у Азербайджана, как динамично развивающегося государства, можно перенять немало удачных примеров эффективного управления. И действительно, отношения между этими двумя странами больше, чем просто дружеские, они скорее родственные, ведь объединяют их общие культурно-исторические связи, в частности, связи с Россией. О том, как сейчас развивается Республика Молдова, об экономической привлекательности страны для бизнес-элиты РФ и перспективах партнерства с Азербайджаном рассказал в интервью главному редактору Pravda. ru Инне Новиковой чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдавии Гудси Дурсун оглы Османов.

Вы являетесь послом Азербайджана в Молдавии с сентября 2016 года. Каковы были ваши первые впечатления о Молдавии и как вы оцениваете ее нынешнее развитие?

— Мои впечатления, конечно, были и остаются очень приятными и светлыми. Изумительно красивая природа. Вы заметили верно: я приехал в Молдову к осени, а здесь это время года действительно великолепно. Если сам Александр Сергеевич Пушкин говорил о красотах Бессарабии — как она тогда называлась, то, полагаю, в моих эпитетах надобности нет.

Нельзя не отметить молдавское гостеприимство, которое никого не оставляет равнодушным. Люди просто чудесные. Это очень трудолюбивый, высокообразованный и культурный народ — главное богатство и ресурс своей страны. Кстати, в Молдове есть небольшая, но весьма эффективно функционирующая азербайджанская община. Так что я достаточно быстро почувствовал себя комфортно. Но Вас ведь интересуют не наблюдения гостя, а иные аспекты?

Говоря об экономике, мы констатируем определенные трудности, как и во многих других странах бывшего СССР, и в Восточной Европе. Кроме того, экономика Молдовы в последние годы вынуждена была развиваться на фоне сложного политического процесса, как мне показалось. Нельзя сбрасывать со счетов и общемировой экономический кризис, принесший трудности куда более стабильным государствам. Однако у этой страны, несомненно, есть интересные перспективы и ресурсы, которым еще только предстоит себя продемонстрировать.

Сейчас в политической жизни Молдовы достигнут консенсус между высшими органами власти. Они — молодцы. Несмотря на все разногласия, сумели найти общий язык ради будущего и ради процветания страны. Пока делать выводы рано, поскольку новое правительство только три месяца пребывает у руля, но, думаю, раз хорошее начало положено, то грамотное управление вскоре даст свои плоды.

Каковы сейчас взаимоотношения Молдавии и Азербайджана? Как вы оцениваете взаимодействие в экономике, культуре, туризме? Азербайджан знаменит своей сельскохозяйственной продукцией — овощами, фруктами, вином. То же самое можно сказать и о Молдавии, где прекрасное вино, фрукты, овощи. Ваши страны конкуренты или партнеры на агрорынке? Интересна ли вашим странам сельскохозяйственная продукция друг друга? Есть ли индустриальное партнерство?

— Отношения Молдовы и Азербайджана скорее можно охарактеризовать партнерскими, дружественными и перспективными. В интервью одному из ведущих наших азербайджанских информационных порталов экс-президент Молдовы Владимир Воронин сказал: "Жаль, что мы так далеко друг от друга находимся". Существует межпарламентская дружественная группа, а также стабильно работает и межправительственная комиссия Молдова-Азербайджан. В наших отношениях потенциал достаточно высок, есть что развивать политически, экономически и в культурно-гуманитарной сфере.

Азербайджан не раз посещали президент Молдовы Игорь Додон, нынешний спикер Зинаида Гречаный, министр иностранных дел, руководители ряда министерств, а также башкан Гагаузии Ирина Влах. Как дар молдавскому народу в городе Чадыр-Лунга, Гагаузия, заканчивается строительство большого культурно-образовательного центра на средства, предоставленные фондом Гейдара Алиева, на открытие которого пригласили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Также планируется заключить соглашение о породнении городов Габала Азербайджанской Республики и Комрат Республики Молдова. Мы находимся в тесном контакте и с правительством Молдовы, и с Министерством иностранных дел, и с другими официальными институтами республики, хочу отметить что наши отношения развиваются на высоком уровне. Также в следующим году планируется заключать соглашение о породнении столиц наших стран.

В следующем году должно состояться заседание межправкомиссии, в результате которого намечается подписание ряда торгово-экономических, культурных соглашений. Над их подготовкой сейчас активно работают в обеих наших странах. Ожидаются также взаимные визиты глав государств и первых лиц правительств. Ведь это все нацелено на развитие отношений между нашими странами.

Вы снова верно подметили: у нас много общего. Однако в этом общем присутствует один очень болезненный момент — замороженные конфликты. Кровоточащая рана Азербайджана — Нагорный Карабах, подвергнутый армянской агрессии. И нам, безусловно, ценен опыт друг друга, пусть и в столь печальной ситуации.

Что касается возможной конкуренции в аграрной сфере, то Молдова и Азербайджан тут скорее являются партнерами, чем конкурентами. Наша продукция не столь идентична, как может показаться, и, по различным показателям, мы не тесним друг друга. Взаимный экспорт-импорт сельхозпродукции тоже невелик по понятным причинам. Но, например, из Азербайджана поставляется в Молдову чай, и молдаване очень любят наш чай. Думаю, в результате межгосударственного сотрудничества, работы межправкомиссии мы со временем откроем новые страницы взаимодействия и в экономике. Хочу отметить, что сегодня в Азербайджане большое внимание уделяется развитию винодельческой отрасли, и так как в Молдове виноделье является уже традиционной отраслью, Азербайджан импортирует из Молдовы стеклянную тару для разлива вин, а также специалистов в этой отросли.

Вы были назначены на свою должность практически одновременно с победой на президентских выборах Игоря Додона в 2016 году. И буквально с первого дня наблюдали деятельность нового президента. Расскажите о своих впечатлениях за эти 3 года.

— Молодой и в то же время перспективный политик — всегда интересно. Особенно когда это столь деятельный и грамотный человек, как Игорь Николаевич. Изменения происходили на моих глазах: позиция президента Молдовы становилась все более активной, Президент предпринимал новые шаги, когда это было необходимо, действовал как глава государства, как гарант Конституции. Президент Игорь Додон продвигает интересные и успешные инициативы и проекты — например, недавний экономический форум. Он стремится сбалансировать внешнюю политику своей страны, что тоже очень важно на данный момент.

Обратим внимание на то, что Игорь Додон — всенародно избранный президент, а это означает доверие, которым он обладает и которое оправдывает. На сегодняшний день в Молдове идет продуктивный диалог между основными ветвями высшей власти: президент и правительство успешно сотрудничают и ведут совместную работу. Премьер-министр Майя Санду — энергичный и полный новых идей политик, решительный, готовый перенять и внедрить опыт ведущих стран мира в государственные институты во благо молдавского народа.

До Молдавии вы долгое время работали в России. Россия вам близка. Как вы оцениваете российско-молдавские отношения в 2016 году и в 2019? Действительно ли сейчас речь идет о полной перезагрузке?

Слово "перезагрузка" очень нравится прессе, но я бы не стал его употреблять. Контакт между Молдовой и Россией никогда не прерывался. В Молдове велика доля русскоязычного населения — это и этнические болгары, и гагаузы, и украинцы, и русские, и представители других этносов, которым близок русский язык, но они обязаны знать государственный язык Молдовы, этих людей можно считать духовно богатыми, ведь они владеют двумя или тремя языками. Очень приятно, что в Молдавии почти все разговаривают на русском языке.

Данное обстоятельство уже само по себе обуславливает наличие связей между Молдовой и РФ. И эти связи невозможно разорвать. Общую культуру и общую историю невозможно отменить политическим или каким-либо иным решением.

Только что закончился второй молдо-российский экономический форум, гораздо более масштабный и представительный, чем он проходил год назад. На форуме присутствовали и высокие гости, и иностранные участники. Вы тоже посетили это мероприятие, там мы с Вами и встретились снова, мы же тесно сотрудничали во время Вашей службы в качестве заместителя посла Азербайджанской Республики в РФ. Как вы оцениваете работу форума? Поможет ли форум привлечению инвесторов?

— Я был на этом форуме в прошлом году, и тогда в нем приняли участие около 1000 человек. В нынешнем году было зарегистрировано 2500 участников, то есть в два с половиной раза больше. Это уже говорит о многом. Мы видели там ведущих деятелей политики и экономики из России и других стран, которые высказывали очень верные идеи. И очень ценные. Данный форум представляет большой интерес для представителей бизнес-элиты, для экономистов и политологов, ученых и политиков из многих стран. Они знакомятся, обмениваются информацией, налаживают общение, подписывают договоры. И это все нацелено на развитие экономики и сотрудничества между странами.

От российской делегации прозвучала информация о том, что деловые круги РФ готовы инвестировать порядка 1 миллиарда в долларовом эквиваленте в экономические проекты на территории Молдовы. Помимо сухой цифры необходимо отметить следующее. Молдова является очень привлекательным регионом для бизнес-элиты, для представителей инвестиционных компаний. В том числе в аграрной отрасли.

Для реализации подобного потенциала нужна верная правовая база и политическая стабильность в стране для защиты инвестиций. Азербайджанские инвесторы также ждут политической стабильности для инвестиций в молдавскую экономику. Средства массовой информации сейчас нередко делают акцент на негативной информации, а это бизнесменам дает повод для опасений. Поэтому важность и ценность экономического форума, который позволяет всесторонне ознакомиться с ситуацией, также дает возможность деловым людям встретится и обсудить дальнейшие планы о сотрудничестве.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак, который участвовал в работе форума, сказал: Молдова преподала миру главный урок: "Дружить со всеми и быть прагматичными". Это так? Действительно ли в Молдавии решена проблема выбора — Россия или Евросоюз?

— Дмитрий Козак является одним из самых выдающихся политиков, мудрых, прагматичных и успешных. Внутри РФ глава государства Владимир Путин нередко поручает ему решение наиболее серьезных вопросов. И его опыт ничего кроме блага Молдове принести не может.

Считаю, то, что именно Дмитрий Козак стал спецпредставителем президента РФ по Молдове, сыграет важную роль в молдо-российских отношениях и в привлечении российского крупного бизнеса в Молдову. Его присутствие на форуме уже имеет положительное значение. Молдове, как и Азербайджану, очень важен российский рынок. Но главное — важны наши давние традиционные связи.

Как эту проблему (если она на самом деле есть) решает Азербайджан? Что выбирает Азербайджан?

— Цитируя великого сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева, скажу, что "самим Богом предписано дружить и жить рядом с Россией". Большая Россия — наш близкий сосед. И наш народ — братский. Азербайджан и с приходом Ильхама Алиева во главе государства продолжает курс, начатый Гейдаром Алиевым. Мы близки не только географически, но и исторически, и культурно. У нас в Азербайджане национальный интерес является приоритетным. Однако если в западных ценностях есть то, что не чуждо нашему менталитету, почему бы это не воспринять и не использовать? Но невозможно и подумать о том, чтобы целиком отменить всю нашу историю и наше наследие и начать делать все как у них.

Во МРЭФ-2019 приняли участие делегации из 13 стран. Вы, как представитель своей страны, тоже присутствовали, но официальной делегации не было. Увидим ли мы в следующем году азербайджанскую делегацию?

— Молдо-российский экономический форум является очень интересной площадкой, которая привлекает и представителей Азербайджана. Думаю, на следующем форуме будет присутствовать наша делегация.

Как вы видите взаимодействие Молдавии со странами бывшего СССР, с СНГ, с Азербайджаном, Россией? Сохранились ли прежние "советские" связи? Либо сейчас нужно все выстраивать заново?

— У нас — у всех — изначально общий менталитет, общая культурно-историческая традиция, наследие, связи. И в Молдове, и в Азербайджане присутствует русская культура. Мы друг друга всегда понимаем лучше, чем кто-либо другой понимает нас. Зачем же это игнорировать, когда можно и нужно жить вместе и успешно развиваться?

Инна Новикова