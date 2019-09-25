Кто продавит Зеленского — Байден или Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас самая медийная персона. Только он успел напомнить миру о себе, подписав законопроект об импичменте главы государства и лишив депутатов Рады неприкосновенности, как прибыла очередная волна хайпа, связанная с его непонятными отношениями с президентом США Трампом из-за Байдена. Конечно, Зеленский пытается делать красивое лицо и гордо вещает, что на него никто не оказывает давления, кроме его маленького сына. Но за политическими кулисами твердо знают, откуда ветер дует и почему сейчас Зеленскому так тяжело. Даже актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой на днях обмолвился, что Зеленский малость устал от своей тяжелой ноши. Может, с тотальным бессилием и усталостью и были связаны его шаги по "окольцеванию" депутатов. О том, что же происходит с господином Зеленским, рассказал эксклюзивно Pravda. ru Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

"Снятие неприкосновенности с депутатов — это скорее плетка в руках у президента, потому что под его контролем находится Генпрокуратура, которая, собственно говоря, и возбуждает дела. Но я думаю, что депутаты еще поборются за свои права. Что касается импичмента, то, в общем-то, закон принят, но более жесткий, чем предполагалось ранее в проекте. То есть теперь для того, чтобы начать процесс импичмента, надо 347 голосов. Раньше для этого хватило бы простого большинства. Учитывая все-таки тот депутатский состав, который ныне, представить себе начало процесса импичмента Зеленского очень сложно. Но у президента Украины сейчас явно есть много других поводов для волнения. Сейчас Зеленский попал между двух жерновов, один из которых — Трамп, а другой — Байден, и все взгляды направлены именно на этот процесс.

Осложняется все еще тем, что Зеленский глубоко повязан с командой Сороса, конкретно с теми, кто сейчас двигает демократов. И сейчас наблюдается охлаждение отношений между нынешней администрацией Соединенных Штатов и украинским руководством. Я прогнозировал это четыре месяца назад, когда все пальцем у виска крутили и говорили: "Да причем тут вообще Байден, причем тут Трамп". Но чувствовалось, что украинская история окажется в центре этого противостояния, и это вышло именно так. Трамп готов отомстить за Манафорта, и не потому, что он любит Пола, просто тот был руководителем его штаба, и Трампа вынудили в разгар избирательной кампании его менять. И это, между прочим, шло оттуда, из Украины. То есть они-то воспользовались компроматом на Манафорта, чтобы создать проблемы Трампу. А президент США сейчас не может пока что заставить украинцев дать ему материалы, чтобы воспользоваться компроматом на Байдена. Но мы-то знаем почему, потому что Зеленский находится под их контролем".

Источник фото: Amp.akcenty.com.ua