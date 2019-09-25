Экозащитница прогуляла школу и отчитала мировых лидеров

Выступая 23 сентября на открытии саммита ООН по изменению климата, шведская школьница Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в том, что они не занимаются решением экологических проблем планеты.

"Я не должна быть здесь, мне нужно быть в школе на той стороне океана! — честно призналась экозащитница, прогулявшая занятия. — Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое вымирание, но всё, о чём вы можете говорить — это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Как вы смеете?"

Речь была весьма эмоциональной, как и азарт, с которым Грета Тунберг бросилась защищать экосистему планеты. В 2018 году школьница вышла с пикетом к зданию шведского парламента с требованием ко всему мировому сообществу соблюдать Парижское соглашение по климату.

Грета пригрозила, что не станет посещать по пятницам занятия в школе, если её требования не будут удовлетворены. Её инициатива была поддержана не только школьниками Швеции, но и единомышленниками из некоторых других стран Европы.

И начались у Греты поездки на экологические конференции, флешмобы и другие мероприятия, соответствующие образу "экомессии". Разумеется, и заинтересованные (искренне и не совсем) взрослые приложили руку к её медийному образу. Яхту же не на её сэкономленные на мороженом деньги снарядили, чтобы Грета экологично и торжественно добралась до Соединённых Штатов Америки.

Конечно же, возникает и вопрос, кто эти люди, которые выдвигают школьницу на соискание Нобелевской премии и предоставляют медийную поддержку. Предположений множество. Не исключено, что какая-либо из версий в плане корыстных интересантов может быть и верная, но в эпоху инфокоммуникаций можно и одним постом в социальной сети стать известным как Элвис Пресли.

Грета Тунберг своим посылом подросткам попала в точку и подсказала путь в их обострённый период поиска смыслов. Тем самым она заняла свою нишу в медиапространстве, что позволило ей стать если не экологическим Нельсоном Манделой, но уж точно лидером общественного мнения.

Безусловно, мало какая из стран может похвастаться идеальной экологией. Тема действительно важная. Европейские страны, в том числе и скандинавские, существенно опережают остальных по вниманию властей к проблемам защиты окружающей среды. В общем, занимаются этой темой по-взрослому.

Правда, если выносить вредные производства за пределы своей локальной экосистемы в страны так называемого третьего мира, то всё равно экологическая "бяка" вернётся обратно — через мировой океан, осадки или с потоками воздушных масс.

Видимо, об этом и говорит юная экозащитница Грета Тунберг, когда обвиняет сильных мира сего в том, что они разрушили её мечты и обманули ожидания её поколения.

Одержимость девочки поначалу пугает. Когда Грета говорит об украденном детстве, то именно этот вопрос я бы обязательно задал её родителям. Замечу, что, судя по сообщениям СМИ, они сами в шоке от активности дочери, которая строго следит за ними, чтобы те не загрязняли окружающую среду.

Да, выступление девочки было эмоциональным. Не кривя душой, можно назвать его истерикой, то есть привлечением к себе внимания любыми доступными способами. Вполне объяснимый подростковый максимализм. Собственно, это самое привлечение внимания и было целью её выступления.

Грету можно было и пожалеть, обеспокоиться состоянием её психики, ведь нередки случаи, когда увлечение чем-либо приводит к серьёзным отклонениям. Однако эта девочка озвучила именно то, чем взрослым зачастую лень заниматься.

Именно такие активисты, как бы кто, в том числе и я, к ним осторожно ни относился, заставляют услышать власти и обратить внимание общества на проблему.

Не так давно известный российский стилист Сергей Зверев, образ которого воспринимался шуточно, практически потешным интернет-мемом, провёл одиночный пикет на Красной площади против строительства завода по производству питьевой воды на Байкале.

Прежде чем у стен Кремля Зверева свинтили полицейские, как это у нас принято, стилист трижды выходил на Красную площадь. Наконец заметили, задержали, судили и оштрафовали. То ли власти обратили внимание на пикет Зверева, то ли самим пришло понимание, что шутить с экологией Байкала не стоит, но завод так и остался проектом на бумаге.

Так и восприятие подросткового максимализма Греты Тунберг с элементами игры в экологического супергероя может оказаться ошибочным. Вдруг у кого и шевельнётся в душе, что всё-таки стоит хотя бы задуматься о том, что тезис "После нас — хоть потоп!" не сильно жизнеутверждающий.

Понятно, что человечество переоценивает своё влияние на природу. Глобальные процессы на планете, как-то потепление или похолодание, происходят, минуя содержание резолюций Совета безопасности ООН, как и многие другие рукотворные геополитические изменения.

Однако актуальная проблема сохранения лесов по всему миру, о которой говорил на саммите Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вполне подвластна решению, как и многие другие, которые действительно зависят от деятельности человека.

Варварская вырубка лесов, в том числе и в России, рукотворные пожары, которые деликатно называют "природными" — это ведь настоящая беда, а не подростковый максимализм Греты Тунберг с прогулами занятий. Родился же номенклатурный тезис в России, что тушить пожары — это экономически невыгодно.

В этом контексте возмущение Греты Тунберг по поводу разговоров мировых лидеров о деньгах и об экономическом росте любой ценой — совсем не детские. Смысла не будет ни в росте, ни в деньгах, если дышать будет нечем последующим поколениям людей. Не будет никаких "ми-ми-ми" на YouTube и в Instagram, если зверушки вымрут или мутируют в Годзиллу.

Рано или поздно по экологической тематике договариваться всё равно придётся. Потому и молодёжь говорит об этом именно сейчас. Всевозможные геополитические бодания, которые родом из ХХ века, их абсолютно не волнуют. Это уже трансграничное поколение, и оно хочет быть услышанными. Ну и я, и многие другие тоже не сильно жаждут на старости лет наслаждаться природой через оптику противогаза.