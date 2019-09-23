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Автор Игорь Буккер

В США полицейский арестовал 6-летнюю девочку

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Вопиющий случай произвола со стороны представителей силовых ведомств произошел в США. В штате Флорида временно отстранен от исполнения обязанностей полицейский, который арестовал двух детей, в том числе 6-летнюю девочку за то, что она устроила истерику. В настоящее время, как сообщается, власти занимаются расследованием инцидента. Но вовсе не из-за малолетки, а по причине нарушения инструкции.

Как отметил в интервью News 6 начальник полиции города Орландо по имени Орландо Ролон (Orlando Rolon), школьный охранник Деннис Тернер (Dennis Turner) не получил одобрения от своего командира, прежде чем задержать двоих детей в возрасте шести и восьми лет. В соответствии с инструкцией полицейский должен сначала дождаться согласия своего начальства, таким образом служащий органов внутренних дел нарушил политику департамента полиции. По словам Ролона, полицейский был переведен в программу офицеров резервного состава, его обязанности приостановлены вплоть до завершения внутреннего расследования.

"У полицейского управления Орландо есть политика, касающаяся ареста несовершеннолетних детей и подростков, и, судя по нашим первоначальным выводам, данная политика не соблюдалась", — сказал Ролон и добавил, что это касается лично его, как деда троих внуков, которые моложе одиннадцати лет.

На шестилетнюю афроамериканку Кайю Ролле (Kaia Rolle), по словам ее бабушки Мералин Киркланд (Meralyn Kirkland), после того, как негритянка впала в истерику и кого-то пнула в начальной школе Академии Люциуса и Эммы Никсонов (Lucious and Emma Nixon Academy elementary school), надели наручники, затем с нее сняли отпечатки пальцев. В беседе с журналистами Киркланд подчеркнула, что ее внучка страдает от апноэ, и у девочки случаются приступы нервного срыва, если она не выспится.

"Ни один шестилетний ребенок не может сказать, что на него надели наручники, посадили на заднее сиденье полицейского автозака и доставили в исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников, чтобы снять отпечатки пальцев и сделать снимки в профиль и анфас для личного дела", — сетует Киркланд.

По словам начальника полиции города Орландо, когда руководству доложили о действиях Тернера, арест отменили и девочка вернулась в школу прежде, чем с нее сняли отпечатки пальцев и сфотографировали как преступницу.

8-летний школьник, арестованный уже упомянутым Тернером совсем по другому поводу, был доставлен в центр содержания под стражей несовершеннолетних, а затем отпущен на поруки одного из родственников. Никакой дополнительной информации об этом инциденте в СМИ пока не поступало.

Темы сша штат флорида город орландо полиция в школе нарушение инструкций арест несовершеннолетних
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