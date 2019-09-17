Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд

Президент Керсти Кальюлайд повышает статус Эстонии и свою самооценку, рассуждая о диалоге с Россией, но активно действуя ей во вред. Зачем это Москве?

Президент Керсти Кальюлайд заявила, что "Эстонии следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше". Об этом пишет err.ee со ссылкой на интервью программе Välisilm на телеканале ETV.

"Если оставаться страной, которая сама вообще не общается (с Россией), то мы и останемся в той роли, что "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими", — сказала президент Эстонии. По мнению Кальюлайд, ее визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году усилили позиции Эстонии.

"Сегодня я чувствую, что у меня улучшился доступ к этой информации (о России) и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций", — добавила она.

Как сказал "Правде.Ру" корреспондент Baltnews Семен Бойков, вслед за визитом в апреле Кальюлайд, Россию посетили в июне министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, а в августе — министр культуры и образования Майлис Репс, "то есть, Эстония, сотрудничая с Россией, повышает свой статус в Прибалтике, в Восточной Европе". По словам специалиста, "Эстония объективно заинтересована соблюдать свои национальные интересы, хотя президент Эстонии, как парламентской республики, не оказывает решающего значения на внутреннюю и внешнюю политику страны, поэтому, в принципе, она может говорить все, что угодно".

Российский интерес к сотрудничеству с Эстонией Семен Бойков объясняет соседским положением с этой страной, также "важен транзит из Восточной Европы в Россию" и приграничное сотрудничество.

То, что Кальюлайд настаивает на санкциях против России, по его мнению, объясняется наличием двух адресатов. Это союзники по НАТО и ЕС и собственный избиратель, "у которого надо поддерживать миф об оккупации, о России как об агрессоре — на этом зиждется идеология страны", — пояснил Семен Бойков.

Напомним, что Керсти Кальюлайд выступила против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания", — подчеркнула эстонский президент. Она же сообщила недавно, что для ее страны Вторая мировая война закончилась тогда, когда последние вагоны с "оккупационной техникой" покинули Эстонию, то есть, в 1994 году.

Создается впечатление, что Эстония повышает свой статус, а Кальюлайд — самооценку активно действуя во вред России и ее имиджа. Тогда возникает вопрос, а стоит ли способствовать Эстонии в этом, принимая ее президента и министров в Москве? Тем более, что транзит из Восточной Европы в Китай можно вести через свои порты в Ленинградской области.

Что касается приграничного сотрудничества, то оно важно тоже в первую очередь Эстонии, которая будет развиваить за счет совместной с Россией и ЕС программы экономически отсталый уезд Ида-Вирумаа.

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