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Автор Руслан Веснянко

Зеленский начнёт бороться с коррупцией в чернобыльской зоне

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Президент Украины намерен открыть чернобыльскую зону отчуждения для туристов и учёных: "Я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины". Что он имел в виду — хочет развивать техногенный туризм, создать всё же там ядерный могильник или нечто другое?

"Мы должны показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам. Прежде всего мы создадим "зелёный коридор" для туристов и уберём предпосылки для коррупции. Зона отчуждения до сих пор является символом коррупции: силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Всё это мы скоро прекратим. Чернобыль станет научным и туристическим объектом, символом свободы новой Украины, без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим. Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины", — заявил президент.

В Украине много турфирм, которые устраивают экскурсии в чернобыльскую зону отчуждения. Туда не пускают несовершеннолетних и туристов без сопровождения — в Чернобыль и Припять можно попасть только в сопровождении гида и передвигаться лишь по утверждённым маршрутам. Там нельзя есть и пить, садиться и класть вещи на землю — она всё ещё фонит. И ещё: в зоне ничего нельзя ни оставлять, ни что-либо забирать. Интерес к этим местам резко вырос после показа англо-американского сериала "Чернобыль".

Нынче довольно много туристов посещает чернобыльскую зону, странно, что Зеленский этого не знает, — удивлён президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Я сам там бывал как турист. Действительно, если это разрекламировать, то можно неплохо заработать на туризме. В мире слово "Чернобыль" знают многие, и если провести рекламную кампанию, создать инфраструктуру, провести дороги до зоны, то было бы выгодно. Но я думаю, что не получится. Зеленский, бывает, что предлагает хорошие идеи, но он не умеет их выполнять. Для запуска этого проекта потребуется инвестировать большие средства в инфраструктуру. Но если постах министров будут не грамотные специалисты, а клоуны-друзья Зеленского, то ничего не получится", — пессимистично настроен Охрименко.

Честно говоря, трудно понять, что именно Зеленский собирается в этой зоне делать, — недоумевает политтехнолог Василий Стоякин. "Сейчас ценность региона, в основном, в том, что это крупнейший заповедник, почти совсем лишённый влияния человека. С точки зрения безопасности есть мнение, что и сама по себе эвакуация Припяти была не до конца оправдана (исходили не из реальной угрозы, а из-за не оправдавшихся потом опасений). Теоретически на территории зоны можно развивать и туризм, и какое-то промышленное производство. А вот восстановление ЧАЭС, скорее всего, нереально", — заключает Стоякин.

Зеленский уцепился за Чернобыль как за относительно нейтральную тему, — полагает публицист Аркадий Паровозов. "Националистам по ней сказать особенно нечего — денег за пикетирование здания АП по чернобыльскому вопросу никто не заплатит, а, значит, профессиональные патриоты не будут раздувать скандал. А новому президенту и его партии сейчас позарез нужны позитивные информационные поводы. Непродуманная кадровая политика и откровенно идиотские заявления членов команды Зеленского серьёзно усилили отток избирательских симпатий. Рейтинг "Слуги народа" хотя и остаётся беспрецедентно высоким, всё же стремительно тает. Я не думаю, что у Зеленского на Чернобыль есть конкретные планы. Техногенный туризм не будет приносить серьёзную прибыль. Учёных и до этого времени особо никто не ограничивал, а делать хранилище ядерных отходов под боком у Европы уже не интересно ни ЕС, ни РФ. По крайней мере, я на это надеюсь. Слишком большой градус безалаберности сегодня в Украине и весьма высок процент психически неуравновешенных личностей — как среди простого населения, так и среди силовиков и представителей власти", — подчёркивает Паровозов.

Даже в этом случае в Украине пытаются заработать на наследии СССР. Когда уже они начнут создавать что-то сами? 5 лет деградации и разрухи. В связи с этим интересует отношение Зеленского к созданию ядерного могильника для отработанного, но не переработанного должным образом ядерного топлива: будет ли он продолжать и в этом курс Порошенко? — задаётся вопросом политолог Александр Дудчак.

Аналитик Алексей Кущ не одобряет указ президента Зеленского о свободном посещении туристами чернобыльской зоны отчуждения. "Видимо, Зеленский пересмотрел сериал "Чернобыль". Спасибо, что не пытается привнести в политику что-либо из "Игры престолов". Мы наблюдаем исключительно политтехнологические действия в попытке "быть в тренде" современных направлений. Рейтинг сериала "Чернобыль" был очень высок, а в Украине и подавно — для нас это животрепещущая тема. И поэтому любое движение, связанное с трагедией на ЧАЭС, всегда будет вызывать резонанс. Именно поэтому неожиданно, спустя многие годы, было принято решение о награждении чернобыльских дайверов-ликвидаторов, ставших прототипами героев фильма. И награждение было сделано не в декабре или апреле (в даты, связанные с Чернобылем), а перед парламентскими выборами — с целью получения дополнительных электоральных симпатий. И выглядело это довольно цинично. В экономическом и экологическом аспекте вызывает сожаление то, что Украина до сих пор не осознала, что у неё в зоне отчуждения имеется уникальный биосферный заповедник. Он может быть местом сохранения биологического разнообразия в первозданном виде: огромная площадь первозданного природного ландшафта не имеет равных в Европе. Там можно создавать уникальные научные центры, привлекать инвестиции и гранты. Но превращать эту зону в туристический аттракцион, в развлекательное сафари — это очень цинично по отношению к тому, что там произошло и к чернобыльцам. Вдобавок, массовый туризм уничтожит уникальность территории, этой биологической жемчужины, возникшей в результате катастрофы и ценной своей нетронутостью", — заключает Кущ.

Фото превью: zavtra.ru

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Темы туризм украина чернобыль зеленский
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