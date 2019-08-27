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Автор Дмитрий Судаков

CNN: Маккейн перевернется в гробу, если Россия вернется в G8

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Когда Россия насильственно присоединила к себе Крым весной 2014 года, Европа заволновалась не на штуку. Российские войска заняли суверенную территорию одного из бывших государств СССР впервые после распада Советского Союза, пишет Майкл Бочюркив в своей колонке для CNN.

Ныне покойный американский сенатор Джон Маккейн тогда сказал по этому поводу следующее: "Каждый раз, когда США и наши союзники не реагируют [на аннексию], уверенность президента Путина в его возможностях продолжать проводить военную агрессию на Украине возрастает все больше и больше".

Вскоре после событий на Украине международное сообщество ввело санкции против России. В тот год был отменен саммит стран "большой восьмерки" в Сочи и Россию исключили из клуба.

Международная реакция была жесткой, но, по-видимому, этого было недостаточно, полагает автор статьи, добавляя, что Путин продолжил свою политику по развалу Украины. В ответ последовали новые и новые пакеты санкций, который Запад продолжает вводить против России и сейчас. Тем не менее, пять лет спустя президент США Дональд Трамп, похоже, не возражает против того, чтобы Россия вернулась в клуб самых могущественных стран мира.

В преддверии саммита G7 во Франции Трамп заявил: "Я думаю, что было бы более уместно видеть Россию в "восьмерке". Если кто-то выдвинет подобное предложение, я, безусловно, буду склонен думать о положительном решении в этом отношении".

Сенатор Маккейн, должно быть, перевернулся в могиле после такого заявления Трампа, пишет Бочюркив, замечая, что поведение Трампа предсказать невозможно.

В прошлом году, продолжает автор, Трамп ошеломил союзников, отвергнув итоговое заключение по встрече саммита, и оскорбил хозяина принимающей стороны канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Хотя Трамп и склоняется к тому, чтобы пригласить Россию обратно в клуб, мало что изменилось, чтобы это стало реальностью, полагает автор. США провели несколько масштабных кампаний по расшатыванию российской экономики и очернению международного имиджа России. Тем не менее, одних санкций было для Запада недостаточно, чтобы приструнить Россию.

А что говорят другие политики? Бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский указывает в своих выступлениях на продолжающуюся оккупацию Крыма. Вряд ли лидеры ЕС пригласят Россию присоединиться к "большой восьмерке", не упомянув о необходимости соблюдать Минские соглашения. Война на Украине продолжается, и количество жертв на сегодняшний день уже превысило 13 тысяч. Минские соглашения существуют, но их не выполняют, пишет американский журналист.

По словам бывшего заместителя генерального секретаря НАТО и посла США в России Александра Вершбоу, лидеры Франции и Германии ясно дали понять, что любое обсуждение вопроса о восстановлении членства России в "большой восьмерке" требует конкретных действий со стороны Москвы по реализации Минских соглашений. "Трамп может быть безразличен к тому, как Россия нарушила суверенитет Украины и свободу Киева в своем выборе в пользу евроатлантического сообщества, но члены его администрации и конгресса, будем надеяться, и в дальнейшем будут обращать внимание на его намерение жестоко обмануть Украину ради пустого партнерства со своим другом Путиным", — добавил Вершбоу.

Несмотря на то, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался против возвращения России в "восьмерку", никто не знает, что может он сказать завтра, пообщавшись с Трампом.

Зеленский уже провел по крайней мере два телефонных разговора с Путиным, хотя его предшественник Порошенко давно перестал это делать. Россия вложила огромные средства в инфраструктуру полуострова, включая мост через Керченский пролив. Конечно же, Зеленский и лидеры многих других государств отлично понимают, что Москва ни при каких условиях не откажется от Крыма.

Не исключено, что Россия, в конечном счете, сможет вернуться в "большую восьмерку", но для этого ей придется пойти на определенный компромисс. Лидеры стран Запада должны удостовериться в том, что на востоке Украины больше не будет российских военных. Автор также считает, что одним из условий для возвращения России в G8 должно стать освобождение украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года, и прекращение деятельности по преследованию судов в Азовском море, которое сильно ударило по украинской экономике.

По мнению Майкла Бочюркива, у Трампа и Путина есть одна общая черта: оба лидера непредсказуемы и не любят, когда ими пытаются управлять. Многие полагают, что Путин чувствует себя прекрасно и без G8. Тем более, что Путин никогда не ставил теплые отношения с Западом в приоритет.

"Россия не желает присоединяться к "восьмерке", поскольку она никогда не имела никакого влияния в клубе, — полагает Александр Вершбоу. — Россия больше не заинтересована в какой-либо форме интеграции с Западом, как это было после окончания холодной войны. Более того, российская экономика с ее средним мировым весом и разрушительная деятельность Москвы по всему миру делают Россию сомнительным приобретением для партнеров по "большой восьмерке".

В конце концов, Трамп может высказываться о возможности возвращения России, но это может никогда не произойти, поскольку он все еще имеет дело с серьезным сопротивлением как в его собственной партии, так и в конгрессе, особенно по вопросам, связанным с отношениями с Россией. Никогда нельзя никого поощрять за плохое поведение, полагает автор статьи. Нужно просто решительно провести красную линию, заключает он.

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CNN: Маккейн перевернется в гробу, если Россия вернется в G8
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