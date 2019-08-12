Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС

Директор Службы национальной безопасности Армении заявил, что Армения потеряла государственность в 1918 году по причине "советизации". Страны с такой идеологией с Россией ведут гибридные войны. Это и страны Прибалтики, и Грузия, и Украина.

Армения "аннексирована" Россией в 1918 году

Председатель пресс-клуба "Аспарез" (Гюмри) Левон Барсегян, опубликовал ответы директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна на свои вопросы. Как явствует из ответов, Ванецян считает, что деятельность его структуры "была прервана советизацией Республики Армения, когда мы потеряли государственность, а в 1991 году в результате воссоздания государственности и, благодаря этому, мы восстановились как СНБ РА".

"Потеря независимости не может быть положительно оценена каким-либо нормальным человеком", — пишет по поручению Ванецяна его помощник. То есть, главный силовик Армении считает, что в 1918 году произошла "аннексия" Армении Россией, хотя прямо об этом не говорит, ссылаясь на то, что не может давать "исторические оценки".

За этим признанием следует логический посыл о том, что СНБ Армении не считает себя правопреемниками НКВД и КГБ СССР. "Наши сотрудники, день и ночь обеспечивающие безопасность Армении и ее народа, не могут отождествляться или сравниваться со сталинскими палачами и гулаговскими карателями. Совершенные в советские годы в массовом порядке насилие и преследования среди нас были осуждены — давно и раз и навсегда", — пишет автор.

Надо напомнить ему, что и в СССР на 20 съезде КПСС эти "палачи и гулаги" тоже были осуждены, и для осуждения этих методов некрасиво открещиваться от исторического выбора, сделанного в тот момент, когда Армении грозило порабощение Турцией.

Личное мнение или государственная политика?

Однако Ванецян это делает, что ставит перед нами следующие вопросы: насколько идея об аннексии Армении Россией в 1918 году широко распространена в Армении? Может ли Армения с такой позицией находится в тесной интеграции с Россией? И не является ли интеграция ширмой для ведения гибридной войны с Россией?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Ереванского геополитического клуба, политолог Арман Бошян, вероятно, это личное мнение Ванецяна, и это очень "опасный сигнал о том, что оно может развиться на государственном уровне". "Я не вижу сейчас признаков независимых государственных институтов в Армении. Они все очень сильно зависимы от внешнего мира, и это результате нашего географического положения", — отметил политолог.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, по сути, руководитель спецслужбы Армении заявил о преемственности той спецслужбе, которая допустила разрушение государственности Армении в 2018 году. "Как бы снова такое не случилось, если они примут на себя все традиции, методы той спецслужбы столетней давности. Я надеюсь, что, реальность — другая, что, несмотря на все эти красивые слова, нынешние спецслужбы Армении используют в максимальной степени опыт армянского отделения Комитета государственной безопасности Советского Союза", — сказал Владимир Жарихин для "Правды.Ру". И это залог того, что они работают и дальше будут работать достаточно эффективно, добавил он.

США знают все, что делается в ОДКБ и ЕАЭС

Напомним, что премьер Никол Пашинян в марте 2019 года провел у себя "Неделю НАТО" в рамках Индивидуального плана партнерства (IPAP) между Арменией и НАТО на 2020-2022 годы. В рамках сотрудничества с НАТО Армения участвует в миротворческой миссии в Афганистане и останется там "столько, сколько потребуется", заявил начальник оборонной политики ведомства Левон Айвазян. 6-й этап IPAP будет утвержден в начале следующего года.

Участие в нем предполагает периодические консультации Еревана с Североатлантическим альянсом по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности, военной доктрины, усовершенствование оборонного процесса, бюджетного планирования и другие вопросы. Ереван всегда принимает участие в саммитах НАТО как наблюдатель.

Непомерный штат американского посольства в Ереване в несколько тысяч человек показывает, что американские спецслужбы широко представлены в Армении. При этом есть опыт Украины, когда под сенью СБУ работал отдел ЦРУ, руководивший Майданом. Судя по всему, такие связи есть и у СНБ Армении. И, конечно, они работают не во благо Армении и России, но на ее преференции и кредиты.

Россия спасла Армению в 2018 году

Если же вспоминать историю, то после революции 1917 года и распада Российской империи власть в Армении перешла к националистической партии "Дашнакцутюн". 28 мая 1918 года была учреждена Армянская Республика, в апреле — мае 1918 года большая часть Закавказья в том числе Армения, была оккупирована Турцией, нарушившей условия Брестского мира. В 1920 году турки стали угрожать захватом Еревана, их наступление было прекращено только с установлением советской власти в том же году (окончательно турецкие войска выведены с территории Армении в 1921 году). При этом Западная Армения так и осталась в составе Турции, армяне при дашнаках предприняли попытку их отвоевать, но были разгромлены.

В советских учебниках вступление на территорию Армении Красной армии, представлялось как важнейшее событие — спасение Армении от порабощения Турцией и повторения геноцида 1915 года (признанного Россией). В современных учебниках это событие представляется как вынужденный шаг, вызванный "неблагоприятной международной ситуацией, нападением Турции в сентябре 1920 года без объявления войны".

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