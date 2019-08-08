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Автор Светлана Таскаева

Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией

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Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией. 404056.jpeg

08 августа 2008 года. Цхинвал спал. Спали старики, женщины, дети. Вряд ли кто-то из мирных граждан ждал, что ночью их разбудят снаряды реактивной установки "Град", и уж тем более, никто из них этого не заслуживал.

Обстановка в регионе накалялась не один год, многие говорили о войне, но надеялись, что дипломаты найдут общий язык. Еще свежи были воспоминания о резне, которую Грузия устроила в начале 1990-х годов в Абхазии. В то время грузинское руководство решило ликвидировать абхазскую и осетинскую автономии, обострив до предела межнациональные отношения.

В Абхазии шли полномасшатбные кровавые бои, а в Южной Осетии в начале 1992 года состоялся референдум за отделение от Грузии и вхождение в состав России, законные результаты которого никто и не собирался признавать. Однако Тбилиси был так ослаблен на тот момент, что единственным выходом оказалось подписание Дагомысских соглашений о размещении в Южной Осетии батальонов миротворческих сил.

Понимая, что грузинская армия после поражения в Абхазии не имеет ресурсов вступать в новую войну, Южная Осетия могла относительно спокойно существовать ближайшие годы.

С приходом к власти любителя галстуков Саакашвили вновь был поднят вопрос о возвращении в состав Грузии независимых непризнанных республик. Однако за прошедшие годы большинство граждан Абхазии и Южной Осетии приняли гражданство Российской Федерации, и Москва не могла уже оставаться сторонним наблюдателем.

С начала 2008 года напряжение между Москвой и Тбилиси нарастало, обе стороны проводили учения, демонстрируя готовность защищать интересы своих граждан в регионе.

Дождавшись окончания российских учений, когда любая армия, по определению, находится в наименьшей степени боевой готовности в связи с тем, что части возвращаются к местам постоянной дислокации, техника и оружие обслуживается, личный состав отдыхает, грузинская армия начала наступление на Цхинвал.

День наступления был выбран иезуитски продуманно: в момент начала Олимпийских игр, когда весь мир сосредоточенно замирает в предвкушении спортивных побед.

Вечером 7 августа 2008 года президент Грузии Саакашвили в прямом эфире заявил, что им лично был отдан приказ о прекращении огня и предложил России быть гарантом югоосетинской автономии на грузинской территории. Обстрелы Цхинвала действительно прекратились, вслед за этим замолчали и отвечавшие осетинские орудия.

Спустя несколько часов тишины, когда взрослое население легло спать и на улице оставалась, в основном, молодежь, Цхинвал накрыло ураганным огнем грузинской артиллерии. Обстреливали жилые кварталы наряду с местами дислокации российских миротворцев, не делая различий ни для кого.

Занимая осетинские села силами пехотных подразделений, осуществляя массированную артиллерийскую атаку на Цхинвал, грузинское руководство не учло готовность России усилить Смешанные силы по поддержанию мира в зоне Грузино-Южноосетинского конфликта и незамедлительно встать на защиту интересов мирного населения.

К утру 8 августа, когда грузинские войска подошли к окрестностям Цхинвала и решили продвигаться вглубь, вступая в бои с ополченцами и миротворцами, в дело вступили российские штурмовики Су-25, вызвав панику в рядах грузинской военной группировки.

К вечеру того же дня грузинские войска бежали практически со всех захваченных позиций, несмотря на численное свое превосходство. Цхинвал был отбит, новое наступление на него было организовано грузинами уже на следующий день силами пехотной бригады. Состоявшийся бой подошедшего батальона российских войск и грузинской разведывательной роты не улучшил позиции грузинской армии — они продолжали отступать.

Одновременно с этим начинается оборона морских рубежей Абхазии силами группы кораблей Черноморского флота, в том числе ракетного крейсера. Впрочем, морских боев толком не состоялось, грузинские катера были всерьез напуганы несколькими выпущенными ракетами.

Значительное превосходство грузинской армии, использовавшей фактор внезапности, помогло ей добиться успехов в первые два дня войны, однако непрофессионализм свел их действия к нулю.

К 10 августа российская группировка войск значительно усилилась и продолжила зачистку территории конфликта от грузинских агрессоров. С целью уничтожения военных объектов противника 12 августа российские войска заняли порт Поти, не встретив сопротивления. В тот же день было занято Кодорское ущелье, до этого находившееся в неподконтрольной зоне. К этому моменту грузинская армия разбежалась, побросав имущество, часть из которого была уничтожена. Брошенными оказались и несколько хаммеров, переданных грузинской стороне американцами.

Своими действиями контингент миротворческих сил заложил основу для стабильности в Закавказье, Грузия перестала претендовать на обособившиеся республики.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

И дикий крик и стон глухой

Промчались в глубине долины

— Недолго продолжался бой:

Бежали робкие грузины!

М. Ю.Лермонтов, "Демон",1837

Западные партнеры неоднократно предпринимали попытки обвинить Россию в действиях по захвату территорий в Закавказье. После развала СССР во многих регионах начали открыто подавлять национальные меньшинства, грузины откровенно отказывали малым народам в праве на автономию, которая у них уже тогда имелась. Осетины и абхазы добивались повышения статуса, самостоятельности и полной независимости, на что имели полное право.

Надо понимать, что помощи им ждать было неоткуда, кроме России. Грузия нечистоплотно вела свои игры и кукловод с американской улыбкой был виден сквозь наслоения пропагандистских манипуляций.

Насильно мил не будешь, говорят в моей стране. Крайне глупо предполагать, что российские паспорта выдают людям против их желания. Последние годы мы наблюдаем все ту же истерию Запада и ухудшение антироссийских настроений. Референдум в Крыму был восприняты исключительно в разрезе подтасовок для дальнейшей аннексии полуострова.

В ход пошли запугивания, политический шантаж в виде санкций, прямые угрозы Российской Федерации. Госсекретарь США Джон Керри в апреле 2014 года в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, на что получил закономерный ответ: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?".

Несмотря на фактическое понимание легитимности результатов референдума, США пытались переписать историю буквально на коленке, осуществляя активные пропагандистские действия, очерняя Россию, прикладывая к ней образ злодея, возжелавшего мирового господства.

Сменившееся руководство Грузии взяло курс на потепление отношений с великим соседом. Возможно, именно этим и памятью о событиях 2008 года, объясняется тот факт, что во время недавних антироссийский выступлений в Грузии не пострадал ни один российский турист.

Незалежной Украине стоило бы перечитать учебники новейшей истории и понять, что американцы, скрывая свой моральный и политический проигрыш, уже бросили их и переключились на очередную жертву. Огонь беспорядков теперь пылает в Киргизии.

Способность вовремя признать свою несостоятельность и несамостоятельность — великое искусство, доступное немногим.

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Темы армия война 2008 год грузия абхазия цхинвали южная осетия принуждение к миру
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