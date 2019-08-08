Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами

Визит Владимира Зеленского в Турцию вызван поиском союзников в борьбе с "агрессией России". Потому что самостоятельно ответить Украина Москве не может. Так, как, например, Израиль отвечает ХАМАС.

Может ли Украина стать опорой США?

Хотя и у Тель-Авива, и у Киева за спиной стоит всемогущий Вашингтон, но надо и самим что-то мочь. Израиль построил консолидированное государство-крепость, сильное экономически и в военном отношении, на которое США могут опереться в своей экспансии в регионе и которому можно помогать 3 миллиардами долларов в год и быть спокойными, что их не разворуют.

Может ли Украина стать такой опорой Вашингтона на постсоветском пространстве? Сомнительно. Во-первых, нет консолидации общества по вопросу отношений с Россией, хотя пропаганда лепит из нее образ исторического врага. И это, в принципе, невозможная задача, потому что русский народ консолидируется не в рамках границ государств, а в рамках православной веры и общей многовековой истории и культуры. Кстати, история с томосом в этом плане показательна и ее неудача — тоже.

Во-вторых, византийский тип государственного правления, свойственный православным странам, характеризуется коррупцией. В Византийской Империи должности продавались, законы не работали, люди не знали по каким правилам жить. Каждый новый правитель мог отменить все указы прежнего. Это не иудаизм Израиля с его 613 заповедями и четким правилом: будешь жить по ним, Бог тебя будет оберегать. Именно поэтому Византия пала под нашествием османов, которых, кстати, сегодня представляет Реджеп Эрдоган.

Украина, как, впрочем, и Россия может избавится от коррупции, изменив ментальность, увы, это процесс долгого воспитания законопослушности и реальной борьбы с коррупцией. Процесс двух-трех поколений. Пока это не про Украину.

Киеву остается уповать на Турцию

Именно поэтому Вашингтон не будет вкладываться в нее, чтобы сделать сильной. Американцы выбрали другой путь — поддерживать в стране хаос, чтобы он заразил Россию. Кстати, очень возможный вариант, если Москва будет смотреть на новые киевские власти, как и на прежние: "Подождем, пока сами разваляться и придут с поклоном". Надо, несомненно, разваливать самим и наклонять в свою сторону тех, кто захочет.

Итак, США не захотели участвовать в "нормандском формате", отказали Зеленскому, который вышел с таким предложением. Европа — тоже не помощник, поговорит и успокоится, скажет, что есть Минские соглашения, формула Штайнмаера, выполняйте. Европа к тому же не имеет цели развалить Россию, ей лучше иметь рядом спокойного, сильного партнера, который не будет угрожать ей ядерной дубинкой, а будет дешево продавать ресурсы и иметь платежеспособное население, способное покупать европейские товары.

Остается Зеленскому уповать на Турцию, поскольку есть фактор крымских татар в Крыму. Что же, Эрдоган сделал то, что должен был сделать — признал, что не признает "аннексию Крыма". Но было бы странно услышать обратное, если есть уроза попасть под экстерриториальные санкции США в отношении России и ухудшить и без того натянутые отношения с Вашингтоном.

Браслеты делу не помогут

Показателен другой момент, который случился на пресс-конференции. Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных". Надо заставить Россию "уважать" международное право, чтобы она отпустила украинских моряков, сказал Зеленсикий. Он продемонстрировал Эрдогану браслеты с их фамилиями.

"Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", — сказал Зеленский.

Ответ Эрдогана поясняет его отношение к Киеву: "Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки — от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", — заметил турецкий лидер.

Украина тогда станет уважаемым государством, когда перестанет простить везде обо всем и жаловаться на "агрессора", а будет что-то делать сама в этом направлении. "Богатые тоже плачут", — говорит хорошая пословица, у Эрдогада куча своих проблем, и он с большим удовольствием будет работать с теми странами, которые ему помогут их решить, например с Россией, а не с нахлебниками. Посмотрим, пришлет ли Турция делегацию на открытие соборной мечети в Крыму 21 апреля 2020 года.

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