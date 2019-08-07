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Автор Редакция рубрики "Мир"

Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Обострения ситуации после гибели 4-х военнослужащих ВСУ не будет. От Владимира Зеленского все члены "нормандского формата" ждут выполнения Минских соглашений, считает политолог Михаил Погребинский.

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками из-за гибели четырех украинских военнослужащих возле села Павлополь Волновахского района Донецкой области. Украинская сторона считает, что они погибли в результате обстрела со стороны ополчения, чем последнее грубо нарушило очередное перемирие. "Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций", — приводит слова начальника Генштаба Руслана Хомчака телеканал "112 Украина".

Однако представители ДНР считают, что морпехи ВСУ погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами. "Представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проведено разбирательство по факту гибели, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", — приводит РИА Новости заявление представительства Республики.

Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", — цитирует слова президента Украины "Украинская правда".

По данным Кремля, Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения. Также была подтверждена исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.

Зеленский заявил о намерении связаться 7 августа с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.

Как сказал "Правде.Ру" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, "пока даже трудно сказать, что произошло". Для выявления правды "нужен какой-то третий источник информации", но его нет: "у ОБСЕ ограниченные возможности".

Позицию Москвы Михаил Погребинский понимает так, что "прошло уже 100 дней президентства Зеленского, и нет никаких, даже риторических, сигналов о том, что Киев намерен выполнять Минские соглашения". "Мало того, там продолжают говорить, что не будет особого статуса Донбасса, не будут голосовать за амнистию, не будет внесения изменений в Конституцию", — отметил политолог.

А если посмотреть на министра иностранных дел (Вадим Пристайко -Ред.) — то это русофоб, "это человек с порошенковскими взглядами". Руководитель комитета по иностранным делам (Богдан Яременко — Ред.) — радикальный русофоб.

"И это создает соответствующую атмосферу в Москве, там полагают, что нет повода встречаться в "нормандском формате" —, отметил политолог. По словам Михаила Погребинского, "можно это назвать неким принуждением к исполнению Минских соглашений".

Политолог предлагает посмотреть, как Зеленский будет менять ситуацию, когда получит карманный парламент. А позиция пока Путина такова: "Трубку снимать буду, но двигаться навстречу не собираюсь". Политолог полагает, что и остальные члены нормандского формата, Зеленскому "внятно объяснили", что "сначала деньги, а потом стулья".

"Сначала скажи, что да, я согласен с формулой Штайнмайера, мы будем ее реализовывать, а потом будем встречаться. А если нет таких действий, то тогда о чем разговаривать, зачем встречаться? Просто показать, что маленький большой начальник большой страны сел за один стол с лидерами Европы и мира и о чем-то с ними поговорил?", — резюмировал Михаил Погребинский.

Заметим также, что назначенный новым командующим "ООС" Владимир Кравченко отличается от других генералов кровожадностью и циничным отношением к жизни своих подчинённых.

Об этом эфире телеканала "Россия 1" заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. "Он помешан на войне. Он любит проводить исторические реконструкции, любит побеждать в этих реконструкциях. Он понимает важность информационной войны, и он понимает, что любые способы, даже несмотря жертвы среди военнослужащих, для достижения каких-то "перемог" в информационном поле оправданны", — сказал Безсонов.

Он добавил, что "разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных формирований Украины на Мариупольском направлении". Однако Михаил Погребинский считает, что обострения военных действий не будет."Я не ожидаю", — отметил политолог.

Читайте по теме: Украинский политолог: прямые переговоры Киева с Луганском и Донецком будут позже

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Темы владимир путин владимир зеленский минские соглашения михаил погребинский
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