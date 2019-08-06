Президент Бразилии инициирует закон, по которому бандиты "будут умирать как тараканы"

Президент Бразилии Жаир Болсонару внесет законопроект о предотвращении уголовного преследования тех, кто стреляет в преступников, защищая свои жизни и имущество.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу журналистки Леды Нэгл (Leda Nagle).

По словам главы бразильского государства, необходимо расширить статью закона, которая предусматривает исключения наказания для тех, кто применяет оружие для защиты своей жизни и собственности.

Насилие в этом случае сильно снизится, считает Болсонару. "Бандиты будут умирать на улице, как тараканы. И так должно быть", — сказал он.

Уличная преступность — главная беда Бразилии. Уже предусмотренные в Уголовном кодексе Бразилии исключения позволяют не преследовать в уголовном порядке людей, которые убивают в случае самообороны или когда существует угроза их жизни. Однако, если доказана избыточная реакция, будет возбуждено следствие.

"Бандит имеет больше прав, чем добропорядочный гражданин. Я отправляю (в парламент) проект, который будет трудно одобрить, но другой альтернативы нет", — сказал Болсонару в интервью.

"Мы должны предоставить юридическую поддержку людям, которые обеспечивают безопасность, таким как сотрудники гражданской, военной, федеральной, дорожной полиции. В ходе операции полицейские должны использовать то огнестрельное оружие, которое находится у них за ремнем, а потом идти домой и ждать вознаграждения, а не судимости", — заключил он. Именно это президент обещал избирателям во время предвыборной кампании.

По данным опроса, который называется "Монитор насилия", проведенного новостным порталом G1, Центром изучения насилия в Университете Сан-Паулу и Бразильским форумом общественной безопасности, количество убийств в Бразилии сократилось на 24% в этом году по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

"Монитор насилия" сообщает, что в прошлом году 6 160 человек погибли после того, как полицейские применяли оружие, что на 935 больше, чем в 2017 году.

Как сообщала "Правда.Ру" Бразилия подтвердила мировой тренд на победу националистов — "фашистов" и "гомофобов", как их определяют глобалисты, избрав Жаира Болсонару своим президентом.

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