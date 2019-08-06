Китай предупредил США в отношении размещения ракет средней дальности

Министерство иностранных дел Китая заявило 5 августа, что страна "не будет сидеть сложа руки" если США разместят ракеты средней дальности, особенно в Австралии, Японии и Южной Корее.

Об этом сказал директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун, сообщает Bloomberg. " Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования", — сказал он. Чиновник отметил, что пока не может сообщить подробности, касающиеся возможных ответных шагов КНР.

"Могу лишь сказать, что, как любят говорить в американском правительстве, все возможные варианты будут на столе", — добавил он.

Любая страна, разместившая ракеты, рискует получить дипломатический и экономический ответный удар со стороны Пекина — все три упомянутых союзника США считают Китай своим крупнейшим торговым партнером.

В минувшие выходные министр обороны США Марк Эспер заявил, что «хотел бы» разместить эти ракеты в Азии, в Сиднее. Министр обороны Австралии заявил, что страна не станет базой для ракет средней дальности. Один высокопоставленный чиновник из СШВА на условиях анонимности сказал агентству Рейтер, что это будет через несколько лет.

Газета Global Times — англоязычный рупор Коммунистической партии Китая, заявила, что США рискуют "геополитическим хаосом" при любом развертывании. "Его воздействие будет гораздо более серьезным, чем размещение системы ПРО Thaad в Южной Корее, поскольку ракеты средней дальности являются несомненным наступательным оружием", — говорится в редакционной статье, опубликованной в воскресенье.

"Любая страна, принимающая ракеты США, будет, прямо или косвенно, против Китая и России и подвергнется риску ответного удара ", говорится в статье. Южная Корея уже пострадала от торговых санкций со стороны Китая после того, как в 2016 году разместила на своей территории систему противоракетной обороны Thaad для защиты от Северной Кореи.

2 августа действие Договора РСМД было официально прекращено по инициативе США. Владимир Путин выступил с заявлением, в котором приказал соответсвующим ведомствам следить за действиями американцев по размещению ракет и ответить адекватно в случае их появления.