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Автор Редакция рубрики "Мир"

Путин определил формат ответа США на выход из ДРСМД

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Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех" — пишет президент.

Он подчеркивает, что ответственность за случившееся "полностью лежит на американской стороне". "Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", — сказал Владимир Путин.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", — говорится в заявлении.

Путин поручил ответственным ведомствам, "в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет".

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", — призвал Владимир Путин США к диалогу.

НАТО официально одобрила позицию США о выходе из договора, сославшись на российскую ракету 9М729, которая, по словам западников, нарушает его. Москва отрицает это, настаивая на том, что ее новая ракета имеет максимальную дальность 480 км.

Президент России Владимир Путин 3 июля ратифицировал приостановление участия России в ДРСМД, и, из-за отсутствия эволюции в переговорах, обе страны автоматически вышли и него 2 августа. Теперь обе стороны могут разрабатывать и производить ракеты дальностью от 500 до 5500 км наземного базирования.

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Темы дрсмд владимир путин ракеты средней дальности
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