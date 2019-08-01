Эксперты прогнозируют снижение туристического потока в Финляндию

Финляндия сделала недружественный шаг, ужесточив правила въезда в страну для российских туристов, отвечать надо "через кошелек", считает политолог Николай Межевич.

МИД Финляндии сообщил, что с 1 сентября при подаче заявлений на шенгенскую визу нужно будет подтвердить наличие финансовых средств, а также предоставить билеты. Подтверждения финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате либо выписки из банка за три месяца. Заявитель также может представить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по Прибалтике и Северным странам Европы Николай Межевич, "может быть, это рекомендация Брюсселя, а, может быть, инициатива непосредственно финского МВД, перед которым "стоит задача минимизировать любые конфликтные ситуации: меньше перемещений через границу — меньше головной боли".

"Очевидно, что теперь от российского туриста, который захочет приехать на день сыра купить и вернуться домой, потребуют маршрут поездки, список магазинов, между которыми он будет последовательно перемещаться, счета и прочее-прочее. Каждый раз, поехав за сыром из Выборга, он будет брать справку 2-НДФЛ, и тогда он скажет: "Да зачем мне это надо?", — отметил Николай Межевич.

По его словам финские власти, выдававшие сотнями визы для консульского округа Петербург, Ленинградская область, Карелия зарабатывали десятки миллионов евро для своей страны. "Но если они не хотят зарабатывать, мы не можем их заставить", — заметил политолог.

По мнению Николая Межевича, "это не дружественный шаг Финляндии". "Наши финские друзья очень хорошо понимают экономические аргументы, даже если они звучат на русском языке, и очень плохо понимают политические, если они даже звучат на финском. Так что надо в данном случае отвечать через кошелек", резюмировал Николай Межевич.

Как сообщили "Правде.Ру" в пресс-служба Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, упрощенная форма действовала только для жителей консульского округа с центом в Санкт-Петербкрге. Изменения должны были вступить раньше — в начале лета, но "мы попросили отсрочки до окончания высокого сезона". По мнению представителя пресс-службы, отток заявителей будет, "пока люди до конца не поймут, какие документы нужны, что можно, что нельзя".

"К концу года мы увидим первые результаты и поймем, отпугнуло это наших потенциальных туристов или не отпугнуло. Но новые требования не критичные. Если нет одного документа, можно подать другой, если ты едешь на машине через границу, значит, при получении визы при подаче документов напиши в свободной форме план поездки", — сказала представитель пресс-службы.

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