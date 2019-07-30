Игра России вдолгую на крахе либерального мирового порядка

Запад, чтобы сохранить либеральный порядок, должен вернуть промышленность в США из Китая. Или попрощаться с либеральной идеей и признать существование двухполярного мира. Какое место в этой битве гигантов будет у России?

Основа западного мира-договор со средним классом

Когда Владимир Путин сказал, что либеральный мир себя исчерпал, он обосновал это тем, что либералы пытались навязать миру свою волю, что привело к череде трагических последствий. Он добавил, что нельзя забывать об интересах "основной части населения". Президент говорил об этих интересах в контексте миграционных проблем, однако главная проблема либерального мира не в миграции (это следствие), а в нарушении социального договора.

Либеральный мировой порядок основан на договоре со средним классом Запада, которому объяснили, что либеральная демократия — это система, которая гарантирует ему и его детям сытую и благополучную жизнь. Благополучную жизнь либералы обеспечили за счет глобализации, они оставили на Западе патентное производство, рекламу и маркетинг — самые прибыльные для транснациональных компаний вещи, а производство вынесли в Китай. То же iPhon патентуется в Силиконовой долине, а производится в Поднебесной.

Глобализация привела к невиданному обогащению капиталистов за счет снижения издержек производства, однако и к тому, что основа среднего класса США — промышленный пояс Среднего Запада, стал "ржавым", то есть, депрессивным. В США наблюдается долговременное уменьшение стабильных рабочих мест с социальным страхованием и предсказуемой карьерой, реальные доходы среднего класса впервые за два века не повышаются уже более 10 лет. Налицо глубокий кризис либерального порядка.

Китай сыграл вдолгую

Вторая сторона вопроса заключается в том, что Китай грамотно использовал рост своего промышленного потенциала. Он стал сильным, настолько, что стал угрожать гегемонии США в экономике, и самое главное — в контроле над мировой инфраструктурой. Китайцы делают бизнес с одним условием — наши люди работают на ваших заводах и в офисах на местах. Это привело невиданному промышленному шпионажу, китайцы стали копировать западные технологии, а потом изобретать и свои.

Сегодня Китай лидирует в области внедрения 5G технологии, с помощью которой роботы смогут общаться друг с другом не только в производстве товра , но и в его заказе, замене выбывающих деталей, транспортировке людей и грузов. В комбинации это приведет к огромному росту эффективности и прибыли. Вашингтон сейчас санкциями против Huawei, пытается на некоторое время остановить китаизацию процесса, но Европа протестует.

Кроме того, пока США воевали на Ближнем Востоке за нефтьи пути ее транспортировки, Китай стал создавать свой мощный инфраструктурный потенциал — "Один пояс один путь" и безо всякого насилия. Это сеть автомобильных, железных дорог, волоконной оптики, нефтепроводов, газопроводов, электрических кабелей, которая объединит Евразию, сделает континент сильным и подорвет геостратегическое положение Америки. Например, санкции на Иран уже не наложишь, так как эта новая инфраструктура позволит транспортировать иранскую нефть не по морю, контролируемому США, а по трубопроводам.

Трамп пришел к власти не потому, что Россиия ему помогла на выборах, а потому, что думающим людям в США надо было срочно поддержать свой средний класс, чтобы сохранить либеральную систему в целом и гегемонию США в мире. А для этого надо возвращать в Америку промышленность, что и делает Трамп, вступив с Китаем в торговые войны.

Роль России в переделе мира

Если Китай и здесь обыграет американцев, то станет главным центром притяжения мировой экономики, что, со временем, приведет к политическому господству. Но в мире есть другие сильные игроки, которые будут играть свою партию.

Евросоюз, Германия спрашивают себя, а зачем нам помогать Вашингтону в его борьбе с Китаем, если немецкой промышленности нужен 5G, а "винтики" для своих автомобилей немецкие концерны получают опять же из Китая? От Китая зависят и союзники США в АТР — Австралия, Япония, Южная Корея. Они тоже будут думать, с кем им выгоднее и, возможно, уже скоро, мир распадется на два центра принятия решений с разными стандартами во всех областях, включая интернет-технологии. Те, кто сделает ставку на США уже сейчас должны искать новых поставщиков "винтиков" для своих производств.

А что Россия? Ей представляется уникальная возможность посидеть на двух стульях. Мы это заслужили, не все же другим это делать с пользой для себя. Наш интерес пока быть с Китаем, потому что есть санкционное давление США и надо ломать систему доминирования доллара. Но России надо опасаться Китая, иначе мы потеряем свою идентичность в китайской полумиллиардной массе, устремившейся на наши территории.

Кроме того, нам ближе цивилизационно Европа, поэтому надо искать пути возвращения на Запад и держать баланс. И если американцы почувствуют, что с Китаем не справляются, вот здесь Россия им понадобится для давления на Китай. И тогда они снимут санкции и предложат совместные программы. Кстати, выход на Китай, как на участника нового ДРМСД — один из первых таких проектов. Его США уже предлагают, надо хорошо этот момент прочувствовать и не упустить.

Россия должна быть частью сильной Евразии и ее мостом на Запад. Собственно, это ее историческая роль утраченная при СССР. Россия отлично будет чувствовать себя, нужная и Китаю, и США. Именно она обеспечит им условия для участия в мировой игре по разделу сфер влияния и доступ к сырью и рынкам. На этом она станет экономически сильной со всеми вытекающими последствиями превращения в третий мировой центр притяжения, как это было во времена Империи.

Украина (или ее часть), Прибалтика, Польша в этом порядке займут подобающее им место нейтральных и любезных стран.

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