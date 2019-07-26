Армен Мартиросян: Юлия Тимошенко главный бенефициар выборов в Раду

Главным бенефициаром прошедших выборов, кроме Владимира Зеленского, является Юлия Тимошенко, считает активист Армен Мартиросян.

ЦИК Украины опубликовал окончательные результаты выборов в Раду. Партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов."Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) набрала 13,05%, ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко — 8,10%. Созданная лидером группы "Океан Эльзи" Святославом Вакарчуком партия "Голос" получила 5,82%.

Как сказал Правде. Ру глава правления международной общественной организации "Гражданский союз" Армен Мартиросян, "третье место Юлии Тимошенко говорит о том, что у нее были незаконно отобраны голоса во время президентской кампании, на самом деле во второй тур должна была выйти она".

Тимошенко, по его словам, с третьим местом может иметь больше прав на формирование комитетов, чем тот же Порошенко или "Голос", и претендовать на место вице-спикера парламента.

с "Батькивщиной" "Слуга народа", скорее всего, будет формировать конституционное большинство, сказал активист. "Зная богатый политический опыт Юлии Владимировны, скорее всего, на коалицию с Зеленским договорится именно она, и она же может добиться даже поста премьер-министра", — отметил Армен Мартиросян.

По его мнению, глава МВД Арсен Аваков — это "единственный человек, который может сейчас как-то сдерживать праворадикальный накал в государстве, поэтому на данный момент это тот человек, в котором Зеленский нуждается".

"Дональд Трамп сейчас выходит на новую предвыборную борьбу. Он будет использовать Киев в борьбе против главного соперника от демократов — Джо Байдена" — сказал Армен Мартиросян, отвечая на вопрос, о чем был вчерашний телефонный разговор президента США с Владимиром Зеленским.

Напомним, что Байдена критикуют в США в связи с тем, что три года назад он заставил Петра Порошенко и его тогдашнего премьера Арсения Яценюка сместить генпрокурора Виктора Шокина, решившего провести следственные действия в отношении младшего сына Байдена — Роберта Хантера Байдена по подозрению в получении незаконных решений на добычу газа, отмывании денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.

"Хантер Байден не имел никакого опыта работы на Украине", — говорит консервативный публицист Питер Швайцер. " У него не было никакого опыта в энергетике. Тому, что он получил место в этой энергетической компании, нет законного объяснения. Объяснить это можно лишь тем, что его отец отвечал за предоставление денег Украине".

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