Политолог: послу Украины в БиГ надо "закрыть пасть" с предложениями о Донбассе

"Человек, которому по должности не положено раскрывать пасть, замахивается на геополитические суждения", — так охарактеризовал заявления посла Украины в Боснии и Герцеговине относительно хорватского сценария в Донбассе" политолог Павел Данилин.

Посол Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований, что позволит решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории. Наверное, для Украины более правильный "хорватский сценарий" — то есть сценарий привлечения миротворцев, привлечения международной переходной администрации", — сказал он в интервью YouTube-каналу блогера Юрия Романенко.

Развитие событий по "боснийскому сценарию" (договор об образовании федерации Боснии и Герцеговины) Левченко считает неприемлемым, так как автономия востока Украины лишит Киев возможности проводить единую политику и возникнет риск потерять регион за "два-три дня".

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра политического анализа Павел Динилин, "какой-то вшивый посол какой-то Боснии и Герцеговины предлагает решение масштаба Дональда Трампа".

"Человек, которому по должности не положено свою пасть разевать кроме его прямых обязанностей, замахивается на геополитические суждения" — добавил он.

По словам политолога, "Левченко даже не министр иностранных дел, чтобы делать подобные заявления, однако считает себя вправе выдвигать инициативы планетарного масштаба, затрагивающие интересы Российской Федерации, идущие вразрез с минскими договоренностями".

"И какое может быть отношение к украинской внешней политике, когда Зеленский прямо говорит, что ряд решений Министерства иностранных дел, принимавшиеся при нем, с ним не согласовывались", добавил Павел Данилин.

"Получается, что Министерство иностранных дел определяет внешнюю политику Украины? Посол Боснии и Герцеговины определяет политику Украины или Президент Зеленский? Безусловно, это очередная пощечина президенту Украины", — сделал вывод Павел Данилин.

Напомним, война в Хорватии началась в 1991 году, после того как Загреб объявил о своей независимости от Югославии. Населявшим Хорватию сербам (около 12% населения) отказали в культурной автономии. В ответ на это сербы провели референдум по вопросу суверенитета и автономии, 99,7% пришедших на выборы выступили за автономию.

Позже они объявили о своей независимости и создании Республики Сербской Краины. Миротворцы ООН были введены в регион в 1992 году, но боевые действия продолжались до 1995 года и закончились поражением сербов после того, как Хорватия в ходе крупной военной операции восстановила контроль над регионом. С тех пор, когда говорят о "хорватском сценарии", то подразумевают именно этот насильственный вариант подавления одной одной стороны конфликта другой.

Как сообщала "Правда.Ру" пемьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посоветовал Киеву использовать опыт Хорватии в урегулировании военного конфликта в Донбассе. Пленкович заявил, что для разрешения конфликта Западу необходимо существенно увеличить давление на Россию.

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