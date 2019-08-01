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Автор Редакция рубрики "Мир"

Российский политолог о Зеленском: "Мальчишку выдернули с одной сцены и поставили на другую"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Кто пожалеет Владимира Зеленского? Почему президента Украины игнорируют его подчиненные? Секретные тюрьмы СБУ. Почему молчат мировые СМИ?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Обо всем этом и многом другом в программе "Необычная неделя" генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой рассказал российский политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: Запад не может не конфликтовать с Россией

Как устранить глобальные противоречия без мировой войны?

Леонид Крутаков: мировая элита не сдастся без боя

Аналитик: Турции надоело прогибаться под США и НАТО

Политолог: как Россия потеряла Украину

— Леонид, на Украине сейчас, конечно, новый молодой президент, и у него новая молодая команда. Тем не менее там масса проблем, которые нужно срочно решать. Но ему почему-то захотелось, то расширить минский формат, потом возникло предложение обменять Вышинского на Синцова, которого задержали с взрывчаткой. А Вышинский, которого там пытаются судить за терроризм, просто выполнял журналистскую работу. Удивительна сама ситуация…

— Эта ситуация возмутительна. Мало того, Зеленский даже не понимает, как это делается. Никогда политики такое не озвучивают. Обмены в мире бывают, но они всегда производятся без такой предварительной шумихи. Как бы вот одни выпустили, а другие сделали ответный шаг. А когда ты говоришь: "А мы вот сейчас договоримся и обменяемся", — после этого обмена точно не будет, потому что ты озвучил ситуацию. Это будет восприниматься, именно как террориста обменяли на журналиста.

— Ну, они же тоже назвали Вышинского террористом.

— Это игра. Вот Зеленский привык и играет. Он играет в публичном пространстве на электорат, может быть, по незнанию, а возможно, и понимая, что после этого предложения обмена точно не будет. Если ты озвучиваешь какие-то закулисные договоренности или возможные переговоры, на публичную повестку дня это выносишь, то уже с тобой разговаривать на эту тему не будут.

Просто пошлют и скажут: "Все, пошел вон отсюда. Ты не умеешь язык за зубами держать". Такие вещи не разыгрываются публично. Их нельзя делать. А этот широкий жест ему нужен, чтобы просто показать Украине, вот какой я…

— То же самое и с этими моряками. Тоже говорят о том, что вроде бы как-то нужно решать их судьбу. Люди оказались заложниками придури политиков, преступных приказов предыдущего президента. То есть, может быть, их действительно надо отпустить? Но, опять же, на Украине по этому поводу истерят все кому не лень… Так они только осложняют проблему.

Там же, я думаю, с министрами у Зеленского большая проблема. Его они, как американские чиновники Трампа, постоянно бойкотировали и бойкотируют до сих пор, там масса таких чиновников. Здесь то же самое. Климкин дает какие-то просто идиотские комментарии и выдвигает такие же предложения. Зеленский обижается на то, что Климкин ответил на запрос по поводу моряков, с ним не посоветовался. Ну, наверное, не надо было все-таки и это в публичное поле выносить.

— Конечно, не надо было выносить. Зачем позориться-то? А больше от этого ничего не будет. Помните, как Швондер сказал, что какой позор, когда их Преображенский из квартиры-то выгнал. Но он хоть там сказал. А здесь то же самое, но на весь мир. Он позорится просто. Это просто один позор какой-то.

Он хочет снять Климкина и не может. Ну если ты не можешь, надо же делом заниматься. Зачем же ты играешь перед людьми?… Надо же свою власть показывать и силу по-другому. Надо говорить, что это инициатива Климкина, мы еще откорректируем позицию, но в принципе он заявил правильно. Политика — это искусство возможного. Вот если ты не можешь снять Климкина, то делай вид, что ты его не снимаешь, что на самом деле он тебя устраивает.

— Очевидно, что Зеленскому просто обидно… Это как "не подходи ко мне, я обиделся".

— Да, мальчишка сопливый, которого выдернули со сцены и поставили на другую сцену. Вот и все.

— Недавно появилась информация о новых тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом рассказал бывший полковник СБУ в РИА "Новости". Там просто страшные пытки, людей ни за что убивают, и даже не понятно, сколько людей там находится, а скольких уже нет в живых. И на Украине есть очень много таких тюрем. И за эти годы огромное число убиенных. Но западные СМИ и политики об этом продолжают молчать…

— Я не удивляюсь. Ну пока их это устраивает. Команды говорить не было. Пока такой режим на Украине.

— Но удивительно, что такую тюрьму вскрыла даже миссия ОБСЕ. Они там как-то были, захоронения видели, но все это прошло быстро-быстро, тихонько-тихонько…

— Ну ведь тихо-тихо-тихо зажали. Вот так каким-то боком быстренько и проходят все подобные сообщения, в лучшем случае где-то слегка прошумят. Все-таки у кого-то иногда есть в этом какой-то политический интерес.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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