Аналитик: Турции надоело прогибаться под США и НАТО

Как и почему ЕС обидел Турцию? Почему США мутят в Турции? Почему это направлено, прежде всего, на Россию? Что связывает Иран и Турцию с Россией? Куда все-таки пойдет Эрдоган? Почему сейчас весь мир находится в состоянии выбора?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой в передаче "Необычная неделя" рассказал российский политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

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— Леонид, президент США Дональд Трамп уже давно перессорился со всей Европой. Они же раньше всегда жили, как Шерочка с Машерочкой, а тут вот прямо то одно ляпнет, то другое. Разные квоты для них вводит, то платить за что-то непонятное потребует, то просто кого-то обругает. Последние его нападки на Турцию, с одной стороны, понятны. Ведь Турция купила наше вооружение. Хотя, конечно, и Турция страшно обижена на Запад, потому что ее заявка в ЕС уже лет двадцать назад подана, но подвижек ни на шаг…

— В прихожке держат, и все.

— Причем вполне себе европейское государство, там Босфор делит Европу и Азию. Но никак, что вообще, конечно, странно. И тем не менее у НАТО есть какая-то там военная дисциплина. Ну должна быть, по идее. И в итоге Турция, страна НАТО, покупает наш комплекс С-400. НАТО в шоке.

— Да, и в наказание вычеркивает Турцию из программы нового истребителя.

— Но это же страшное оскорбление. У них же это совместное дело, они обмениваются военной техникой. Но в итоге Эрдоган наши комплексы все равно купил несмотря на грозные предупреждения. В ответ США объявили, что не будут продавать Турции F-35. Они опасаются, что турки раскроют нам его характеристики? Или настолько обиделись, что лишились прибыли? Но ведь тогда вместо американских F-35 Россия может поставить Су-35…

— А там главное не вопрос поставок. Важен, прежде всего, вопрос участия в программе. Там же большие деньги. Потому что за участие в программе, разработку каких-то узлов, а потом их производство участники будут получать деньги. Ну и блоковая солидарность, конечно, очень важна. А Эрдоган фактически выходит за рамки блока, проявляет самостоятельность, чем демонстрирует полное неподчинение Америке.

— Франция в свое время отказалась от очень для нее выгодного контракта по продаже нам уже построенных вертолетоносцев "Мистраль", отказалась как раз во имя, так сказать, этих великих целей. Это стоило французам больших денег. Турция же ведет себя совершенно иначе. Это связано, прежде всего, с личностью Эрдогана, с ослаблением НАТО, с тем, что Трамп уже там всех достал, как вы думаете?

— Я думаю, что это, безусловно, связано со всеми этими факторами. Конечно, и с личностью Эрдогана, но и личность Эрдогана, не на пустом месте выросла. Турция еще помнит свое имперское прошлое. Так же, как и Персия.

— А мы что, не помним? А слабеющие США?…

— И мы помним. Вот и амбиции Турции достаточно сильны. Если взять астанинский формат, то сразу видно, что там три империи Тегеран, Москва и Стамбул действуют. При этом они политически очень разнятся, противоречий очень много. При этом ради общего понимания и интереса они объединились. Политический интерес всегда превалирует. За ним всегда идут и другие.

Что в случае с Эрдоганом? Я думаю, что Эрдоган прекрасно все это понимает. Вы правильно сказали, что, во-первых, их держали и дальше крыльца не пускали: то у вас ус отклеился, то воротничок не подшит, то сапоги не почистили. И это унижение. Для Турции это было безусловным унижением, и они это как унижение и оценивали.

А кроме того, были и неоднократные попытки грубого вмешательства. Помните, попытку неудавшегося военного переворота, всякие акции протеста и т. д.

Во-вторых, Эрдоган прекрасно понимает, что игра велась именно против России. И Турцию для этого просто использовали… Потому что те самолеты, которые сбили наш, взлетали именно с той же базы, где был центр заговора. База ВВС США, куда поставлялись еще самые первые против СССР ракеты. Помните, из-за Карибского кризиса? То есть это такой важный центр, точка очень серьезная. И Эрдоган понимает, что его национальные устремления противоречат интересам США.

И США будут делать все, чтобы убрать Эрдогана от власти, как они делают все, чтобы убрать Путина от власти. То есть противоречия уже и там кардинальные. То, что они сохраняют себя еще в НАТО, — это всего лишь инерция, потому что и организация большая, и процессы серьезные внутренние запущены, и там просто сразу хлопнуть дверью невозможно.

Но то, что Турция не мигрирует в другую сторону, — это вполне очевидно. Она же заявляла об интересе к ШОС, она даже уже давно там статус партнера по диалогу имеет. Вот так. Поэтому для Турции интересы сейчас там. Но и прошлое, которое ее связывает с НАТО и с США, конечно, ее еще держит сильно.

И в общем-то, весь мир сейчас в такой позиции выбора находится. В том числе, и мы. Но мы-то свой выбор уже сделали. Я думаю, что и Эрдоган свой выбор сделал, и Турция сделала. Поэтому для США задача смены режимов в этих странах — это одна из ключевых задач.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев