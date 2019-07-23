Что "убежденный русофил" Борис Джонсон говорил о России

Избранный премьер Великобритании Борис Джонсон высказывался о России и ее роли в деле Скрипаля, в Сирии, и заметил однажды, что он "убежденный русофил".

Борис Джонсон выиграл праймериз от своей партии Тори и будет объявлен завтра премьер-министром Великобритании. В своем первом сообщении он пояснил, что "кампания закончилась, и работа начинается прямо сейчас ". Среди целей уже объявлены: "осуществить Brexit, объединить страну и победить Корбина (лидера лейбористов -Ред.) ", написал Джонсон в Twitter.

Выход Королевства из ЕС, подтвердил Джонсон, должна быть выполнен до 31 октября.

Джонсон высказывался о России следующим образом, согласно ТАСС.

— Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то (и мне больно это признавать), это очень хорошо говорит о русских. Они сделали так, что Запад выглядит неэффективным, так что пора нам сделать выводы и сыграть в свою игру. (28 марта 2016 года в своей колонке в газете Daily Telegraph).

— Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства (атака на гуманитарный конвой ООН близ сирийского Алеппо 19 сентября 2016 года). Лично я желал бы, чтобы ответственные за нападения на гумконвой ООН и другие гражданские цели в Сирии предстали перед международным трибуналом. Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем! (11 октября 2016 года из выступления в британском парламенте).

— Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры (2 декабря 2016 года из выступления в Королевском институте международных отношений "Чатем хаус" в Лондоне).

— Мы обратили внимание новой администрации (США) и Конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол (9 января 2017 года на встрече в Нью-Йорке с американскими парламентариями в ходе визита в США).

— Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений(22 декабря 2017 года на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым).

— Каждый раз, когда Путин говорит о том, что либерализму пришел конец, он ошибается. Он глубоко ошибается, поскольку наши ценности — свобода, демократия, верховенство закона, свобода слова — являются непреходящими и будут успешны. Я так сильно убежден в этом, что мне казалось, что для россиян это тоже является очевидным, однако в конечном итоге это оказалось не так (28 июня 2019 года на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере; в ответ на высказывание Владимира Путина о том, что "либеральная идея себя просто изжила окончательно").

- Это ("дело Скрипаля") скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают" (28 марта 2018 года на традиционном банкете для послов зарубежных стран в Лондоне).

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