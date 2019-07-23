Amnesty International: "секретные тюрьмы" на Украине - "обычная практика"

Amnesty International подтвердила, что секретные тюрьмы СБУ работали не только в Мариуполе, а также в других городах Украины.
Об этом сообщает "РИА-Новости". Жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы рассказали агентству, что попали в руки СБУ и содержались в аэропорту Краматорска, где их жестоко избивали. По словам супругов, другого задержанного — жителя Енакиево Константина Афонченко, пытали при помощи бензопилы.
Афонченко заявил, что в Краматорске практиковалась отправка заключенного на минные поля. Афонченко также отметил, что потом опознал по фотографиям среди своих мучителей активиста Майдана Всеволода Стеблюка и будущего депутата Верховной Рады Андрея Тетерука.
Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер сообщила о секретной тюрьме в СБУ Харькова, где с нарушениями содержались более 180 заключённых. Данные об этой колонии подтверждает и представитель Amnesty International Мария Гурьева.
"На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев", — сообщила РИА Новости Фрейзер.
В тюрьмы попадали люди за якобы участие в деятельности военных формирований ДНР и в референдуме 11 мая 2014 года.
Как сообщала "Правда.Ру" тайная тюрьма СБУ в Мариуполе может действовать до сих пор.
"Секретные тюрьмы" ввела администрация Джорджа Буша, которая разрешила спецслужбам использовать нелегальные тюрьмы в союзных странах Восточной Европы, Азии и Африки. Это было нужно для получения важных сведений с помощью пыток.
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