Грузинский коммунист: ответ России - адекватный

Есть ли реальный выбор у грузинского народа? Или выбирать приходится только между очень плохим и смертельно опасным? Смогут ли нынешние власти сохранить свое положение и пойти против воли США? Готовы ли коммунисты и другие конструктивные силы войти во власть? Когда проснется грузинский народ?



Грузия: Содом и Гоморра

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил председатель Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия.

Читайте начало интервью:

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Грузинский политик: правительство Грузии оторвано от населения

— Вы сказали, что на выборах фактически можно выбирать только между правящей партией и Саакашвили. У простого грузинского рабочего или крестьянина выбор только между нынешней властью и безумным "галстукоедом"? Ведь грузины — народ гордый, что же они испытывают?

— Да, гордый народ. Они даже вспоминать не хотят о Саакашвили и об этом эпизоде с галстуком. Но вот такой очень плохой выбор только и есть между нынешним правительством и Саакашвили. Другого выбора нет.

— Почему нет выбора?

— В 16-м году и в прошлом году, когда президентские выборы проходили, грузинский народ, население Грузии фактически делало выбор между плохим и смертельно плохим и плохим. Вот в прошлом году эту Зурабишвили еле-еле протащили на фоне того, что Вашадзе, представитель партии Саакашвили, оппонировал.

А в следующий раз, я даже не знаю, будет ли население голосовать против них, чтобы помочь Бидзине Иванишвили. Это большой вопрос.

— Сейчас в нынешнем парламенте у правящей партии есть возможность менять Конституцию, ведь у них там большинство.

— Да, конституционное большинство у них есть.

— Они могут изменить избирательный закон так, что пройдут представители маленьких партий, что не будет такого плохого выбора. И они так смогут, если не укрепить, то по крайней мере сохранить свои позиции. Так?

— Да, скорее всего, так и будет. И это открывает определенные возможности тем силам, которые действительно выражают интересы большинства населения Грузии, в том числе коммунистам.

— Правящая партия может на это пойти?

— У нее другого выхода нет. Это один из тех методов, один из тех рычагов в руках у правящей партии, у которой есть большие деньги, ресурсы и т. д. Она будет создавать маленькие партии, чтобы они были марионетками в ее руках, поэтому много партий будет создано.

— У кого больше денег?

— Да. И таким образом будут попытки сохранить то соотношение сил, которое есть сейчас в парламенте.

— Но одновременно это возможность для Единой компартии войти в парламент?

— Да, есть такая возможность.

— То есть сейчас все зависит от того, как вы будете работать?

— Все будет зависеть от того, как мы будем работать. Есть определенные группы, левые социалистические, с ними надо работать. Мы уже работаем с ними. Посмотрим, насколько нам хватит ресурсов, времени мало.

— А возможна коалиция единых левых?

— Да, об этом и идет сейчас речь.

— Какие еще организации могут присоединиться?

— Есть независимые профсоюзы, с которыми мы хотим вместе выступить на выборах. Есть левые группы, которые одновременно хотят восстановить стратегический союз с Российской Федерацией. Вообще социалистические силы везде, в том числе в Грузии, они выступают за восстановление союза с Российской Федерацией.

Это связано с тем, что в первую очередь надо спасать население Грузии, трудовой народ Грузии, надо восстанавливать экономические связи. А все это можно сделать эффективно и в краткое время только в рамках того экономического пространства, где есть Россия, где участвует Россия. С Евросоюзом у нас ничего не вышло и не выйдет, у нас экономика не работает. Это непрактично, непрагматично и т. д.

Так что мы выступаем за восстановление теснейших экономических отношений с Россией, исходя именно из этих прагматичных сегодняшних интересов, а не только из того, что у нас единая история, мы воевали вместе, мы выиграли эту войну, из-за Сталина и т. д. и т. п. Одним словом, социалистические левые силы объективно выступают за союз с Российской Федерацией.

— Есть ли национальная буржуазия, которая ориентирована на Россию, и такие классовые или политические силы, которые позволят эту благородную задачу реализовать?

— Их надо организовать, в этом направлении надо работать. Такая национальная буржуазия есть, например, виноделы, которые ориентированы на российский рынок. Но они — люди боязливые, очень боятся лезть в политику, боятся профинансировать партии и общественные движения, которые готовы помочь им. Поэтому прежде всего нужно общественное мнение сформировать.

Трусливые люди, к сожалению, это так. Америка сидит сильно в нас, насквозь видно все. Вы не представляете, какая у нас ситуация в Грузии. Посольство США контролирует все политические, общественные и социальные процессы. И выборы они хотят проконтролировать. Они контролировали, во всяком случае, все выборы до 12-го года. У них есть большое влияние на все структуры, в том числе и на те структуры, которые якобы обеспечивают демократичность, включая выборы.

На полицию сейчас давят не так сильно, как раньше. Прямых влияний у них нет сейчас, потому что, будем объективны, нынешняя власть не так сильно подконтрольна американцам, как она была подконтрольна при Саакашвили. Поэтому американцы постараются не допустить изменений в выборном процессе. Им нужна стопроцентная гарантия, чтобы они правили всеми процессами в Грузии.

— Вы исторически оптимист?

— Исторически, да, но в краткосрочной перспективе я пытаюсь быть реалистом. Грузинские власти не хотели обострения отношений, но американцам это было нужно. Поэтому вместо того, чтобы после этого мероприятия наши страны сблизились, получилось наоборот, получился очередной виток антироссийской, антикоммунистической истерии в Грузии. Конечно, полная ответственность за это лежит на грузинской стороне.

Реакцию российской власти я понимаю. Я считаю, что это была справедливая реакция. Я уверен, что российская власть понимает, что в целом грузинский народ относится к России положительно. Я думаю, что в краткосрочной перспективе экономические меры, которые приняты с российской стороны, будут иметь определенный отрезвляющий, конечно, эффект. Но в долгосрочной перспективе это никак не в интересах наших стран, надо развивать экономические связи, надо развивать гуманитарные связи и идти этим путем. Нужно дружить.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев