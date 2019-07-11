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Автор Любовь Степушова

"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину

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Уходящий со своего поста глава Еврозоюза Дональд Туск отметил, находясь в Грузии, что распад СССР был благословенным событием для русских.


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"Находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был благословенным событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", — написал он в Twitter. Это "не было самой крупной геополитической катастрофой века", добавил он.

Политик в настоящее время находится в Грузии на 16-й Международной конференции "Европейский путь Грузии". Целью этой инициативы является укрепление сотрудничества Европейского Союза с Грузией, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией.

Это же конечно ответ Владимиру Путину на его слова о том, что распад Советского союза был крупнейшей катастрофой XX века. "Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", — заявил Путин.

"В то же самое время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать", — добавил президент в интервью в фильме Оливера Стоуна на телеканале Showtime.

Конечно, что для русских плохо — то для Туска счастье. Он обычный польский националист. Но это было сказано не просто так. Просто ему была дана команда из Вашингтонского обкома "подхрюкивать" грузинам-русофобам в связи с известными событиями. Сначала подхрюкнул неадекватный немец, потом эстонец, теперь поляк, все очень понятно, тем более, что дед Туска в Вермахте служил, с чего бы ему не уважать деда?

Этого господина совсем не волнует проблема в принципе — сколько распад стран приносит простым людям горя: смертей, разорения, потери родственных связей. Он даже не задумался над тем, что у него в ЕС такая же грядет катастрофа — Brexit. Что-то не виднов Брюсселе радости от выхода британцев из ЕС, наоборот Брюссель просит британцев остаться. И это только начало распада, грызутся европейцы как пауки в банке и далеко не по пустякам. А все потому, что бумеранг всегда возвращается. Не желай другому того, что не хочешь себе.

Недолго осталось русофобам радоваться нашим бедам, американцы за четверть века растранжирили все политическое преимущество, которые они получили от распада СССР. И теперь преимущество перешло к России, это видно, и на примере Сирии, и Украины, и Венесуэлы и Турции, и некоторых африканских стран. Все те, кто сейчас русофобствует в постсоветских республиках скоро будут мечтать отправить своих детей на учебу в Россию, и сделать так, чтобы они там остались работать.

А вообще, нет худа без добра, надо было "сестрам" по СССР дать возможность "сходить замуж" за западного партнера. Мать Россия их перестала кормить, и теперь они наслаждаются счастьем жить с прижимистым и развратным "мужем". Поляки и прибалты успели у него пожить на субсидиях  (правда преференции скоро кончатся). А вот грузинам и украинцам — не повезло. 

Во времена СССР Грузию и Прибалтику дотировали из общесоюзного бюджета в несколько раз больше, чем они производили ВВП, Грузию, например, в 33 раза больше. Украину тоже дотировали, хотя она была второй республикой СССР по производству ВВП. Но это тоже надо было умудриться — за почти 30 лет независимости растранжирить почти все достояние.

И совсем не понятно, зачем жалеть бывших "сестер", как делает сейчас российское руководство, откладывая санкции в отношении Грузии и обещая Украине через Виктора Медведчука дешевый газ. Ни к чему совершенно вновь пригревать латентных русофобов на груди России, пока народы этих стран не выберут русофилов.

Если распад СССР и был счастьем, так это для ЕС и США, они смогли в разы больше грабить, убивать, устраивать войны, гнобить народы и эксплуатировать людей.

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Темы грузия дональд туск россия и евросоюз
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