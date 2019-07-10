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Автор Редакция рубрики "Мир"

Путин дал знак Трампу, напомнив о нарушенных обещаниях Обамы

Мир » Бывший СССР » Украина print

Владимир Путин не случайно упомянул о нарушенных обещаниях Барака Обамы по Украине, считает политолог Андрей Манойло. Это призыв к нынешним властям не нарушать нынешние договоренности.


Украина в огне 1-я часть. Телеканал RTД. 09.05.2019 14:30

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "В борьбе за Украину" рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности с американским президентом Бараком Обамой, которые последний не выполнил.

"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", — сказал глава российского государства.

Возможно, секрет раскрыл ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, который рассказал, что в 2014 году Обама позвонил Путину и попросил его не отговаривать тогдашнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией и не применять силу против митингующих. Данный документ требовал от украинского лидера добровольно отказываться от прерогатив верховного главнокомандующего и обязаться использовать полицию и ОМОН только для охраны правительственных зданий. Кроме того, в нем Янукович соглашался на проведение в стране досрочных президентских выборов.

Москва не стала его отговаривать, хотя это был "перебор", сказал Лавров. Видимо, взамен Обамой было обещано не проводить насильственный захват власти. Однако, на следующий день после этого разговора в Киеве начался захват правительственных зданий, а Янукович спешно покинул украинскую столицу.

Как сказал "Правде.Ру" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, любые договоренности имеют силу, будь они устные или письменные. "Устные или письменные — это форма закрепления договоренности, только и всего. Они могут быть письменно оформлены, могут быть не оформлены, их надо исполнять. По крайней мере, если политик дорожит своей репутацией", — заявил эксперт.

По мнению Андрея Манойло, Путин упоминул об этом моменте не случайно. Возможно, "наш президент напоминает о каких-то новых договоренностях" в Осаке и призывает Трампа их соблюдать на контрасте с Обамой, которого Трамп никак не воспринимает. Так как все, что он делал, вызывает у Трампа, "как минимум, раздражение, а как максимум, жесткую критику", заключил Андрей Манойло.

Заметим, что, в итоге оказалось, что Обама не Путина обманул, Обама обманул украинцев, он вернул Крым в Россию и развязал войну на Донбассе, то есть развалил Украину, желая фиаско России. И второй момент, конечно, не все договоренности можно оформить письменно, но в стратегических вопросах надо к этому стремиться, потому что верить Западу на слово после того, как блок НАТО выдвинулся к границам России, обещав этого Горбачеву не делать — совершенно бесперспективно.

Фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине. Российская премьера состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля.

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Темы путин-трамп сша и россия андрей манойло
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