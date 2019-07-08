Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Грузия Прибалтика Украина Белоруссия Другие Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Затулин: в инциденте на "Рустави-2" нет повода для антигрузинских санкций

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин прокомментировал инцидент на телеканале "Рустави-2".


Грузия ударила русофобией по собственной экономике...

— Какие цели преследует нецензурное оскорбление президента России в прямом эфире этой телекомпании?

— Телекомпания "Рустави-2" — это компания, которая обслуживает движение Саакашвили. Я думаю, что руководство Грузии использовало это выступление как доказательство того, что оно не столь предвзято в отношении России, как оппозиция. Мы уже знаем о том, что это выступление осудил президент Грузии, премьер и так далее.

Официальные власти хотят таким образом продемонстрировать России, что они дистанцируются от одиозной оппозиции. Но я не думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы мы судили о действительных настроениях в руководстве Грузии и грузинском обществе.

— А это повод для усиления санкций со стороны России в отношении Грузии?

— Это совершенно точно фне повод для усиления санкций, потому что это выступление оппозиционного телеканала, оппозиционного журналиста, осужденное официальными властями. Тут нет повода для усилений санкций. А наоборот, тут есть повод для того, чтобы, может быть, так кажется Грузии, мы сняли бы претензии к властям Грузии. Но я думаю, что всего этого далеко не достаточно, для того чтобы смыть впечатление от истории, которая случилась некоторое время назад в связи с Парламентской ассамблеей православия.

20 мая в Тбилиси из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке, начались беспорядки. Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели.

Из-за русофобских высказываний руководства Грузии и угрозы жизни российским туристам, президент России отменил ависообщение с Грузией с 8 июля. 

Читайте по темеРоссия сама разрешает "партнерам" материть Путина

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться за эфир "Рустави-2"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия русофобия
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Затулин: в инциденте на "Рустави-2" нет повода для антигрузинских санкций
Авторские статьи
Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться за эфир "Рустави-2"
Новости Украины
Украинские патриоты хотят запретить русский мат
Новости Все >
В Шереметьево опровергли зарплаты грузчиков в 200 тысяч рублей
Узбекистан собирается купить у России истребители
УЕФА не приглашал Аргентину в Лигу наций
Подросток из Москвы поджег себя в ходе игры в "каскадеров"
Экс-глава "Формулы-1": Путин – человек слова, он должен править Европой
Архангельский губернатор опроверг сообщения о своей возможной отставке
Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз
Медведев одобрил проект первой в России частной магистрали
Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника
В Кремле изучат предложение Зеленского о новом формате переговоров
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

Мученик Трифон помогает найти работу
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Военные новости
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Политика. Новости и аналитика
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
Политика. Новости и аналитика
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться за эфир "Рустави-2" Инна Новикова Руслан Веснянко Украинские патриоты хотят запретить русский мат Руслан Веснянко Вадим Горшенин Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию Вадим Горшенин
Комментарии
Исследование: качество жизни в Москве не ниже, чем в Лондоне и Берлине
Кировское отделение ЛДПР набирает кандидатов в депутаты по объявлению
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Россия сама разрешает "партнерам" материть Путина
В Нижнем Тагиле "Почта России" проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР
Кировское отделение ЛДПР набирает кандидатов в депутаты по объявлению
ВЦИОМ: лишь 18% молодых россиян считают брак делом необходимым
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
В Раде возмутились идеей проведения телемоста с Россией
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Губернаторы нескольких регионов покинут свои посты в рамках ротации
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Замглавы МИД Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы
В Нижнем Тагиле "Почта России" проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ