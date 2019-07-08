Затулин: в инциденте на "Рустави-2" нет повода для антигрузинских санкций

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин прокомментировал инцидент на телеканале "Рустави-2".



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— Какие цели преследует нецензурное оскорбление президента России в прямом эфире этой телекомпании?

— Телекомпания "Рустави-2" — это компания, которая обслуживает движение Саакашвили. Я думаю, что руководство Грузии использовало это выступление как доказательство того, что оно не столь предвзято в отношении России, как оппозиция. Мы уже знаем о том, что это выступление осудил президент Грузии, премьер и так далее.

Официальные власти хотят таким образом продемонстрировать России, что они дистанцируются от одиозной оппозиции. Но я не думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы мы судили о действительных настроениях в руководстве Грузии и грузинском обществе.

— А это повод для усиления санкций со стороны России в отношении Грузии?

— Это совершенно точно фне повод для усиления санкций, потому что это выступление оппозиционного телеканала, оппозиционного журналиста, осужденное официальными властями. Тут нет повода для усилений санкций. А наоборот, тут есть повод для того, чтобы, может быть, так кажется Грузии, мы сняли бы претензии к властям Грузии. Но я думаю, что всего этого далеко не достаточно, для того чтобы смыть впечатление от истории, которая случилась некоторое время назад в связи с Парламентской ассамблеей православия.

20 мая в Тбилиси из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке, начались беспорядки. Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели.

Из-за русофобских высказываний руководства Грузии и угрозы жизни российским туристам, президент России отменил ависообщение с Грузией с 8 июля.

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