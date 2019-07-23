Темур Пипия: США поработили Грузию и не отпустят ее

Какова сейчас обстановка в Грузии? Что планируют делать США в Грузии? Как прозападные политические силы надеются захватить власть? И есть ли в стране нормальные политические силы? Как грузинские шахтеры навязали свою волю официальному Тбилиси? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил председатель Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия.



Грузия: Содом и Гоморра

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Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии

— В 2016 году в Грузии были выборы в парламент, на которых правящая партия победила с большим перевесом. Всего три года прошло. Почему власть не пользуется поддержкой, практически не контролирует ситуацию?

— Да, в 16-м году партия "Грузинская мечта" выиграла выборы с хорошим результатом, но хотя победила эта партия, у нее все равно и тогда не было серьезной поддержки. Люди голосовали за правящую партию только из-за того, чтобы не победили и не пришли к власти фашиствующие силы. Сейчас они подняли голову и снова хотят прийти к власти, они хотят взять реванш теперь уже на улице. Это те силы, которые поддерживают Саакашвили и проводят откровенно антироссийскую воинствующую политику в Грузии.

— А где же грузинские коммунисты? Есть ли сейчас в Грузии наследники Сталина, Берии, Махарадзе и Мдивани?

— Это не столько наш больной вопрос, сколько вопрос для обсуждения, анализа и действия. Я так это воспринимаю. Мы все сделали, что могли, делали все возможное с самого начала 90-х годов и в 2000-е годы. Тогда председателем нашей партии был очень уважаемый человек, советский генерал Пантелеймон Иванович Георгадзе, один из самых влиятельных политиков 90-х, самых трагичных годов русофобии и антикоммунизма в Грузии.

Но дело в том, что грузинский народ, к сожалению, не нашел в себе сил сформировать политическую силу, которая представляла бы его коренные интересы. В результате страна была подавлена огромнейшей международной силой, которая идет с Запада. Получилось так, что Грузия уже давно находится под пятой натовцев, американцев и прозападных политиков, которые вершат политику под руководством Америки.

Грузия подавлена. Она не выдержала такое серьезное давление — финансовое, политическое, идеологическое и т. д. Американцы действуют тут уже десятилетиями системно, не дают никаких возможностей народу для развития. Они пришли туда еще во второй половине 80-х. Сначала они спровоцировали не без помощи своих союзников, которые сидели в Москве, этнические конфликты.

Этими противоречиями, которые сохраняются в грузинском обществе, они пользуются до сих пор. Так что у нас коммунисты, конечно, подавлены, как подавлены все остальные прогрессивные силы и все общество, весь народ.

— Разве сейчас у вас нет никаких возможностей и шансов? Ведь есть новый избирательный закон, а правительство теряет популярность, оппозиция — совсем уже мерзавцы…

— Да, все это так. Есть шанс. Сейчас, в последние годы, народ начинает понимать, что к чему. Народ понимает, что самый важный вопрос — все-таки социальный, это вопрос социальной справедливости. Шансы реальные есть. Последнее, скажем так, очень важное явление, которое произошло в Грузии, показательное, — это то, что произошло в шахтерском городе Чиатура.

Там добывается марганцевая руда, это с советских времен очень известный шахтерский традиционный трудовой город. Там шахтеры вышли с самыми элементарными экономическими требованиями. И где-то на 10-12-й день весь город присоединился к шахтерам. Все было закрыто, включая школы и магазины, все учреждения, в том числе и государственные. И город был заблокирован.

— То есть всеобщая забастовка была?

— Да, всеобщая забастовка, полностью город был заблокирован. Это было очень показательно. Я не помню, чтобы такое в постсоветском пространстве где-то произошло еще, не было такого. Там была большая опасность для правительства и капиталистов-собственников. Ведь к бастующим мог присоединиться и другой шахтерский город — Ткибули, который находится рядом. Поэтому туда поспешно приехали сразу три министра.

— Бастующие выиграли? Министры сделали, что хотели шахтеры?

— Да, и это явный показатель того, что народ просыпается. Народ видит, что правящая верхушка и те, кто находился до этого у власти, сами не решат, не смогут решить ни один наболевший вопрос.

— Оппозиция требует срочно провести досрочные выборы, власти, понимая, что этим злым клоунам ничего не светит, тоже не против. Внеочередные выборы действительно возможны в скором времени?

— Вопрос о внеочередных выборах не обсуждается пока всерьез. Хотя правая проамериканская оппозиция добивается, чтобы это произошло, но так, чтобы у них были рычаги проведения, подсчета голосов и другие механизмы воздействия. На досрочных или очередных выборах у нас (у левых социалистических сил) реальный шанс есть, но нам надо сплотиться и сформироваться. Надо найти силы, чтобы поработать с населением, выйти непосредственно на трудовые коллективы, чтобы объединиться всем нормальным людям. Тогда мы сможем пройти в парламент и занять там серьезные позиции.

Продолжение беседы следует…

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев