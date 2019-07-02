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Автор Редакция рубрики "Мир"

Российские самолеты снова могут летать в Чехию

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Чешское небо для наших авиакомпаний сначала закрыли, а потом снова открыли. Но ненадолго.

Сегодняшний день для туристов, планировавших провести отпуск в Чехии, оказался полным сюрпризов: небо для "Уральских авиалиний", "Аэрофлота" и "Победы" оказалось закрытым. Авиакомпании были вынуждены приостановить вылеты в Прагу и Карловы Вары. С учетом того, что эта европейская страна традиционно является одним из самых популярных маршрутов среди россиян, скандал вышел нешуточный.

Поводом для столь сурового решения в разгар отпускного сезона стало недовольство чешских авиационных властей изменением российской позиции по условиям полетов национальной авиакомпании Czech Airlines по транссибирским маршрутам в Сеул. Источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией, не пояснил, связано ли это с нашими жесткими условиями, или же причиной стали неоправданно завышенные требования чехов. Ясность внесло официальное заявление чешской стороны, которая сочла введенные ограничения односторонними и нарушающими договоренности. Наш Минтранс не стал отсиживаться и выпустил ответное заявление, в котором, в свою очередь, обвинил чехов в нарушении соглашения о воздушном сообщении.

В нюансах воздушных перевозок и соглашений на уровне стран досконально разобраться могут только специалисты. Для широкой публики очевидно только то, что в подобных случаях расстроенные пассажиры явно не понимают, что им делать дальше, кто компенсирует их расходы и куда пристроить припасенные для отпуска новые шлепанцы.

Для оперативного устранения возникшей проблемы Министерство транспорта выдало "Чешским авиалиниям" требуемое разрешение на полеты, однако действительно оно всего лишь до конца недели, до 7 июля. Чехи ответили симметрично, поэтому все туристы, отправляющиеся в эту страну до воскресенья, могут быть спокойны за свой билет. К сожалению, не до конца понятно, что будет с обратным вылетом, если авиавласти не договорятся.

Происходящее очень похоже на поговорку про панов, холопов и чубы. Любые транспортные власти существуют, в конечном счете, для того, чтобы население могло куда-то уехать, уплыть или улететь. Корни подобных конфликтов могут крыться в завышенных ожиданиях одной стороны, несгибаемости или жадности другой, юридических ошибках, несогласованности действий и чем угодно еще. При обращении к сложным многотомным контрактам каждая сторона всегда будет пытаться отыскать в них то, за что можно зацепиться, чтобы отстоять свою позицию. Это нормальная текущая работа, которая не должна выливаться в публичную плоскость. Очевидно, что устранять эти договоренности нужно не в пожарном порядке, а задолго до того, как они приводят к жестким решениям.

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Темы прага чехия полеты минтранс авиакомпании
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