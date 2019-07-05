Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии

За что Всемогущий уничтожил Содом и Гоморру? Почему грузинское руководство нарушило "один из самых древних (корни его теряются в тысячелетиях) законов человеческого общежития — закон гостеприимства, согласно которому хозяин, приглашающий гостя, защищает его до последней возможности и несет полную ответственность за благополучие и достоинство гостя"? И что теперь ждет Грузию — только новые протесты и попытки переворотов или намного более серьезная кара?



Грузия: Содом и Гоморра

На эти вопросы международного обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова ответил председатель Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия.

— У российских либералов твердое убеждение, что в России жуткая диктатура и тирания, а общественное мнение ни на что не влияет. Это, конечно, не так. Общественное мнение у нас очень важно и очень влиятельно. Недавние события в Тбилиси реально разозлили россиян, люди пылают гневом.

Замечательный публицист Виталий Мараховский пишет, что грузинское руководство нарушило один из самых древних законов человеческого общежития — закон гостеприимства, согласно которому хозяин, приглашающий гостя, защищает его до последней возможности, несет полную ответственность за благополучие и достоинство гостя.

Поэтому современную Грузию он фактически сравнивает с Содомом и Гоморрой, которую разрушили не за гомосексуализм, как многие думают, а именно за нарушение законов гостеприимства. Что же все-таки произошло? Как грузины, славившиеся раньше гостеприимством, докатились до такого безумного позора?

— Это к грузинам не относится, однозначно. То, что произошло, — конечно, очень досадный случай. Гостеприимство является незыблемой нормой во всем мире, а особенно на Кавказе, в Грузии. У нас есть великий поэт Важа Пшавела, уважаемый человек. Я его ставлю на уровень с Шота Руставели. Он как раз записал этот обычай, показал, что гость превыше всего.

Гость превыше всего. Кем бы он ни был, с ним надо обращаться как с гостем, его защитить надо, если что, и т. д. То, что случилось с нашим гостем Гавриловым, никак не связано с грузинским народом, с его большинством точно. Вообще, я считаю, что Грузия — это страна, которая сейчас не управляется самими грузинами.

Власть, которая у нас есть сегодня, — это трусливая власть. Она не смогла защитить своего гостя, хотя она гарантировала защиту, она просила в свое время и настоятельно просила лично Гаврилова и других российских политиков организовать эту встречу, ассамблею, приглашала российскую делегацию приехать.

Но оказалось, что у нынешних грузинских правителей завышенные оценки о своих возможностях, и случилось то, что случилось. Но это столкновение между правящей силой, правящей партией и оппозицией. Ни одна, ни другая стороны ничего общего не имеют с грузинским населением. Они оторваны, обе эти политические стороны оторваны от Грузии и грузинского населения.

— Грузинские депутаты парламента нападали на российских гостей, даже были крики "убивали русских и буду убивать". В Москве им был бы уже вынесен приговор общественного мнения, и дело было бы передано в правоохранительные органы, так как это преступление. Грузинское общественное мнение вынесет им приговор или нет?

— Люди, которые выкрикивали такие фашистские высказывания, недопустимые высказывания, подписали себе приговор. Но дело в том, что эти политики и до этого не были популярные, а после этого случая — тем более. Они знают это. Это люди, тот слой политиков и политиканов, который проплачивается из-за рубежа, они не представляют грузинское население и грузинский народ.

Но трагедия в том, что нет такой силы в Грузии, которая вышла бы сразу и защитила бы Гаврилова и других делегатов от оппозиции, от ее полномасштабной авантюры, сравнимой разве что с восьмым годом. Вот это самая настоящая трагедия. А почему нет такой силы, которая представляла бы грузинский народ и грузинское население на самом деле, — это уже отдельный вопрос.

— Интересно, в требованиях протестующей оппозиции вообще нет России. Они требуют убрать министра внутренних дел, министра иностранных дел, провести внеочередные выборы… Про Россию вообще забыли. Видно, что людям просто был нужен скандал и они устроили его на пустом месте. На самом деле они хотят досрочных выборов.

Правящая партия, видимо, уже на это согласилась, потому что считает, что оппозиция наберет мизерный процент голосов. Организаторы провокаций, которые так негостеприимно себя вели, полностью лишились поддержки или они уверены, что это даст им больше голосов?

— Они уверены в том, что они придут к власти не парламентским путем, не путем выборов. Они уверены, что придут к власти, если ситуация будет расшатана в Грузии до предела. И на это они как раз и шли, они сейчас уже совершили попытку госпереворота.

— Провалилась уже эта попытка?

— Я думаю, что все-таки уже провалилась, но была опаснейшая ситуация. Дело в том, что правящая верхушка переоценила свои возможности в общем и в частностях. Там была опасная ситуация уже все эти годы, а в последние два-три года — особенно. И сейчас все это обострилось до предела. Поэтому новые попытки переворотов не исключены.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев