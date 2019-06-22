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Автор Рустем Сафронов

Трамп уверенно идет на второй срок

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Дональд Трамп на этой неделе выступил перед своими сторонниками с программной речью в городе Орландо в штате Флорида. Он заявил о необыкновенных успехах, которых его администрация достигла за два с половиной года пребывания в Белом доме.


Трамп объявил о выдвижении на второй срок / Новости от 19.06.2019 08:33

"Ни одному американскому президенту не удалось добиться так многого! Мы сделали это несмотря на безобразную, истеричную кампанию "охоты на ведьм", развязанную против нас", — подчеркнул Дональд Трамп.

Дональд Трамп выступал больше часа — один час восемнадцать минут. Большая часть его речи была посвящена разоблачению фальшивки по поводу так называемого "русского следа". Он сказал, что это невиданная в истории кампания против руководства Соединенных Штатов, развязанная внутри страны, что ничего подобного больше ни с одним президентом не должно повториться.

Он также обрушился на своих соперников из демократического лагеря, говоря о том, что эти люди преисполнены ненависти и желания разрушить все то, что достигнуто, а также повергнуть всех сторонников Трампа. И, естественно, он, если станет президентом в 2020 году, этого не допустит. И Америка будет пребывать великой, и он сделает ее еще более великой, чем она есть на сегодняшний день.

Трамп обратил внимание на существенные успехи в экономике, которые достигнуты страной, на большое количество созданных рабочих мест, на то, как укреплены вооруженные силы Соединенных Штатов финансово, организационно и технологически, и в целом на все те мероприятия, которые ему удалось осуществить за минувшее время.

Касаясь внешней политики и посмеиваясь над его предшественником Обамой, Трамп заявил: "Помните, когда я говорил, что после выборов буду чувствовать себя посвободнее? Вот, руки у меня развязаны, и я провел самые жесткие санкции в отношении России, создал возможность для Европы потреблять из наших альтернативных источников энергии, чтобы снизить их зависимость от России". То есть Трамп пытался всячески подчеркнуть, что он действительно подлинно американский лидер, ничего общего не имеющий с державой, которая рассматривается как противник. В этом смысле он был чрезвычайно последователен, пытаясь провести эту черту.

Между тем, по наиболее проблемному вопросу внутренней политики Соединенных Штатов, на который обращают мало внимания за рубежом, — по вопросу безопасности на южной границе США и по поводу укрепления этих мер — кажется, сенату удалось достичь компромисса, и дотация в 4,5 миллиарда долларов будет выделена для этой цели. Об этом сообщает издание The Hill, рассказывающее о событиях на Капитолийском холме в американском конгрессе.

Этого долго добивался Дональд Трамп. Социалистка, демократка из штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес, впрочем, охарактеризовала как концлагеря эти центры задержания мигрантов на границе с Мексикой. Она разместила в своем блоге фотографии этих палаточных сооружений и то, как строем передвигаются в этом центре задержанные беженцы.

То есть этот кризис, несмотря на начало успешной кампании президента Трампа по переизбранию на пост президента, будет и дальше педалироваться демократической, либеральной общественностью Соединенных Штатов против американского президента.

Но, как я уже неоднократно подчеркивал, несмотря на результаты опросов общественного мнения о том, что якобы все потенциальные кандидаты от демократов побивают Трампа, на самом деле шансы на переизбрание у Трампа очень высоки. И дело здесь не в фальсификации результатов опросов, а в том, что кандидатов от демократов много, они раздроблены и каждый тянет одеяло на себя. Возможно, они и сейчас выглядят более перспективно по опросам, чем Трамп, но он один возвышается, как скала, и начал очень успешно свою кампанию. Если не случится какого-нибудь чрезвычайного кризиса на границе, связанного с гибелью большого количества людей, или если не случится военная агрессия против Ирана (чего, похоже, добиваются некоторые "ястребы" в Белом доме), то весьма вероятно, что Трамп будет переизбран на новый срок.

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