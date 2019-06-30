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Автор Редакция рубрики "Мир"

США репрессивны в отношении половой морали

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Как сообщает сетевое издание Zdnet, 1700 предполагаемых сексуальных "хищников" были вовлечены в различные формы сексуальной эксплуатации детства и в связи с этим были арестованы в Соединенных Штатах.


Российские дети нужны США

Это была двухмесячная операция, осуществляемая в национальном масштабе, под кодовым названием "Brokenheart" ("Разбитое сердце"). Она основывалась на 18 500 сигналах, касающихся эксплуатации детства. Эти данные обнародовало министерство юстиции США.

Операция "Разбитое сердце" находилась в ведении специального подразделения 61 ICAC-Internet Crimes Agains Children. Триста восемь человек были арестованы в результате этой операции за то, что они производили детскую порнографию или сами непосредственно участвовали в сексуальных преступлениях по отношению к малолетним.

Эта операция небывалая по масштабу. Считается, что в различные виды сексуальной эксплуатации было вовлечено порядка 400 детей. Вся операция проходила в апреле-мае этого года.

Фактически каждый из сигналов, полученных правоохранительными органами, поступавших в связи с преступлениями в отношении детей, был связан с интернетом, с изготовлением и пересылкой материалов в интернете. Имеются ввиду технология по производству детской порнографии, загрузка и получение материалов, где эксплуатируются дети, в так называемом "теневом интернете" (Dark web), а также общение между педофилами и другими преступниками в сетевых форумах.

Операция была направлена против тех, кто производит, распространяет, получает и хранит материалы, а также против тех, кто посредством сети Интернет вступает в контакт с детьми с целью их последующей сексуальной эксплуатации, занимается переброской, трафиком детей, а также путешествует по штатам США или в другие страны для того, чтобы самим участвовать в сексуальных актах с детьми или в других видах их сексуальной эксплуатации, утверждается в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов.

За время своего существования подразделение ICAC получило 922 тысячи сигналов и жалоб по поводу сексуальной эксплуатации детства. Это привело в совокупности к арестам 95 500 человек.

"Сексуальное унижение и эксплуатация детей омерзительны. Они делают жертвами наиболее невинную и уязвимую часть всех нас, — заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр по итогам этой операции. — Мы должны бросить всю силу закона против сексуальных хищников и осуществить нашу программу по защите детей от сексуальных преступлений в сети Интернет. И мы это сделаем".

Надо сказать, что Соединенные Штаты несмотря на то, что являются страной весьма пуританской и ханжеской, лидируют в мире по производству и потреблению порнографии, являются одним из наиболее изощренных и развитых рынков по подпольной торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации.

Специалисты объясняют это, в частности, репрессивным в плане половой морали характером Соединенных Штатов. Строгие нормы, семейные ценности, прокламируемые с экрана телевизора, влияние религии на повседневную жизнь людей вступают в противоречие с человеческими инстинктами. Чрезмерные строгости в этой части могут приводить к развитию всякого рода отклонений от нормального поведения, в том числе и к сексуальным преступлениям.

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Темы сша дети мораль торговля детьми
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