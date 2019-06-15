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Автор Петр Ермилин

Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах

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В России в последние дни десятками, а в ближайшее время и сотнями будут появляться новые граждане России, проживающие на Юго-Востоке Украины. Каждый у флага Российской Федерации, в соответствии с законом, обязан будет произнести следующую клятву:


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"Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции".

Все вроде правильно и по делу. Авторами закона и текста и присяги стали в 2017-м году спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая ("Единая Россия"), глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы фракции "эсеров" Михаил Емельянов.

При натурализации в Нидерландах необходимо отказаться от «родного» гражданства, иначе полученное гражданство аннулируется. Клятва произносится на голландском языке. Текст присяги (клятвы приверженности):

«Я клянусь уважать конституционный порядок королевства Нидерланды, его свободы и права и обещаю выполнять обязанности, которые несет с собой гражданство.

Так помоги мне господь всемогущий. (для верующих в бога).

Я заявляю и обещаю. (для неверующих в бога)».

Текст присяги при получении британского гражданства состоит из трех частей:

Присяга преданности Соединенному Королевству и Королеве

«Я (имя) клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону».

Подтверждение преданности Соединенному Королевству и Королеве

«Я (имя) торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону».

Зарок преданности Соединенному Королевству и Королеве

«Я сохраню лояльность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин».

В Испании иностранец должен отказаться от своего родного гражданства (кроме граждан Латинской Америки, Португалии, Филиппинских островов, Экваториальной Гвинеи и Андорры), дать клятву верности испанскому королю и обещание придерживаться испанского законодательства.

В Канаде при получении гражданства претендент должен подписать такую клятву:

«Я торжественно заявляю, что буду верен и предан Ее Величеству, Королеве Елизавете Второй, Королеве Канады, Ее Наследникам и Преемникам, и что я буду искренне соблюдать законы Канады и выполнять обязанности канадского гражданина».

Ну и одна из самых, пожалуй, развернутых клятв, с уточнениями, произносится при получении гражданства Соединенных штатов Америки:

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

Отметить после знакомства с ними необходимо вот что:

1. Текст российской клятвы существенно отличается от многих аналогичных в разных странах мира. Основное отличие - это канцеляризм и, конечно, абсолютно вымаранная депутатами эмоциональная составляющая;

2. Нет присущей для многих сильных государств требования отказа от гражданства других стран. Но это другая уже тема - Россия признает множественное гражданство, в связи с чем не совсем понятно, как вести себя российским гражданам при военном конфликте с государством, гражданином которого они также являются?

Стоит  обратить внимание на клятвы при натурализации в других государствах и потому, что среди так называемой элиты российского общества многие являются гражданами государств, которые требуют отказа от российского гражданства. В предыдущие периоды истории России, как мы помним, дворянство в нашей стране говорило на французском, но воевало за свою страну с Наполеоном. Как оно выйдет, интересно, в современных-то реалиях?

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Темы гражданство российское гражданство
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Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
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