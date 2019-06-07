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Автор Любовь Степушова

Латвия хочет уничтожить смысл памятника Освободителям в Риге

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

В Риге власти хотят покончить с памятником Освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. До каких пор Кремль будет относится к подобным деяниям снисходительно?


Антифашисты встретили участников марша памяти легионеров в Риге у памятника Свободы / Новости от 16.03.2019 22:49

Сейм Латвии отклонил поданную петицию о защите памятника, которую подписали более 23 тысяч человек. Сейчас дело рассматривается в двух комиссиях — по иностранным делам и комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Преобладают мнения о демонтаже памятника или дополнении его другим — прославляющим борцов с советской "оккупацией".

Термин "оккупация" стал применяться в Латвии в начале 90 -х годов. Россия никак не отреагировала, наоборот, стала "подхрюкивать" Западу, и тогда термин стал идеологией, и теперь латвийского гражданина при посадке в самолет в Россию обязаны спросить: "А вы знакомы с антиоккупационной декларацией?" (декларация Сейма, осуждающая преступления, совершенные на территории страны советским "оккупационным режимом" — Ред.)

Есть ощущение, что не только с идеологией, но и с демократией в Латвии не все в порядке. Всякий раз на парламентских выборах побеждает "пророссийская" партия — "Согласие", но правительство всегда формирует самая националистическая — в этот раз партия "Новое Единство", которая набрала всего девять процентов голосов, а лозунг у нее был "Свободная Латвия — назло Кремлю".

Поэтому борьба со всем советским и русским годами ведется по всем направлениям: русские школы запрещаются, русский язык гнобится, неграждане (30%) не допускаются к управлению православными церквями, ведется болрьба с памятниками. При этом самим латышам совсем не важно, кто ходит в русские школы, командует православной епархией и ходит к памятнику Освободителям 9 мая. Их больше интересуют вопросы цен на питание, топливо и другие экономические проблемы. Складывается впечатления, что Сейм выполняет заказ не электората, а из-за океана. Но разве, в таком случае, это можно терпеть? Как долго Россия это будет делать?

Тем более, что президент Российской федерации возмущен подобным положением дел.

Как заявил Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ," в ряде стран Восточной Европы и Прибалтике происходит героизация фашизма, в некоторых столицах люди разгуливают со свастикой". При этом в Европе никто, кроме активистов еврейского движение, с этим не борется." Это мерзко и безобразно", — заявил президент. "Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих", — подчеркнул Владимир Путин.

Слова "не позволить" здесь крайне уместные, но как это сделать? Может быть вот по эти интересам латышей и бить? Никакого экономического сотрудничества с Латвией, о чем так с интересом говорил недавно министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Кроме того, есть и правовые рычаги воздействия.

Латышский добровольческий легион Waffen SS c с января 1942 года принимал участие в блокаде Ленинграда и карательных операциях нацистов. Большинство латвийских легионеров наказания не понесли. Ежегодные шествия легионеров Waffen SS в Риге говорят о том, что нынешняя Латвия обеспечивает преемственность курса, как союзника фашистской Германии. Тезис о борьбе с "оккупацией" не имеет ничего общего с массовыми убийствами во время карательных операций.

Поэтому Россия может рассматривать Латвию как враждебное государство и применять меры прямого принуждения к исправлению ситуации. Можно требовать, чтобы Латвия заплатила за преступления эсесовцев в ходе Второй мировой войны. Россия вправе подать иски не только в адрес конкретных людей, участвующих в расправах, но в отношении государства, международное право дает на это основания, так как именно государство обеспечивает им социальные гарантии.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" руководитель общественной организации "Родной язык" Владимир Линдерман, памятник не снесут в ближайшие годы, "так как это вызовет гнев и реальный бунт русской части общества Латвии, и власть это понимает".

По словам активиста, затрудняет снос так еще два обстоятельства. Первое, что есть договор между Россией и Латвией, заключенный в 1994 году, который "не гарантирует неприкосновенность памятника, но оговаривает, что Латвия берет на себя ответственность за его сохранность". И второе, что памятник является собственностью муниципалитета, а не государства. "И пока в рижской Думе большинство у "Согласия", памятник не снесут",﻿ - отметил активист.

Латвийские власти, по его словам, "пойдут другим путем, они попытаются уничтожить смысл памятника, который "воплощает культ Победы и принадлежность к русской цивилизации".

"Президент Левитс предложил поставить еще один памятник рядом, который будет говорить о советской "оккупации" Латвии и при нем открыть соответствующий музей". Таким образом, власти полагают, что памятник Освободителям "перестанет быть сакральным символом для русских жителей Риги, а превратится просто в туристический объект". Но этот вариант тоже не пройдет, сказал Владимир Линдерман, потому что в 600 тысячной Риге — половина русских и 100 тысяч приходит к памятнику на 9 мая.

"Когда в Эстонии сносили "Бронзового солдата", там возникли беспорядки, а здесь они будут круче, потому что русское сообщество в Латвии более организованное, более многочисленное", — отметил Владимир Линдерман.

Санкции Кремля, по мнению активиста, могут быть эффективными, если будут против спонсоров латышских политических партий, которые выступают за снос памятника или закрытие русских школ. "Их в Латвии около десяти человек, и они, как правило, в той или иной мере, связаны с российским бизнесом, потому что здесь больше не на чем заработать большие деньги. Это должны быть очень точечные, очень конкретные санкции на тех, от кого реально зависит принятие политических решений", — резюмировал Владимир Линдерман.

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Темы латвия русофобия прибалтика снос памятников
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