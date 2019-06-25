Еврейско-арабская проблема создается евреями США

Для чего Дональд Трамп открыто заигрывает со сторонниками еврейского шовинизма? Почему еврейская диаспора в США никогда не была сильна так, как сейчас? Придет ли конец противостоянию израильтян и палестинцев? И какой вариант решения это проблемы лучше?



В Израиле пройдут перевыборы кнессета?

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил публицист и политик Исраэль Шамир.

Читайте начало интервью:

Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"

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— Исраэль, как сейчас в Израиле обстоят дела с палестинцами? Как они сами себя чувствуют?

— Палестинцы — замечательный, конечно, народ. Но нее нужно их как-то особо идеализировать, все-таки они далеко не ангелы во плоти, а такой обычный, нормальный ближневосточный народ — крестьяне землю пашут, в городах торговлей занимаются. В общем ничего такого сверхъестественного…

— Поэты стихи пишут, режиссеры фильмы снимают, но инженеры делают, в том числе адские машинки.

— Да, именно, да. Обычный народ, вполне обычный. И внешне — не так, чтобы очень отличался от израильтян. В израильских городах мы не очень-то часто можем сказать, кто еврей, кто не еврей, просто нет такой четкой разницы. Все эти раскрутки связаны с какими-то мифами и структурами, не связанными с тем, что происходит там на самом деле.

В основном, конечно, это связано с тем, что происходит в Соединенных Штатах, где у американских евреев какая-то особая роль. А в самой Палестине это все вообще какая-то небольшая проблема.

И то, что сейчас происходит на этом фронте, связано с очень странной вещью. В Соединенных Штатах огромную роль играют либеральные евреи. Они — главный костяк демократической партии и, собственно говоря, всего что происходит в Соединенных Штатах. Теперь Трамп противостоит этой силе. Для того чтобы вообще как-то удержаться у власти, Дональд Трамп или его советники, решили попробовать перетянуть на свою сторону самых прожженных и ярких сионистов, националистов, которые готовы плюнуть на либеральную парадигму.

Трамп пытается опереться на евреев-националистов против евреев-либералов. Это все нелегко, потому что это те же самые люди, которые либералы для не евреев и которые националисты для евреев. Это такое двуличие еврейской парадигмы последних многих десятилетий. Гоям они проповедуют, что надо больше эмиграции, больше diversity, больше разнообразия, больше либерализма.

А своим говорят: "Ни одного чужого не пустим в Израиль, всех прогоним, всех выстроим, никакого не может быть равенства". Вот эти две вещи четко существовали до сих пор. Тем не менее Трамп пытается провести что-то вроде такого психоанализа американскому еврейству и расколоть его в самом себе по этому вопросу. Ну и вроде что-то получается.

— Это мы увидим на следующих выборах. Времени-то уже немного остается. А каким ты видишь в обозримом будущем справедливое решение палестинского вопроса? Или мы даже не доживем до этого?

— Доживем-доживем, чего не дожить-то?… Думаю, что это будет. Я лично считаю, что правильным выходом будет просто ликвидация апартеида как в Южной Африке. Другого решения нет и быть не может. Можно создать два государства, но не факт, что получится. И в общем-то будет одно государство или два — это не столь важно.

Но я думаю, что это, конечно, решится каким-то манером. Все же хочется, чтобы это произошло как-то наиболее мирно, без больших катаклизмов, без большого кровопускания. Но то, что это произойдет, у меня даже сомнения нет.

— Палестинский посол в России доктор Абдель Хафиз Нофаля не так давно говорил, что пока на повестке дня стоит реализация проекта "два государства для двух народов". Ты больше веришь в одно государство для двух народов?

— Да, потому что я не верю, что два — это реально, все-таки одно — это гораздо реальнее. Хотя другие говорят: нет, это — нереально, а вот два — это реальнее. Споры такие есть, но это не такой уж принципиальный спор.

— Тактический?

— Да, просто нужно ответить на вопрос: "нужно ли создавать отдельное палестинское государство или достаточно дать палестинцам все права, которые есть у евреев?". Собственно говоря, это как в России 1861 год — освобождение крестьян. Были тоже такие споры, освободить крестьян с землей или освободить крестьян без земли. Конечно, точки зрения всегда есть разные, но они не настолько ортогонально различны, чтобы было там о чем спорить.

Но сейчас, конечно, очень интересно. И поэтому Трамп решил дать евреям в Израиле все, что они могут захотеть, все, что им в голову может прийти, только для того, чтобы в самой Америке евреи на него не давили. И вот из-за этого он устраивает все эти безумные "кушнеровские планы". Никогда раньше Соединенные Штаты настолько на сторону безумного еврейского шовинизма все-таки не становились. Они, конечно, всегда поддерживали Израиль, но как-то они все-таки на людях так себя не вели. Они на людях это дело скрывали, как муж-подкаблучник на людях все-таки не говорит: мне как жена скажет, так я и сделаю.

А тут уже они весь стыд утратили и уже полностью делают все в открытую. Дошло до того, что израильские евреи действительно любят Трампа, просто слов нет, как любят Трампа. А под их влиянием уже и в Соединенных Штатах евреи, которые раньше целиком поддерживали демократов и были против Трампа, тоже уже стали пододвигаться.

Уже появляются статьи о том, что пора бы евреям прощаться с Демократической партией и переходить на сторону республиканцев. Так что, все, что у нас происходит связано с тем, что происходит в Соединенных Штатах, и наоборот.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев