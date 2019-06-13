Впервые в истории Израиля: как Авигдор Либерман устроил переполох в кнессете

Первые в истории Израиля перевыборы в парламент состоятся 17 сентября. Нетаньяху не смог договориться о создании правящей коалиции в связи с конфликтом в лагере правых сил. Возмутитель спокойствия — лидер партии "Наш дом — Израиль" Авигдор Либерман, потребовавший одобрить неприемлемый для ультрарелигиозных партий закон о призыве в армию.



В Израиле пройдут перевыборы кнессета?

О политическом феномене Авигдора Либермана "Правде.Ру" рассказал публицист и политик Исраэль Шамир.

Читайте начало интервью:

Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"

— Каким образом один русский еврей Авигдор Либерман всю израильскую политику переломал? И какое отношение это имеет к уму всей тамошней русскоязычной диаспоры?

— Они за него постоянно голосуют, хотя им он ничего хорошего не дал, только создает напряженность для всей страны. Сейчас он, кстати, требует не только пост министра обороны, но и выдвигает при этом просто скандальные и крайне жесткие требования. И русские евреи его таки поддерживают, хотя, казалось бы, что хорошего будет русским евреям в Израиле, если расстреляют или повесят палестинцев, разбомбят Газу, а религиозные еврейские юноши пойдут в армию?

Казалось бы, ничего это русским евреям не даст. Но вот такой дурной народ оказался. Могу сказать о своих двойных земляках, что голосование за Либермана показывает, насколько они не в порядке. Сейчас они ему наголосовали на пять депутатов в кнессете. Из-за того, что этот человек очень уперся и не хочет входить в коалицию, произошел роспуск кнессета и назначены перевыборы.

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— Почему его сняли с поста в прошлом правительстве? После того, как погиб наш самолет дальней разведки в Сирии, сразу Либерман ушел в отставку. Видимо, его принесли в жертву, чтобы Россия не слишком обижалась. Сказали, что вот человек, который виноват, — сняли Либермана, а потом и министра обороны. Это так?

— Нет. Я не помню, чтобы это как-то было связано. Либерман ушел в отставку по какой-то дурацкой и непонятной для нас причине. Он заявил, что Нетаньяху недостаточно эффективно бомбит Газу. Либерман желает, чтобы Газу не просто разбомбили, а превратили ее в Хиросиму и Нагасаки.

И поскольку трудно было понять, что еще можно хотеть, сколько еще надо народу поубивать, чтобы Либерман был доволен, подумали и решили, что он хочет выйти из правительства. Ну и Либерман подумал, что правительство скоро падет, а он тогда окажется снаружи. Но правительство не пало, устроенный Либерманом кризис ни к чему не привел.

Что хочет Либерман, какие цели ставит, готовится ли он стать премьер-министром вместо Нетаньяху, никому не известно. Я думаю, что шансов у него просто никаких нет. Трудно сказать, что движет этим человеком. В результате Израиль идет еще на одни выборы. Но других вариантов нет.

— А у Нетаньяху разве не было альтернативы фракции Либермана? Пять голосов — это ведь не очень много?

— Да, но мест в кнессете — всего 120. И у основных конкурентов представительство практически равное. Нетаньяху сейчас боится, что если потеряет власть — его посадят, именно поэтому он и цепляется за власть изо всех сил.

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— В тюрьме проведет остаток жизни или на свободе — разница существенная…

— Да, такие у нас удивительные вещи происходят. Но вот из-за этой истории с Либерманом все-таки какие-то хорошие результаты тоже есть. Хороших результата два. Во-первых, мы сами, израильтяне, условно говоря, израильская либеральная общественность, конечно, очень довольны тем, что Нетаньяху не смог снова стать премьер-министром, потому что он многим порядком поднадоел.

Второе — людей очень радует, что эта история немного отодвинула угрозу войны с Ираном. Потому что Нетаньяху сейчас совсем не до этого. А Трамп, если его постоянно не толкать в спину, на такую серьезную и опасную войну тоже не пойдет.

Трамп — та самая собака, которая много лает и не очень-то кусает. Он пугает-пугает, но в бой особенно не рвется. Так что в этом смысле такая нейтрализация Нетаньяху неистово воинственным Либерманом привела к небольшой передышке.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев