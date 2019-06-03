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"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины

Мир » Бывший СССР » Украина print

Власти в Киеве деградируют, а вместе с ними и украинский народ, считает румынский журналист, который посмотрел ролик"Румыно-украинская война 2022 года".


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Семнадцатиминутная любительская видеозапись под названием "Румыно-украинская война 2022 года" побудила главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса объявить о планах созвать совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности.

Ролик был размещена на YouTube 26 мая. Анонимный автор видео сообщает, что фильм является прологом к роману, который он пишет, и отмечает, что украинские власти не должны были воспринимать его всерьез.

Однако Матиос не понял "шутки". В видео говорится об аннексии Румынией Буковины и части Одесской области в 2022 году после объединения Румынии и Молдавиии. Параллельно этому показана активизация защитников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и вступление в конфликт России, в результате чего Одесса становится российской.

На своей странице в Facebook в воскресенье, 2 июня, Матиос написал: "Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!"

Он подчеркнул, что даже "травоядные" могут захотеть стать "хищниками", если Украина не будет защищаться.

Украинские СМИ пишут, что это видео было создано российскими ботами специально для обострения отношений Украина-Румыния.

Известный румынский журналист Раду Тудор в комментарии "Антенне 3" заявил, что удивлен предлогом для созыва совещания. По его мнению, "совершенно иррационально и вне всякой логики" использовать анонимное видео с YouTube в качестве предлога" для совещания.

Раду Тудор считает, что в отношении "агрессора" России такие жесты понятны, но в отношении "цивилизованных государств, включая Румынию", такие действия наводят на мысль о "деградации в Киеве".

"К сожалению, чрезвычайно сильные националистические настроения на Украине имеют сильный антирумынский акцент. Это не первый раз, когда у нас возникают такие проблемы с Украиной, и мы должны с беспокойством смотреть на то, что власти достигли такого уровня деградации, что могут подобными видео из интернета подпитывать душевные настроения украинцев. Это указывает на то, что для этого есть соответствующий запрос", — сделал вывод Раду Тудор.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Михаил Погребинский, "у кого-то могут быть такие планы, есть сторонники великой Румынии, но собирать для этого весь синклит силовых структур — это просто смешно".

По мнению эксперта, это демонстрация бдительности этих структур для нового президента на предмет "как бы сохранения украинской территориальной целостности и больше ничего".

"Работают на нового президента, показывают, какие они крутые, как они все сейчас пресекут и т. д. Румыния — член НАТО. Представить себе, что НАТО позволит Румынии что-то, это просто смешно", — резюмировал Михаил Погребинский.

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Темы Украина Румыния аннексия Михаил Погребинский
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"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
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