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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зеленский - слабый президент из-за "токсичных людей" в команде - немецкий эксперт

Мир » Бывший СССР » Украина print

Зеленский для партнеров на Западе остается "расплывчатым и непредсказуемым", потому что берет в команду "токсичных людей", считает немецкий эксперт Марсель Рётиг.


Зеленский заступился за русский язык на Украине / Новости от 22.03.2019 14:37

В Киев для встречи с Владимиром Зеленским прибыл министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В четверг, 30 мая, к нему присоединится коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан. Пока Зеленский для Запада "является невнятным и непредсказуемым", сказал в интервью ZDF представитель Фонда Фридриха Эберта (FES) на Украине и в Белоруссии Марсель Рётиг.

Эксперт считает, что главная цель президента Украины — положить конец войне на востоке Украины и он готов ради этого вести прямые переговоры с Россией и идти на уступки, например, по "особой защите русского языка" или по вопросу автономии Донбасса. В то же время Зеленский ждет сигнала из Москвы, например, освобождения задержанных моряков по гуманитарным соображениям, сказал Рётиг.

Эксперт считает, что новый президент Украины "чрезвычайно слаб во внутренней политике". У него нет большинства в парламенте, а гражданское общество "по большей части отвергает любой диалог с Россией по вопросу о Донбассе". Чтобы обезопасить себя от атак противников диалога с Россией, президент идет на референдум, "который будет своего рода опросом".

По словам эксперта, Зеленский "грозит стать слабым президентом". А длительное и разрушительное противостояние с парламентом угрожает парализовать страну. Его партия "Слуга народа" сейчас находится в стадии строительства, а президент избегает участия в этом "опытных политических деятелей". Проблема в том, что он доверяет прежде всего своим старым друзьям из школы, частично из шоу-бизнеса, "деловым партнерам с сомнительным прошлым", которые либо близки к старой власти, либо к тем или иным олигархам, отметил Рётиг.

Это гарантирует, что "другие личности" не хотят становиться министрами или частью администрации президента, потому что они не хотят работать с такими токсичными людьми, заявил Рётиг. Олигарх Игорь Коломойский, по его мнению, несомненно, имеет большое влияние на Зеленского, но президент не его марионетка, он пытается освободиться от слишком большой зависимости от этого олигарха, например, через досрочные выборы, резюмировал немецкий эксперт.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев заявил в четверг, 30 мая, что Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и в осуществлении реформ. "Динамика, которая исходит от этих выборов (президента. — Ред.), предлагает шанс преодолеть застой и претворить в жизнь мирный план — Минские соглашения", — полагает Маас. "Германия и Франция намерены всеми силами помогать в этом деле. Мы будем также требовать от России конструктивного вклада в это", — сказал германский министр.

Как сообщала "Правда.Ру", для Кремля с приходом Владимира Зеленского политика на украинском направлении значительно усложнится, под нее надо подбирать совсем другие кадры — быстро и оперативно мыслящие, считает политолог Андрей Манойло.

Фото: president.gov.ua

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Темы Украина Марсель Рётиг Украина и Европа экспертное мнение Владимир Зеленский
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