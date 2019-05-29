Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы

Почему сербы не воюют за свои земли в Косове и Метохии, где зарождались сербская государственность, сербское православие? Все дело в их менталитете.



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Приштина для сербов, как для русских Тула

Битва на Косовом поле близ Приштины в 1389 году для сербов то же самое, как для русских битва на Куликовом поле в 1380 году (сейчас Тульская область). Это было сражение за независимость между объединенными войсками сербов и боснийцев, которые возглавлял князь Лазарь, и армией турецкого султана Мурада I. Сражение окончилось победой турок, но на дальнейший марш по Сербии у них сил не хватило, Мурад был зарублен саблей.

Далее, в период расцвета сербской государственности в XVIII-XIX веках, крупные города Косова и Метохии, такие как Печ, Приштина и Призрен, были значимыми политическими, экономическим и религиозными центрами, вокруг которых в значительном количестве основывались православные монастыри. И сейчас они остались в населенных сербами городах края, именно в монастыре Печская Патриархия находится официальная резиденция сербских архиепископов и патриархов.

То есть для Сербии эти земли, оккупированные албанцами, — их скрепы, которые были отрезаны по живому с подачи Запада в результате разгрома сербской государственности в 1999 году. Неслучайно для сербов поддержка России по непризнанию независимости Косова чрезвычайно важна. Кстати, не признано Косово ни в рамках ООН, ни в рамках ЕС — пять государств союза независимость Косова не признали.

Вчера был день "икс"

Поэтому если косовары дают повод для того, что вернуть эти территории силой, то надо им пользоваться. Вчера, 28 мая, был именно такой день. Косовская полиция (ROSU) провела операцию на севере края Косово и Метохия, в результате которой арестовала 19 полицейских и девять граждан, среди них российского гражданина, члена Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) Михаила Краснощекова. Пострадавший Раденко Милованович из Зубин-Потока рассказал СМИ, что "сотрудники подразделений ROSU обстреливали их, атаковали дома и преследовали женщин и детей".

В Белграде состоялось заседание Совета национальной безопасности и президент Сербии Александр Вучич распорядился о приведении сил МВД и армии в полную боевую готовность, к границе были подтянуты войска. Надо сказать, что эти территории на севере Косова имеют свою полицию на бюджете Белграда, он же платит местным властям и в их бюджеты.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил RTRS, что операция спецназа была серьезным ударом по "хрупкому миру" в Косове и Метохии и попыткой спровоцировать новый исход сербов и что международное сообщество, которое присутствует в Косове, должно реагировать. Так и хочется сказать: "Сделайте что-нибудь сами, и сообщество отреагирует".

Надежда на "центры силы" на Западе

Политолог Драгомир Анджелкович заявил для РТС, что настоящая война маловероятна в Косове, но возможен конфликт "определенной интенсивности". Военное вмешательство возможно, если начнут убивать сербов и установят контроль на севере, пояснил он. "В этом случае армия Сербии вступит на север Косово", — сказал Анжелкович. Анжелкович добавил, что сербские власти поддерживают контакты с "центрами силы" на Западе, которые "блокируют массовые действия косоваров против сербской стороны".

Александр Вучич во вторник, 28 мая, вечером заявил, что косовские каратели начали выводиться из северной части Косова после "реакции международного сообщества, которое заявило, что это было "чрезмерное использование силы". По его словам, крупнейшие державы отметили, что "рейд полиции не имеет ничего общего с борьбой с преступностью, это превышение полномочий".

Вучич, конечно, не тот президент, который будет воевать за свои земли. А ведь Россия бы поддержала и реакция ООН была бы положительной.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, "психологически сербы всегда ориентировались на Запад". Еще во времена Тито (Иосип Броз Тито — лидер Югославии в 1945–1980 годах) они не входили в Варшавский договор, "хвастались независимостью и тем, что они могут ездить на Запад на заработки, "Мерседес" подержанный купить, что у них свобода, а в Варшавском договоре свободы нет".

В итоге, по словам эксперта, "они с этой независимостью доигрались" — превратились в объект агрессии НАТО, и Югославия была расчленена. "Хотя, если бы Слободан Милошевич использовал наземные войска в Косове, НАТО бы не рискнул осуществлять масштабную наземную операцию. По крайней мере, Косово можно было разделить на две части, и Россия готова была помочь. Можно было бы гораздо раньше предложить России заключить оборонный союз, разместить там наши войска, военные базы. Тогда бы сербы спокойно могли ввести войска в Косово", — сказал в интервью "Правде.Ру" Михаил Александров.

Он продолжил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", что и "Черногорию сербы фактически сдали без боя, сейчас Косово потеряют, потом Воеводину (населена албанцами. — Ред.) и вообще от Сербии ничего не останется".

"Прозападные мозги до сих пор наносят вред сербскому национальному сознанию и национальной государственности. Путин правильно сказал: "Мы не можем быть большими сербами, чем сами сербы". Сербы должны сами проявлять инициативу, предложить нам заключить военный союз, получить военный кредит. А если им важнее торговать с ЕС, то скоро не будет Сербии, зато будут такие маленькие анклавы, которые будут торговать с Европейским союзом", — резюмировал для "Правды.Ру" Михаил Александров.

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