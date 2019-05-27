В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт

Украина может объявить дефолт в результате "войны разных политических и финансовых сил", считает эксперт Андрей Суздальцев. В лучшем случае Украине "подкинут" денег на спасение, а в худшем — олигархат поживится на распродаже госимущества и "свалит за границу", при этом народ Украины "пусть Россия спасает".



Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт / Новости от 26.05.2019 17:36

Игорь Коломойский в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что "если Зеленский будет слушать Запад, он в конце концов закончит, как Порошенко. У него будут те же (избирательные) результаты — 5, 10 или 15 вместо 73 процентов".

Олигарх считает, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за "страдания страны во время ее борьбы с Россией". "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание", — заявил Коломойский.

Украина должна выплатить в 2019 году 15,6 миллиарда долларов. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заметил, что с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане. "Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар), будет полное обнищание населения", — сообщил он.

Но дефолт не означает, что долги прощаются. МВФ — американский проект, потому американские коллекторы найдут, чем возместить свои потери. Например, заставят Украину начать приватизацию сельхозземель, инициативу, на которую Порошенко не решился.

Ситуацию прокомментировал для "Правды.Ру" эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

— Будет ли дефолт и что он значит в случае Украины?

— Экономика Украины съежилась практически в два раза с 2014 года. Она не может развиваться в рамках собственной национальной экономической модели. Второе — надо учитывать огромный дефицит бюджета, который не уменьшается, потому что все меньше и меньше налоговых сборов. Поэтому каждый год к лету на Украине обнаруживается, что дефолт не за горами. В 2015 году, в принципе, Украина уже перестала выплачивать свои платежи в МВФ, то есть это уже был дефолт, но как-то его проглотили. А до этого, если помните, Украине позволили не выплачивать одиозный долг России в три миллиарда долларов. И каждый раз начинается такое истеричное бодание с МВФ, а в итоге с подачи США миллиардик, полтора миллиардика подбрасывают Киеву и дефолт немножко отъезжает, чтобы через год снова возродиться.

— А с чего такая лояльность к Киеву?

— Лояльность обеспечивается тем, сколько украинцы смогут давить на Россию или выступать инструментом давления против России. С другой стороны, украинцы считают, что они продолжатели роли Прибалтики 90-х годов, такие ярые борцы с Россией, которую они должны уничтожить. И под это дело они ожидают, конечно, огромные инвестиции с Запада. Об этом мечтал еще Виктор Янукович. Он тогда говорил, что мы уничтожим свою старую экономику, которая основана на дешевых энергоносителях из России, и построим новую, и для этого нам надо 50-60 миллиардов долларов, которые даст Европа. Естественно, Европа ничего не дала, там люди умные и прекрасно понимают, что вкладывать не во что.

— Что хочет Коломойский?

— Коломойский — это умнейший и хитрейший человек. Он свалил Порошенко. Коломойский понимает, что развиваться Украине надо, выживание ее не устраивает. Поэтому он предлагает радикально подойти: фактически объявить дефолт, то есть пойти на разрыв отношений с МВФ. Для большинства политической элиты Украины — это просто катастрофа. Куда еще бежать, к кому? К России? К Китаю? Китайцы не дадут. Россия, может быть, и даст, просто Россия все прощает. Кстати, они откровенно нам говорили, что никуда вы не денетесь, будете нас выручать.

— Значит, Коломойский шантажирует МВФ: не поможете нам большими деньгами — будет дефолт?

— Это война. Это война разных политических, финансовых сил. Это очень серьезно на самом деле. Надо очень внимательно смотреть. В чем главная причина проблем с Россией? Советский Союз развалили, проели, давай делить Россию. Россия понимает это и сейчас не хочет делиться. Что остается тогда? Разводить МВФ, поживиться этим, и там хоть трава не расти. Визы все куплены давно уже, паспорта есть. Какие проблемы? А народ, конечно, к России, пусть Россия спасает. Вот такая ситуация.

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