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Причины бед Сирии: либерализм ﻿и провокационное потребление

Мир » Азия » Ближний Восток print

Обозреватель "Правды.Ру" Саид Гафуров и генсекретарь Сирийской коммунистической партии, экономист Аммар Багдаш обсуждают причины сирийского кризиса, войны. Гость "Правды.Ру" видит причины в политике либерализма, которая привела к имущественному расслоению в обществе и размыванию среднего класса. Эта политика ударила по промышленности и сельскому хозяйству.


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— Доктор Аммар, даже в Москве часто натыкаешься на какие-то закрытые магазинчики и кафешки с надписями: "аренда", "сдается" и т. д. А в послевоенной Сирии такого почему-то нет. Везде все открыто.

— Да, это так. Этот бизнес сейчас даже расширяется, потому что у нас говорят, что сфера питания — это почти беспроигрышный бизнес. Народ любит сидеть в кафе, есть, отдыхать и т. д.

— То есть экономический блок правительства у вас справляется?

— Нет, это заслуга не экономического блока. Если бы была экономическая политика еще сильнее, рациональнее, тогда бы ситуация была намного лучше. Это народ, национальная буржуазия так сами справляются. А экономический блок мыслит еще старыми категориями. Я постоянно критикую экономический блок в парламенте. В экономической сфере еще много остатков либерализма, который, кстати, является одной из причин сирийского кризиса и войны в том числе.

К чему привел либерализм — большая поляризация в обществе и размывание среднего класса. Это первое.

Второе — удар по национальному производству. Промышленники и аграрии перестали получать помощь от государства. Стало сложно работать. Реальным производителям приказали надеяться только на себя. Так не делается. Нет ни одной развитой капиталистической страны, где говорят: сельское хозяйство, уповай на себя! Там такие субсидии сельхозпроизводителям предоставляются!

— А в Сирии были отменены субсидии?

— Да, тогда — до кризиса — власть их отменила. И в результате такой либеральной экономической политики произошел спад в основных отраслях производства, начала расти бедность, пошло резкое расслоение общества. Это все результат либерального курса, который начался в 2005 году. Тогда была принята такая формулировка: "экономика социального рынка".

Слава Богу, это не было доведено до конца. Но это уже нанесло Сирии серьезный вред. И именно это стало и причиной многих печальных событий. Это к добру не приводит.

— На самом деле поляризация в Сирии немножко странная. Даже сирийские нищие, попрошайки всегда хорошо одеты и не выглядят тощими и голодными. Видимо, и до них дотягивается социальная поддержка. А с другой стороны, в Сирии, даже нынешней, разрушенной войной, достаточно расточительное потребление, дорогие рестораны. Они забиты буквально с утра до ночи. Почему так? И как ваша партия, парламент к этому относятся? Руководство страны понимает проблему слишком уж огромного расслоения?

— Да, богатые люди слишком шикарно и расточительно живут. Я говорю, что бывает провокационное потребление. Некоторые люди думают, где взять хлеб насущный, и видят тех, которые заводят по четыре собачки, каждая из которых кушает каждый день больше мяса, чем рабочая семья за месяц. Это уже провокационное потребление. И сейчас усилился новый слой нуворишей, которые набили свою мошну за счет спекуляций во время войны.

— Это является социальной проблемой? Такая ситуация усложняет переговоры о мире?

— Эта ситуация, конечно, усложняет вопросы по стойкости Сирии, поэтому мы говорим, что надо ударить по позициям этих нуворишей. Причем нас в этом поддерживает и сирийская национальная буржуазия, которая заинтересована в развитии национального производства.

У меня — коммуниста — очень хорошие отношения с представителями национальной буржуазии Сирии и очень плохие отношения, я считаю их основным врагом, с компрадорской буржуазией. Я сказал фразу, которая многим понравилась, что либерализм в экономике для Сирии — это то же самое, что ваххабизм в политике. Оба явления приводят к одинаковому результату.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы сирия либерализм точка зрения аммар багдаш война в сирии экономика сирии экспертное мнение расслоение общества
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