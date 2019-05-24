Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан

Александр Лукашенко перед выбором дальнейшего пути Белоруссии: с Россией или без нее, — пытается опереться на Казахстан и не упустить Украину. Получится ли это у него?



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Лукашенко не приехал на инаугурацию Зеленского

Президент Белоруссии всегда тепло поддерживал Петра Порошенко и до последнего момента был уверен (или демонстрировал уверенность) в том, что победу на выборах одержит экс-президент Украины. А вот на инаугурацию Владимира Зеленского Лукашенко не приехал, как, впрочем, и не прислал ни посла, ни премьера, ни спикеров парламента. И это в высшей степени странно, так как торговля с Киевом приносила Минску профицит в 2,5 миллиарда долларов в год.

Как написал на своей странице в Facebook белорусский политолог Александр Шпаковский, "Батька, похоже, Зеленского пока не воспринимает". Почему же, если сложилось общее мнение, что Зеленский во внешней политике будет следовать курсу Порошенко?

Как Лукашенко стал другом Порошенко

Вспомним, что Лукашенко быстро легализовал нелегитимное украинское правительство. Он встретился с Турчиновым через неделю после воссоединения России с Крымом. Тут же было заявлено о "совпадении интересов" по многим вопросам.

В статусе партнера России по Союзному государству Лукашенко нарастил продажи Киеву топлива, полученного из переработанной дешевой российской нефти, комплектующих для вооружений и военного снаряжения для ВСУ (систем наведения и аккумуляторов для танков и БМП, систем управления для самолетов, тепловизоров для ПТРК "Скиф", деталей для военных грузовиков, снайперских и других прицелов), а также стал поддерживать украинскую контрабанду в обход росийских санкций. То есть пропускал через границу Таможенного союза украинскую сельхозпродукцию без пошлин под видом белорусской. Причем после выхода Украины из договоров с "агрессором" эта помощь кратно увеличилась.

Лукашенко также продвигал идею Порошенко о миротворцах в Донбассе, предлагая направить в зону конфликта белорусских военнослужащих. Это выглядело довольно лицемерно, поскольку Россия сразу заявила об увязке этого решения с выполнением Минских соглашений, которые никто в Киеве и не думал выполнять.

Путин проявил политическую волю

Надо сказать, что российское руководство в текущем году, наконец, справедливо оценило действия "союзника". Минску урезали поставки нефти с запретом на реэкспорт топлива, была пресечена (хочется верить) контрабанда из третьих стран, а бизнес семьи Лукашенко в России был значительно урезан с арестом его представителей Хотиных — Юрия и Алексея.

Пока Москва реструктурирует долги Белоруссии, но, видимо, транш в 600 миллионов долларов в начале года будет последним. Перед Лукашенко поставлен вопрос ребром: или вы с Москвой, или с кем хотите. С российской стороны предлагается продолжение экономической помощи Белоруссии, объем которой МВФ оценивает в десять миллиардов долларов в год, а в обмен от Минска хотят исполнения договора о создании Союзного государства, подписанного еще в декабре 1999-го. Он предусматривает единое таможенное и экономическое пространство, единую валюту, унифицированное законодательство, единую границу и единые органы власти: президента, парламент и правительство.

Конечно, удар по амбициям нанесен сильный, и Лукашенко пребывает в состоянии грогги. Можно было бы денонсировать договор, но есть итоги референдума 1995 года, в котором белорусский народ поддержал создание Союзного государства. Отказаться от этой линии можно только с помощью нового референдума. Поэтому говорить Лукашенко с Зеленским может, но уже, во-первых, не о чем, дармовой нефти не будет, а во-вторых, из Киева был дан сигнал о том, что спонсор президента Игорь Коломойский имеет виды на другие источники поставок нефти.

Лукашенко в этой ситуации обратил свой взор сторону Нур-Султана, почему бы не покупать нефть у Казахстана? Но посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что этот вопрос следует обсудить с Москвой, поскольку транспортировка нефти будет через российский нефтепровод. Вероятно, Москва не будет возражать, только надо попросить за транзит плату. Ну и учесть, что казахстанская нефть будет продаваться значительно дороже и не за кредиты.

Комментарии экспертов

Как сказал "Правде.Ру политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, "если альтернативные варианты поставки нефти в Белоруссию сократят необходимость субсидировать белорусскую экономику со стороны Москвы, то Москва, конечно, на это согласится". Но эксперт не уверен, что Казахстан готов продавать нефть Белоруссии по ценам ниже рыночных, как это делает Российская Федерация. Вероятно, Нур-Султану более выгодно продавать ее по рыночным ценам в соседний Китай, отметил для "Правды.Ру" Дмитрий Болкунец. Он вспомнил, что в 2010 году, Белоруссия покупала нефть в Венесуэле, и она обошлась почти в два раза дороже, чем российская нефть: "Это был политический проект, и для белорусской экономики это закончилось плачевно — обвалом белорусского рубля в 2011 году и в том числе акциями протеста".

По мнению эксперта, отношения между Минском и Киевом ухудшаться не будут, "но откровенный дружеский диалог между Зеленским и Лукашенко невозможен". "Это люди уже разных поколений. При этом ни Украина, ни Белоруссия не имеют возможности делать взаимные инвестиции. В этом направлении, конечно, требуется помощь других факторов, в том числе России, Китая и европейских стран", — резюмировал для "Правды.Ру" Дмитрий Болкунец.

Со своей стороны лидер Либерально-демократической партии Белоруссии, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Гайдукевич, заметил для "Правды.Ру", что "президент занял очень правильную позицию — Минск со всеми соседями поддерживает хорошие отношения". По мнению политика, Лукашенко был убежден в том, что Порошенко — сильный политик, а его поражение "было неожиданностью для всех". "Мы не давали оценку выборам, кто плох, кто хорош. Мы не вмешиваемся и всегда говорим: это дело и решение украинского народа", — сказал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

Сергей Гайдукевич одобрил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" неявку Лукашенко на инаугурацию Зеленского. "Я рад, что президент так поступил. Надо подождать, потому что мы участники минского процесса — это та основа, на которой сидят и Россия, и ООН, и Евросоюз, и все жестко следят, кто выполняет, а кто не выполняет. На нас (Белоруссии. — Ред.) лежит две третьих нагрузки, так как у нас постоянно проходят переговоры контактных групп. Надо смотреть, будут ли последовательные шаги. Откуда мы знаем, а вдруг будет решение, которое вообще наложит вето на Минск-2", — сказал для "Правды.Ру" Сергей Гайдукевич.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что "ни на кого Лукашенко не ставил и никого он на Украине не поддерживал". Для него "важны нормальные рабочие отношения с любым украинским лидером, и в этом есть кровный интерес Белоруссии". "Есть ряд совместных небольших локальных проектов, энергетический проект по нефти, другие приграничные вещи, которые обеспечат развитие отношений Киева и Минска в рабочем порядке", — сказал Олег Бондаренко для "Правды.Ру".

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