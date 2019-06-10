Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов

Сколько Россия затратит на пенсионное обеспечение новых граждан из Украины — точнее, жителей Донбасса, которые примут российское гражданство? Какие главные последствия повлечет за собой упрощенная процедура принятия жителей Донбасса в российское гражданство? Прекратятся ли обстрелы со стороны ВСУ, и пойдет ли Россия дальше и примет ЛДНР в состав Федерации?



Кто они - миллионы новых граждан России из Донбасса?

Обо всем этом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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Украина теряет своих граждан миллионами

Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса

— Лариса Виленовна, паспортизация Донбасса — конечно, дело хорошее. Но оппоненты говорят, что у нас и так много проблем с пенсионными делами и очень дорого обойдется содержание новых пенсионеров. Сколько их в Донбассе?

— Около миллиона.

— С другой стороны, молодые люди, которые будут работать в России и отчислять взносы в Пенсионный фонд, это компенсируют. Как вы считаете?

— Конечно, Россия от этого только выиграет. И представление о том, что Донбасс — какой-то депрессивный регион, категорически неправильно. Это развитый промышленный регион, там очень много предприятий, которые не останавливаются и сейчас. Работают шахты, металлургические заводы, обрабатывающие предприятия, пищевая промышленность…

Под обстрелами, в тяжелейших условиях, в транспортной блокаде Донбасс работает. И он интегрируется в экономику России. Я думаю, что теперь этот процесс пойдет быстрее, а доходы с этого будут перекрывать все проблемы, которые будут возникать с пенсионными отчислениями.

Ну и в любом случае в России 46 миллионов пенсионеров. Думаю, что добавление к ним такого сравнительно очень незначительного количества каким-то прямо катастрофическим образом не скажется. Тем более, что уровень пенсии, на который будут претендовать выходцы из Донбасса, будет очень маленьким.

— Как вы думаете, прекратится война в связи с поголовной паспортизацией дончан? Будет ли Украина опасаться обстреливать российских граждан? Как мы можем ответить, если Украина продолжит военные действия уже не только против своих, но и против наших граждан?

— Я думаю, что с геополитической точки зрения это тоже окажет очень позитивный эффект. Именно поэтому Украина так и возмущается. Казалось бы, на самом деле каждое государство само определяет, кому и когда давать гражданство. Это дело государства и индивидуально человека, которому дается такая возможность.

Какое дело Украине до этого? Но тем не менее Украина возмущается, потому что это уже будет регион, в котором будут проживать со временем, допустим, два миллиона граждан России. Это уже совсем другой расклад. Действительно, обстреливать города, в которых живут российские граждане, — это совсем не то, что обстреливать свое население, безответное и слабое.

Поэтому, конечно, для Украины возникнут определенные проблемы. Мне кажется, Россия это делает именно для того, чтобы прекратить обстрелы и другие военные действия против мирного населения. Надеюсь, что будет достигнут определенный мир в этом регионе.

— Будем надеяться. Западные политики на Совете Безопасности ООН, естественно, возмущались и грозили. Но Украина просила новые санкции, а Запад ограничился словами.

— Они вообще никак не отреагировали. Не было поставлено, не вынесено никакого обращения, решения, даже вопрос не вынесен на голосование, потому что все отлично всё понимают. Почему Венгрия, Польша и другие соседние страны могут давать венграм и полякам, проживающим на Украине свои паспорта, а Россия нет?

Израиль тоже без всяких ограничений дает евреям израильские паспорта, и немцы — немцам. Почему русские вдруг должны оказаться в более уязвимом положении? И им нечем аргументировать. По международным конвенциям, по правам гражданства это совершенно нормально.

Международные соглашения ограничивают право стран в выведении из гражданства. Лишение человека гражданства действительно может быть незаконным. Но если государство принимает решение давать гражданство кому угодно, хоть в Африке, вьетнамцам или австралийцам, — это его право. А личное дело каждого человека — принимать это гражданство или нет.

— Вот с этой точки зрения не очень понятно, почему мы ждали пять лет...

— Понять-то как раз можно. Решение об этом долго принималось именно потому, что очень долго у российского руководства, на мой взгляд, была надежда, что вопрос решится в рамках Минских соглашений, Донбассу будет придан определенный статус, который сохранит гражданские права, право на язык, возможность получать образование, приостановит там процесс деруссификации и т. д.

Но сейчас стало уже совершенно очевидно, что этот процесс не остановить. Все-таки действительно слишком долго российское руководство питало иллюзии, что на Украине что-то может измениться. Сейчас понятно, что с их стороны ничего не изменится. Донбасс по нынешним законам включить обратно в Украину категорически невозможно.

Мы видим, что все представители украинской власти просто злорадно, садистски начинают обсуждать, как они накажут тех дончан, когда вернут их на Украину: что они будут лишены гражданских прав, не смогут участвовать в голосовании, будут репарации платить Украине. Они такие уже фантастические, такие злобные мечты высказывают. Невозможно даже подумать после этого, что Донбасс туда вернется.

— Так, может быть, пора уже признавать независимость этих республик или включить их в состав Российской Федерации?

— Я думаю, что когда-то до этого дойдет, потому что невозможно все время висеть в воздухе. Экономика Донбасса уже тесно интегрирована с Россией, там ходит наша валюта. И если там будет два миллиона российских граждан, то это уже станет очевидным. Максимальная интеграция рано или поздно приведет к этому.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Кто они — миллионы новых граждан России из Донбасса?