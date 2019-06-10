Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов

Мир » Бывший СССР » Украина print

Сколько Россия затратит на пенсионное обеспечение новых граждан из Украины — точнее, жителей Донбасса, которые примут российское гражданство? Какие главные последствия повлечет за собой упрощенная процедура принятия жителей Донбасса в российское гражданство? Прекратятся ли обстрелы со стороны ВСУ, и пойдет ли Россия дальше и примет ЛДНР в состав Федерации?


Кто они - миллионы новых граждан России из Донбасса?

Обо всем этом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Читайте начало интервью:

Украина теряет своих граждан миллионами

Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса

Лариса Виленовна, паспортизация Донбасса — конечно, дело хорошее. Но оппоненты говорят, что у нас и так много проблем с пенсионными делами и очень дорого обойдется содержание новых пенсионеров. Сколько их в Донбассе?

— Около миллиона.

— С другой стороны, молодые люди, которые будут работать в России и отчислять взносы в Пенсионный фонд, это компенсируют. Как вы считаете?

— Конечно, Россия от этого только выиграет. И представление о том, что Донбасс — какой-то депрессивный регион, категорически неправильно. Это развитый промышленный регион, там очень много предприятий, которые не останавливаются и сейчас. Работают шахты, металлургические заводы, обрабатывающие предприятия, пищевая промышленность…

Под обстрелами, в тяжелейших условиях, в транспортной блокаде Донбасс работает. И он интегрируется в экономику России. Я думаю, что теперь этот процесс пойдет быстрее, а доходы с этого будут перекрывать все проблемы, которые будут возникать с пенсионными отчислениями.

Ну и в любом случае в России 46 миллионов пенсионеров. Думаю, что добавление к ним такого сравнительно очень незначительного количества каким-то прямо катастрофическим образом не скажется. Тем более, что уровень пенсии, на который будут претендовать выходцы из Донбасса, будет очень маленьким.

— Как вы думаете, прекратится война в связи с поголовной паспортизацией дончан? Будет ли Украина опасаться обстреливать российских граждан? Как мы можем ответить, если Украина продолжит военные действия уже не только против своих, но и против наших граждан?

— Я думаю, что с геополитической точки зрения это тоже окажет очень позитивный эффект. Именно поэтому Украина так и возмущается. Казалось бы, на самом деле каждое государство само определяет, кому и когда давать гражданство. Это дело государства и индивидуально человека, которому дается такая возможность.

Какое дело Украине до этого? Но тем не менее Украина возмущается, потому что это уже будет регион, в котором будут проживать со временем, допустим, два миллиона граждан России. Это уже совсем другой расклад. Действительно, обстреливать города, в которых живут российские граждане, — это совсем не то, что обстреливать свое население, безответное и слабое.

Поэтому, конечно, для Украины возникнут определенные проблемы. Мне кажется, Россия это делает именно для того, чтобы прекратить обстрелы и другие военные действия против мирного населения. Надеюсь, что будет достигнут определенный мир в этом регионе.

— Будем надеяться. Западные политики на Совете Безопасности ООН, естественно, возмущались и грозили. Но Украина просила новые санкции, а Запад ограничился словами.

— Они вообще никак не отреагировали. Не было поставлено, не вынесено никакого обращения, решения, даже вопрос не вынесен на голосование, потому что все отлично всё понимают. Почему Венгрия, Польша и другие соседние страны могут давать венграм и полякам, проживающим на Украине свои паспорта, а Россия нет?

Израиль тоже без всяких ограничений дает евреям израильские паспорта, и немцы — немцам. Почему русские вдруг должны оказаться в более уязвимом положении? И им нечем аргументировать. По международным конвенциям, по правам гражданства это совершенно нормально.

Международные соглашения ограничивают право стран в выведении из гражданства. Лишение человека гражданства действительно может быть незаконным. Но если государство принимает решение давать гражданство кому угодно, хоть в Африке, вьетнамцам или австралийцам, — это его право. А личное дело каждого человека — принимать это гражданство или нет.

— Вот с этой точки зрения не очень понятно, почему мы ждали пять лет...

— Понять-то как раз можно. Решение об этом долго принималось именно потому, что очень долго у российского руководства, на мой взгляд, была надежда, что вопрос решится в рамках Минских соглашений, Донбассу будет придан определенный статус, который сохранит гражданские права, право на язык, возможность получать образование, приостановит там процесс деруссификации и т. д.

Но сейчас стало уже совершенно очевидно, что этот процесс не остановить. Все-таки действительно слишком долго российское руководство питало иллюзии, что на Украине что-то может измениться. Сейчас понятно, что с их стороны ничего не изменится. Донбасс по нынешним законам включить обратно в Украину категорически невозможно.

Мы видим, что все представители украинской власти просто злорадно, садистски начинают обсуждать, как они накажут тех дончан, когда вернут их на Украину: что они будут лишены гражданских прав, не смогут участвовать в голосовании, будут репарации платить Украине. Они такие уже фантастические, такие злобные мечты высказывают. Невозможно даже подумать после этого, что Донбасс туда вернется.

— Так, может быть, пора уже признавать независимость этих республик или включить их в состав Российской Федерации?

— Я думаю, что когда-то до этого дойдет, потому что невозможно все время висеть в воздухе. Экономика Донбасса уже тесно интегрирована с Россией, там ходит наша валюта. И если там будет два миллиона российских граждан, то это уже станет очевидным. Максимальная интеграция рано или поздно приведет к этому.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Кто они — миллионы новых граждан России из Донбасса?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы донбасс точка зрения лариса шеслер война на украине экспертное мнение паспортизация лднр российское гражданство
Обсудить
Актуальная аналитика
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Ближний Восток
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Мировая кооперация
Кому и для чего нужен ЕАЭС? Мнение эксперта
Новости Все >
На пороховом заводе в Казани из-за несоблюдения правил техники безопасности начался пожар
"Зенит" призвал неизлечимо больного футболиста Риксена не сдаваться
Предложение о возврате прямых выборов мэра Челябинска отправили на доработку
Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге наций
В Совете Федерации предложили ограничить число кошек и собак в квартирах
Жители поселка Белая Гора в Якутии проголосовали против "сухого закона"
Выбраны три округа, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование
В Саратовской области пропавшего ребенка нашли в холодильнике мертвым
Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима
Мальчик из Ингушетии отжался более 4 тысяч раз и установил мировой рекорд
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать

По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?

Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Политика. Новости и аналитика
Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Экономика
РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы
Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова
Комментарии
Россия превратила Крым в неприступную крепость
Жители поселка Белая Гора в Якутии проголосовали против "сухого закона"
Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов
В Совете Федерации предложили ограничить число кошек и собак в квартирах
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов
Власти Новосибирска создали новый футбольный клуб вместо "Сибири"
Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима
Шахтеры Львова прекратили работу, перекрыли трассу и требуют зарплату
Неизвестный устроил погром в редакции издания "Сноб"
В Латвии обвинили в низкой рождаемости своего "восточного соседа"
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Силуанов: кредиты и сокращение теневого сектора — причины падения доходов россиян
25% россиян не одобряют общий вектор развития страны - опрос
Политическая экономия - наука о цивилизации
Россия превратила Крым в неприступную крепость
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ