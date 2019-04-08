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Автор Любовь Степушова

Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции

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Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала наступление на Триполи во время присутствия там генсека ООН. Ливия начинает собирать территории и давить экстремизм.

Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции. 402582.jpeg

Ливия устала от двоевластия

В воскресение ВВС ЛНА нанесли воздушные удары по предместьям Триполи. Это не первый успех Ливии, парламент которой избрал верховным главнокомандующим фелдмаршала Халифу Хафтара. В начале этого года ЛНА взяла приступом южное месторождение Аль-Харара (юго-запад, Феццан), примерно в 900 км к югу от Триполи, а затем приморские города Рас-Лануф и Эс-Сидр на северо-западе, где располагаются два важных нефтяных терминала.

Теперь силы ЛНА контролируют всю нефтедобычу в стране — это более 1 миллиона баррелей добычи в день и пути сбыта, что позволяет ей иметь источник дохода для финансирования армии и групп ополченцев.

Отметим, что парламент Ливии со столицами в Тобруке (Египет) и Аль-Байде не признан на Западе. В свою очередь "правительство национального примерения" Фаиза Сараджа в Триполи — это назначенные через ООН марионетки, поддерживаемые США и ЕС. Хафтар называет их "террористами". Сарадж неоднократно пытался провести через парламент назначение экстремистов в свое правительство, но одобрения не получил.

США, видимо, кроме негодования и призывов к Хафтару остановиться, ничего предпринимать не готовы, так как 5 апреля вывели из Ливии представительство Африканского командования (AFRICOM).

Ливия хочет продавать свою нефть дорого

Хафтар наступлением дал понять, как он относится к усилиям ООН и правительству Сараджа по "устанлению согласия" в ливии. Заметим, что 4 апреля в Триполи находился генсек ООН Антониу Гутерриш, который надеялся организовать мирную конференцию с 14 по 16 апреля в северо-западном городе Гадамес. Подобные усилия значительно активизировлись в последнее время. Запад лишился влияния на нефтяной сектор Ливии, ему надо было под ширмой "мирных переговоров" вернуть контроль, хотя бы, над ее реализациией.

Но Ливии не выгодны эти маневры, ему нужно международное признание, ливийскую нефть сейчас покупают везде по невыгодным низким ценам в обход санкций.

Россия пытается поддерживать баланс между Триполи и Тобруком (например, печатает деньги для Ай-Байды, признанные в Триполи), так же как и Каир и еще ряд стран Ближнего Востока. 7 апреля Москва заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом к вооруженным силам, выступающим на стороне генерала Халифы Хафтара прекратить боевые действия. Москва настаивала на том, чтобы этот призыв был направлен и ополчению Триполи, но соответствующее изменение формулировки не было поддержано в Совбезе.

Хафтар делает ставку на Москву

Халифа Хафтар прошел путь от близкого соратника Муаммара Каддафи до его противника. После периода эмиграции в США, он вернулся с надеждой возглавить "революцию" 2011 года. В последнее время среди его назначенцев в армии — это бывшие каддафисты.

Как сказал главнокомандующий в интервью Corriere dela Serra, "чтобы понять наши успехи, нам нужно вспомнить широко распространенное разочарование после падения Каддафи". "Ливийцы ожидали мира, безопасности и демократии, но вместо этого увидели немедленный всплеск радикализма, связанного с Братством мусульман", — отметил Хафтар.

По его словам, в Триполи для борьбы с исламистами он "пытался попросить помощи у старых солдат, но правительство захотело арестовать меня". Тогда он направился в Бенгази, набрал добровольцев истал громить базы ИГИЛ* и Аль-Каиды*. После первых успехов "наша численность только продолжала расти, и теперь я могу рассчитывать на 50 000 человек, контролирующих около 80 процентов страны".

"Никто не крадет газ или сырую нефть, люди законопослушные. Даже берберы из гор Нафуса к югу от Триполи являются нашими союзниками ", — отметил Хафтар.

А вот его мнние о России: "Ливия имеет давнюю историю хороших отношений с Россией. Я поехал в Москву, потому что хотел возобновить несколько контрактов, которые были прерваны в 2011 году. Я высоко оценил политику Путина и его усилия по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Москва является частью Совета Безопасности ООН, который проголосовал за военное эмбарго против нас. Путин действует серьезно и уважает международные конвенции. Нам сказали (в России), что оружие может прибыть только после окончания эмбарго, но Путин привержен его отмене".

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в Ливии "мы пожинаем плоды незаконного свержения Западом Муаммара Каддафи". В Ливию, по его словам, может переместиться из Сирии "эпицентр международного терроризма".

Для предотвращения этого, "Россия приглашает в Москву и Хафтара, и председателя палаты народных представителей парламента Агила Салеха Ису". Эксперт пояснил, что Сараджа называют международно признанным руководителем ливийского правительства для того, чтобы "легализовать его незаконное существование в Ливии". "Он не получил одобрение парламента и не может считаться легитимным руководителем правительства Ливии до тех пор, пока парламент его не утвердит", сказал Вячеслав Матузов.

"А парламент не может это сделать, потому что в списках правительства находятся экстремисты, такие как Абдель Хаким Белхадж", — продолжил эксперт. Это он "объявил о создании "исламского государства"* на севере Африке, воевал в рядах ИГИЛ* на территории Сирии, вернулся в Ливию, занялся бизнесом и под прикрытием Соединенных Штатов теперь пытается установить контроль над ливийским правительством".

По словам Вячеслава Матузова, Россия занимает позицию невмешательства в дела Ливии, "в то время как Запад, действительно, занимается поставками оружия исламским группировкам через морской порт и аэропорт в городе Мисурата".

"Армия Ливии неукоснительно идет к решению общенациональной задачи — объединению страны. Сарадж сидит на окраине Триполи — на военно-морской базе с участием американцев, и носа не высовывает из этой базы. Он даже Триполи не контролирует, не то, что всю страну. Поэтому Хафтар объявил о том, что он будет наводить порядок и разоружать нелегитимные группировки и двинул туда войска", — сделал вывод Вячеслав Матузов.

Фото: официальная страница ВС Ливии в facebook.com

* Организации, запрещенные в России

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