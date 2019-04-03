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Автор Рустем Сафронов

Fox News отдал Мексике три страны

Мир » Северная Америка » США и Канада

Как известно, телеканал Fox News является неустанным рупором правоконсервативных сил в Соединенных Штатах и страстным защитником президента Дональда Трампа. Они защищали его от "рашагейта", от обвинения во всевозможных сексуальных домогательствах, превозносят его монетарную политику и политику на границе, — все это вызывает восторг у телеканала Fox News.

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Харизматичный ведущий Шон Хэннети к тому же является хорошим знакомым, если не сказать приятелем, Дональда Трампа и часто неформально беседует с ним за пределами студии. Во всяком случае, беседовал неоднократно.

Мы уже знаем и обсуждали политику Дональда Трампа в отношении центральноамериканских стран и Мексики. Основное, что беспокоит Трампа, — это массовое, как он утверждает, вторжение иммигрантов на американскую территорию. Причем иммигрантов, которые не имеют достаточно оснований для того, чтобы легально пребывать в США. Якобы они спасаются от насилия, а на деле, по крайней мере, являются экономическими мигрантами, которые на родине страдают от нищеты и ищут место, где побогаче и пообильнее живется. На этом фоне президент Трамп решил урезать помощь Гватемале, Сальвадору и Гондурасу.

Какой же перл выдает в эфир телеканал FoxNews? В минувшее воскресенье, 31 марта, в утренней программе, которая восторгалась Дональдом Трампом и его решением урезать помощь Центральной Америке, торжественно заявили: "Дональд Трамп урезает американскую помощь трем мексиканским странам".

Это говорилось не устно, а, что хуже, даже письменно. И эта бегущая строка наложилась на выступление нескольких ведущих — Эда Генри и пары его коллег. Во время разговора на заднике появилась карта Мексики. Позже, оправдываясь, ведущие сказали, что это была ошибка с графикой. Они попросили прощения и заверили, что это больше никогда не повторится, что имелись в виду, конечно же, три центральноамериканских государства.

Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Многие делают вывод о том, что высокомерное отношение к другим странам, к их географии, политическому и экономическому устройству и их повседневной жизни, — это имперское пренебрежение остается в основе американской ментальности, по крайней мере, правоконсервативной ментальности, представленной такими медийными монстрами, как Fox News. На этом фоне вторичным выглядит вопрос, Мексика ли должна прекратить иммиграцию, центральноамериканские ли страны должны обуздать потоки людей, или США их должны остановить. Все становится довольно нелепым. Сначала хорошо было бы уяснить, где находятся эти страны на карте и какие там проблемы, чтобы принять обоснованное решение.

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Темы Fox News Центральная Америка имперские амбиции США миграционная политика США
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