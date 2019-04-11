Ненависть в США: кто жмет на курок

Американские прогрессивные СМИ, такие как Think Progress, либеральная MSNBC, утверждают, что Трамп поддерживает насилие, что атмосфера, создаваемая в обществе во время правления Дональда Трампа, способствует эскалации насилия. Ему припоминают интервью, которое он дал не так давно. В нем Трамп говорил, что либералы очень злобные. Они более злобные, чем консерваторы в период политической борьбы, но его сторонники гораздо круче и жестче.

"Левые пытаются играть в жесткие игры? Это смешно!" — говорил Трамп. "Я, кстати, думаю, что правые по взглядам куда круче, жестче и они играют гораздо жестче. Поняли? Я хочу вам сказать: у меня есть вся поддержка полиции, меня военные поддерживают, меня байкеры поддерживают — целое движение "Байкеры за Трампа". У меня крутые ребята, и они могут, действительно, по-настоящему круто прижать. Они терпят до определенной поры, а потом могут стать очень плохими, очень крутыми ребятами. Левые все пытаются быть очень жесткими. Все эти расследования в конгрессе… Знаете, республиканцы до такого никогда не опускаются", — сказал Трамп.

Основываясь на таких его высказываниях, прогрессистские издания, либеральные издания в Соединенных Штатах заявляют, что все, кто носят кепку мага "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"), — это все правые экстремисты, сторонники превосходства белой расы и просто подонки и негодяи.

27 октября минувшего года американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Было убито 11 человек, шестеро получили ранения. Преступление ужасное, но на фоне американской стрельбы, происходящей регулярно, в нем нет ничего особенно необычного. Оно, можно сказать, почти рутинное. Большое внимание на это преступление было обращено потому, что пострадали евреи.

Пресса, не без участия либеральной общественности, преимущественно еврейской, базирующейся в Нью-Йорке, стала говорить о том, что именно во времена правления Дональда Трампа расцветает пышным цветом правый экстремизм. Якобы риторика Трампа способствует пробуждению всевозможных "арийских наций", ку-клукс-кланов и прочих организаций профашистского и ультраправого толка. Но правда ли это? Я бы сказал, что это все-таки неправда.

Вспомним про столкновения в августе 2017 года в Шарлоттсвилле, Вирджиния, где люди требовали демонтажа памятника конфедератам. Как известно, в США стоят памятники жертвам гражданской войны с обеих сторон — и победителям, и побежденным. Во время этих протестов какой-то правый экстремист врезался в толпу на автомобиле. Погибли люди. Трамп, говоря о насилии в этом месте, сказал, что хороши и те и другие и он насилие не одобряет. Но его опять сделали виноватым в том плане, что он поощряет правый экстремизм, что надо было единодушно осудить нападение на людей. Но у Трампа позиция другая. Он говорит, что правые тоже должны иметь возможность выразить свой протест, те, кто желает сохранить памятники, а им такой возможности не дают. И в этом смысле насилие с обеих сторон — нехорошая вещь.

Я в связи со всем этим вспомнил стрельбу в 1999 году в Лос-Анджелесе. Тогда некий человек со старинным именем Бюфорд О'Нил Фюрроу приехал из штата Вашингтон с полуавтоматическим оружием и открыл стрельбу в еврейском детском центре. Никакие другие объекты он не смог атаковать, хотя думал атаковать Музей Холокоста или правительственные учреждения, но из-за охраны отложил эту идею и напал на детей. Четыре ребенка были ранены, и одного человека, почтальона, он застрелил. Семьдесят выстрелов он произвел в этом комплексе.

Что, теперь будем говорить, что это администрация Клинтона виновна? Ведь при ней это насилие расцвело пышным цветом. Да таких преступлений в Соединенных Штатах случаются десятки на протяжении года. И это не просто какие-то маньяки, которые вымещают гнев на безоружных гражданах или реализуют какие-то свои фрейдистские комплексы, а это люди, движимые национальной или расовой ненавистью. Это происходит очень часто, с незавидной регулярностью.

Из этого можно сделать вывод, что дело не в Трампе, а дело в глубоко укорененной в американском обществе культуре насилия. В стране, где стволов больше, чем людей, не может не быть стрельбы по невинным, по безоружным и даже по детям. Она обязательно будет. Вспомним Чехова: если ружье висит на сцене, то в одном из заключительных актов пьесы оно непременно должно выстрелить. И это происходит в США регулярно. Нет никакой персональной вины Дональда Трампа, есть изначальная, имманентная вина Соединенных Штатов в том, что граждане свободно обладают оружием. Есть поляризация общества, которая сложилась из реального расклада социальных сил.

Трамп обнажил эти проблемы, выступая от лица "одноэтажной Америки". Но та ненависть, которую испытывают к "одноэтажной Америке" интеллектуалы, либералы, креативная публика с побережья, — она запредельная. И эта ненависть высекает искры политического насилия. Да, в этом смысле можно говорить, что косвенно обстановка обострилась, но не Трамп призвал к этому насилию и не Трамп вооружил людей. Это всегда было в американской культуре, и когда мы говорим о Соединенных Штатах, это важно понимать.

Источник фото: safegun.ru

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