Отправили скунса в Россию духи продавать

Петр Сквечинский стал руководителем Польского культурного центра в Москве. Интересно, если бы Третий рейх выжил в той или иной форме, то его первым послом в Израиле был бы, например, Адольф Эйхман? Конечно, если бы эксперты по созданию "польской восточной политики" могли бы дать совет по этому вопросу.



Когда любовь не взаимна. Польша на все готова ради США

В этом случае кавычки являются наиболее оправданными, потому что она не польская (только американская), и при этом это не политика (только причудливая смесь детского дурака, примитивной пропаганды и обычного безумия), и даже не восточная, потому что, по мнению лиц, принимающих решения в Варшаве, такой стороны мира нет (а в лучшем случае она заканчивается в Киеве, как у украинцев, хорошее настроение). Не удивительно, что при таком подходе кадровые вопросы польско-российских отношений выглядят так же, как Эйхман в Иерусалиме…

Сквечинский не просто журналист и, конечно, не организатор культуры, это политический комментатор, известный своим негативным отношением к России, как исторической, так и современной. Почему же он приехал в Москву? Это тоже очевидно. Русофобия является официальной государственной политикой Польши. Все государственные институты в Польше, которые должны вести диалог с Россией, фактически поставили задачу провести антироссийскую кампанию. У посольства Польши в Москве также есть похожие задачи: провоцировать, сеять ненависть и убеждать поляков, что Россия — враг. Излишне говорить, что для Польши — это политика самоубийственная.

Руссэксперты из темных туннелей

Петр Сквечинский отличается от своих коллег из партии "Право и справедливость" тем, что он хотя бы раз бывал в российской столице. И даже несколько месяцев работал московским корреспондентом журнала "Жечпосполита". Между тем, большинство польских политиков и журналистов подражают Юзефу Пилсудскому (антироссийскому лидеру начала XX века), который однажды оказался в Москве, это был многочасовой перерыв в путешествиях — он провел его, сидя в чайхане при вокзале. Он был настолько не заинтересован жизнью России и был настолько убежден, что ему не нужно было кормить свою ненависть какими-либо личными наблюдениями.

Точно так же сегодняшние польские хунвейбины: они знают так много о том, что Россия злая, что для них и говорить/писать/читать по-русски зазорно, а путешествовать по России не только подозрительно… это просто измена! Достаточно упомянуть, что другой "эксперт по восточным делам", заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий (только что назначенный польским послом в Киеве) имеет биографию, тщательно очищенную от всех сведений о его взрослении в Москве как сына журналиста "коммунистического польского режима". Одним словом, лучше не признавать, что ты знаешь кириллицу.

Сквечинский, однако, не скрывает информацию о своих нескольких месяцах в Москве. Более того, это делает его выдающимся экспертом по российской политике! Настолько выдающимся, что он даже выпустил книгу ("Комплекс России, или Сарматия на земле вечной Ялты"). На 260 страницах он долго размышлял о том, что никто не понимает Россию, и наконец доказал только то, что даже он не понимает и не знает об этом ничего.

На самом же деле Сквечинский знает о России ровно столько, сколько видят многие — зрители польского ТВ, читатели нескольких книг и те, кто однажды выглянул в окно поезда, путешествующего по России, при условии, что поезд ехал ночью через длинный туннель. Глава Польского культурного центра в Москве не может, а точнее, не хочет выходить за рамки политического анализа, типичного для Польши, — он говорит только о "коммунизме" и "роли КГБ", не относящейся к российской действительности сегодня. Это даже не анахронизм мышления. Сквечинский функционирует в совершенно другой, неисторической реальности, в которой идеология и предположения всегда будут важнее реализма и интересов.

Мацеревич вместо Родо́вич

И вот такого "эксперта" отправили в главное польское культурное учреждение в России, в центр, с задачей представить достижения польской культуры русской аудитории (всегда дружелюбно). Вы можете быть уверены, что публицист, который имел дело только с рассказом о том, как заблокировать "Северный поток — 2", и писанием, как "русские в Смоленске убили президента Польши" и "отрули Скрипала", больше готов организовать в Москве сольный концерт Антониэго Мацеревича вместо Марилы Родович, и с величайшей радостью он выставил бы "Завоевание и поджог Кремля" прямо на Красной площади.

Это устоявшаяся тенденция варшавской политики, потому что ей досталось несколько унаследованных от предшественников институтов и проектов по поддержанию диалога с Россией и их ликвидация может вызвать негативную международную реакцию. Поэтому в их отношении используется просто саботаж. По принципу "давайте отправим на день рождения нелюбимой кузины самых отпетых хулиганов, грязь и дураков, тогда, может быть, она обидится и нам больше не придется с ней разговаривать". Именно этим в последние годы занимались почти все институты, связанные с польско-российским сотрудничеством. Те, которым не достались безумцы, описанные выше, просто голодали.

В последние месяцы эта участь постигла польско-российскую группу, которая занималась историческими и научными темами. Она не контролируется напрямую польским правительством и поэтому должна быть закрыта "из-за нехватки средств". То же самое относится и к Польско-российскому форуму гражданского диалога, который организовал Кшиштоф Занусси. В центр польско-русского молчания и недопонимания превратился центр, созданный для разговоров. Одним словом, нынешние власти Польши сжигают все мосты, уничтожая все каналы возможного общения с Россией. Они также губят их в глазах россиян, направляя для "диалога" в Россию тех, кто способен только оскорблять.

Эти люди не только ненавидят Россию. Они не могут даже допустить мысли о том, что кто-то способен, в отличие от них, понять Россию, иметь к ней хотя бы абсолютно нейтральное отношение, основанное на здравом смысле и понимании польских национальных интересов. Интересов, которые такие, как Сквечинский, всегда готовы принести в жертву (надеюсь, тщетно) стремлению наконец разозлить россиян любой ценой. Боюсь только, Польша и поляки благодаря таким политикам снова останутся в дураках.

На фото: посольство Польши в Москве

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